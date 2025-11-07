Съдът пусна под гаранция шофьор, убил младеж край Козлодуй

Окръжният съд във Враца определи парична гаранция от 3000 лева за мъж, обвинен, че е причинил катастрофа със смъртен изход. При инцидента, станал в края на октомври, загина 18-годишният Евгени от Козлодуй.

Решението на магистратите предизвика остро възмущение сред близките на жертвата. Според информация, цитирана от NOVA, обвиняемият шофьор има 24 акта за нарушаване на Закона за движение по пътищата. Сестрата на Евгени е написала емоционално писмо до съда с отчаян призив за справедливост и отговорност.

Трагедията се е разиграла между 4 и 5 часа сутринта на 26 октомври. Младежът се е прибирал пеша към дома си, когато е бил блъснат фатално на пътя. Обвиняемият е задържан часове след инцидента, но дни по-късно е освободен срещу паричната гаранция.

"Всички сме съкрушени от случилото се и искаме най-вече да знаем истината. Животът на Евгени не струва нито 3000, нито 30 000, нито 300 000”, заяви приятел на загиналия.

Близка до почерненото семейство добави, че "до ден-днешен не е ясно той в какво състояние е шофирал".

Според съобщения в медиите, един от мотивите на съда за определяне на леката мярка е, че шофьорът е издържан от родителите си. Друг мотив е, че той е оказал съдействие на органите на разследването.

Сестрата на Евгени твърдо заяви, че ще се бори за справедливост, за да не се налага и други семейства да преминават през същата трагедия.