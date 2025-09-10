71-годишен от Лом удари с брадва по главата друг мъж

Задържаха 71-годишен жител на Лом, ударил с брадва по главата по-млад от него мъж. Инцидентът е станал след скандал между двамата. Потърпевшият е напуснал сам болницата.
Сигналът за свада между две лица в Лом е подаден вчера, малко след 20 часа.
Мъж на 71 години от Лом нанесъл удар с брадва в областта на главата на мъж на 46 години от същия град. Пострадалият е приет в болницата в Лом, като е установено, че се касае за нанесена телесна повреда, изразяваща се в частична фрактура на дясна фронтална кост, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.
Потърпевшият е потърсен за разпит в лечебното заведение, но не бил открит. Същият е напуснал и е отказал лечение.
Образувано е досъдебно производство. По случая са предприети процесуално-следствени действия. Извършителят е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Лом.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дух
11:41 10.09.2025
2 Гошо
Бетер пещерняци
Ама другу сий в кюпа на богатити
11:43 10.09.2025
3 Тома
11:44 10.09.2025
4 аасаан от маалата: свикнали сме
избяга от болницата
не дават ядене
11:44 10.09.2025
5 Излюпиха страхотна
Я по- добре Марче, кажи нещо за човека, който шести месец е в ареста заради прищевките на лудия баща на момичето от ПТП при телиш?
Ти си му фенка на Попов.
11:44 10.09.2025
6 Дух
11:45 10.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ГРАД КОЗЛОДУЙ
11:57 10.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хасковски каунь
12:24 10.09.2025
11 Историк
12:36 10.09.2025