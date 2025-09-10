71-годишен от Лом удари с брадва по главата друг мъж

Задържаха 71-годишен жител на Лом, ударил с брадва по главата по-млад от него мъж. Инцидентът е станал след скандал между двамата. Потърпевшият е напуснал сам болницата.

Сигналът за свада между две лица в Лом е подаден вчера, малко след 20 часа.

Мъж на 71 години от Лом нанесъл удар с брадва в областта на главата на мъж на 46 години от същия град. Пострадалият е приет в болницата в Лом, като е установено, че се касае за нанесена телесна повреда, изразяваща се в частична фрактура на дясна фронтална кост, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

Потърпевшият е потърсен за разпит в лечебното заведение, но не бил открит. Същият е напуснал и е отказал лечение.

Образувано е досъдебно производство. По случая са предприети процесуално-следствени действия. Извършителят е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Лом.