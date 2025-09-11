Масов бой в Димитровград, задържаха седем души

Седем мъже са задържани в Районното управление в Димитровград след масово сбиване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.
Снощи в 20:00 ч. в управлението е бил подаден сигнал за сбиване на улица „Втора“ в квартал "Изток". Към мястото са били насочени три полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил, намиращи се на същата улица.
Униформените служители разпръснали насъбралите се хора и са задържали за срок до 24 часа седем мъже на възраст между 22 и 42 г., шестима от тях – познати на полицията.
По случая се води разследване.
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #2
10:53 11.09.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Все пак може да е било и политически спор между гласоподаватели на ПП-ДБ и Величие?🦧🦍🥳🤣👍
Коментиран от #4, #16
10:54 11.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:55 11.09.2025
4 Шиши
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Тези са от Новото време.
10:56 11.09.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Свикнахме,даже и ни харесва!🦍🦍🦍🥳🤣👍
10:57 11.09.2025
6 Данко Харсъзина
Някой знае ли?
Коментиран от #9
10:57 11.09.2025
9 Мешерето
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Ромите идваме от Изток.
Коментиран от #17
11:03 11.09.2025
10 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
11:05 11.09.2025
12 Тома
11:09 11.09.2025
13 1488
11:20 11.09.2025
14 Чичак
11:33 11.09.2025
15 Правозащитник
11:38 11.09.2025
16 По скоро
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":От вашите на глигана
11:40 11.09.2025
17 Мекерето
До коментар #9 от "Мешерето":Ама от запад им правят тръби
11:42 11.09.2025