Новини
Крими »
Масов бой в Димитровград, задържаха седем души

Масов бой в Димитровград, задържаха седем души

11 Септември, 2025 10:51 900 17

  • бой-
  • димитровград

Към мястото са били насочени три полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция

Масов бой в Димитровград, задържаха седем души - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем мъже са задържани в Районното управление в Димитровград след масово сбиване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Снощи в 20:00 ч. в управлението е бил подаден сигнал за сбиване на улица „Втора“ в квартал "Изток". Към мястото са били насочени три полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил, намиращи се на същата улица.

Униформените служители разпръснали насъбралите се хора и са задържали за срок до 24 часа седем мъже на възраст между 22 и 42 г., шестима от тях – познати на полицията.

По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 2 Отговор
    Игрите на глада?🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #2

    10:53 11.09.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Все пак може да е било и политически спор между гласоподаватели на ПП-ДБ и Величие?🦧🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #4, #16

    10:54 11.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Всеки час българите намаляваме с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.Свиквайте!

    Коментиран от #5

    10:55 11.09.2025

  • 4 Шиши

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Тези са от Новото време.

    10:56 11.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Свикнахме,даже и ни харесва!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    10:57 11.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Защо почти всички цигански махали в държавицата се наричат квартал "Изток"?
    Някой знае ли?

    Коментиран от #9

    10:57 11.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мешерето

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Ромите идваме от Изток.

    Коментиран от #17

    11:03 11.09.2025

  • 10 оня с коня

    6 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    11:05 11.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    7 0 Отговор
    А трябва такива примати да ги оставят сами да се затрият

    11:09 11.09.2025

  • 13 1488

    5 1 Отговор
    бият се щото ходят некьпани и жадни, а някои премиери строят хотел с водопади за 9 млн по време на суша

    11:20 11.09.2025

  • 14 Чичак

    3 0 Отговор
    Положението отдавна е допуснато. Цялата територия е циг..анизирана

    11:33 11.09.2025

  • 15 Правозащитник

    2 0 Отговор
    Спят ли НПО-тата, бе?! Защо полицията пречи на уреждането н семейни взаимоотношения съобразно със специфични етнически традиции? Има ли демокрация на територията на нашата държава или няма?

    11:38 11.09.2025

  • 16 По скоро

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    От вашите на глигана

    11:40 11.09.2025

  • 17 Мекерето

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мешерето":

    Ама от запад им правят тръби

    11:42 11.09.2025