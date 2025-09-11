Масов бой в Димитровград, задържаха седем души

Седем мъже са задържани в Районното управление в Димитровград след масово сбиване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Снощи в 20:00 ч. в управлението е бил подаден сигнал за сбиване на улица „Втора“ в квартал "Изток". Към мястото са били насочени три полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция. Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил, намиращи се на същата улица.

Униформените служители разпръснали насъбралите се хора и са задържали за срок до 24 часа седем мъже на възраст между 22 и 42 г., шестима от тях – познати на полицията.

По случая се води разследване.