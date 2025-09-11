Двама младежи пребиха жестоко шофьор на камион във Видинско. Окръжната прокуратура в града е образувала досъдебно производство срещу нападателите за грабеж с причиняване на средна телесна повреда.
Инцидентът е станал на 7 септември в района на с. Медовица, област Видин, 62-годишният шофьор бил нападнат от двама младежи на 20 г. и на 17 г.
На пострадалия е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб.
Извършителите на деянието откраднали от шофьора верижка от жълт метал, а от кабината на управляемия от него влекач - телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта.
По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.
С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. Пълнолетният мъж е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.
Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.
