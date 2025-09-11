Новини
Крими »
Младежи пребиха жестоко шофьор на камион

Младежи пребиха жестоко шофьор на камион

11 Септември, 2025 14:54 828 10

  • шофьор на камион-
  • побой-
  • медовица

Те са откраднали вещи от шофьора на обща стойност 1000 лв.

Младежи пребиха жестоко шофьор на камион - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама младежи пребиха жестоко шофьор на камион във Видинско. Окръжната прокуратура в града е образувала досъдебно производство срещу нападателите за грабеж с причиняване на средна телесна повреда.

Инцидентът е станал на 7 септември в района на с. Медовица, област Видин, 62-годишният шофьор бил нападнат от двама младежи на 20 г. и на 17 г.

На пострадалия е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб.

Извършителите на деянието откраднали от шофьора верижка от жълт метал, а от кабината на управляемия от него влекач - телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта.

По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.

С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. Пълнолетният мъж е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    Чакайте само да пораснат пацаните на нацбата, дето хрантутите по хотелите.

    14:57 11.09.2025

  • 2 Възможно ли е

    11 1 Отговор
    Да упоменете и етноса моля

    Коментиран от #3

    14:58 11.09.2025

  • 3 Да възможно е

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Възможно ли е":

    На ботев и лески правнуците са тези

    15:02 11.09.2025

  • 4 Тома

    9 1 Отговор
    Това са Мюмюн и Асан оригинал български младежи

    Коментиран от #6

    15:02 11.09.2025

  • 5 Анджо

    7 2 Отговор
    Това средна телесна ли е . Те са го направо умъртвили, или е полу жив. Ще напише ли някой какво е тежка телесна повреда. Защо ако го бяха убили щеше да е убииство.

    Коментиран от #9

    15:03 11.09.2025

  • 6 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    А може и да са били Артемочка и Петруха..

    15:05 11.09.2025

  • 7 Спрял е шофьора

    2 1 Отговор
    за един дyдyk, не се е разбрал с момичето как ще плати и сутеньорите са го нападнали...

    15:06 11.09.2025

  • 8 007 /агент/

    4 0 Отговор
    Кунките - до лактите - да да молят други да ги хранят !!!

    15:06 11.09.2025

  • 9 Един шофьор

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анджо":

    Жестоко пребит и средна телесна повреда!

    15:09 11.09.2025

  • 10 Деца,

    0 0 Отговор
    забавляват се.

    15:12 11.09.2025