Двама младежи пребиха жестоко шофьор на камион във Видинско. Окръжната прокуратура в града е образувала досъдебно производство срещу нападателите за грабеж с причиняване на средна телесна повреда.

Инцидентът е станал на 7 септември в района на с. Медовица, област Видин, 62-годишният шофьор бил нападнат от двама младежи на 20 г. и на 17 г.

На пострадалия е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб.

Извършителите на деянието откраднали от шофьора верижка от жълт метал, а от кабината на управляемия от него влекач - телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта.

По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.

С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. Пълнолетният мъж е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.