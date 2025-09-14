На 53 г. почина българският филмов продуцент Веселин Караджов

На 53-годишна възраст почина бизнесменът и филмов продуцент Веселин Караджов. Тъжната новина съобщиха в социалните мрежи негови близки и приятели.

„Колко е тъжно това. Беше наистина прекрасен човек. На колко много филми работихме заедно. Ще липсваш Веско! Мира на праха му. Съболезнования и сила за близките му“, написа Башар Рахал.

Веселин Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия, пише btv.bg.

Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.

Той е снимал едни от най-известните български филми и е работил с някои от най-големите ни режисьори

С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети у нас, пише агенция „Фокус“.



Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.