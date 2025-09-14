Новини
На 53 г. почина българският филмов продуцент Веселин Караджов

14 Септември, 2025 18:53 973 6

Той има дългогодишен опит в международната киноиндустрия

На 53 г. почина българският филмов продуцент Веселин Караджов - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 53-годишна възраст почина бизнесменът и филмов продуцент Веселин Караджов. Тъжната новина съобщиха в социалните мрежи негови близки и приятели.

„Колко е тъжно това. Беше наистина прекрасен човек. На колко много филми работихме заедно. Ще липсваш Веско! Мира на праха му. Съболезнования и сила за близките му“, написа Башар Рахал.

Веселин Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия, пише btv.bg.

Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.

Той е снимал едни от най-известните български филми и е работил с някои от най-големите ни режисьори

С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети у нас, пише агенция „Фокус“.

Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лошо

    6 2 Отговор
    Китайската рога много серт. Всичкото кинажии заминаха млади.

    18:57 14.09.2025

  • 2 СЛОНА

    6 0 Отговор
    Бог да го прости!!!

    19:07 14.09.2025

  • 3 СЕЛЯНИН

    6 2 Отговор
    На село казваха че прасетата като се научат един път да ядат ла@на...цял живот го правят! Сега шмъркат фентанил и умират млади!

    19:11 14.09.2025

  • 4 А конспираторите

    5 1 Отговор
    Казваха, че ваксините не работят...

    19:43 14.09.2025

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    Коментиран от #6

    20:00 14.09.2025

  • 6 Шъ съ опраи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Знаиш кога?Когато цъфнат налъмите!храна за червеите!

    20:22 14.09.2025