След 20-годишна битка: Гърция си върна древна плоча на Артемида, продадена от иманяри във Великобритания

23 Януари, 2026 07:33 402 6

„Дълъг процес беше завършен методично, последователно и в съответствие със законовите норми, доказвайки, че гръцката държава никога не отстъпва от исканията си.", подчерта министърът на културата

След 20-годишна битка: Гърция си върна древна плоча на Артемида, продадена от иманяри във Великобритания - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Гръцкото министерство на културата обяви, че страната си е върнала древна мемориална мраморна плоча и пет бронзови фигурки, наподобяващи човек, от Обединеното кралство.

„След успешното приключване на продължителна съдебна битка в Лондон, днес в родината им бяха върнати мраморна мемориална релефна плоча от втората половина на IV век пр.н.е. и пет бронзови антропоморфни фигурки, които преди това са били притежание на Robin Symes Limited, компания в ликвидация“, се казва в изявлението. Министерството на културата отбеляза, че гръцката държава е започнала да иска репатрирането на древните артефакти през 2006 г. и те се присъединяват към стотици предмети, върнати от колекцията на същата компания през май 2023 г.

„Връщането на антиките от Робин Саймс е друг важен резултат от систематичните и добре организирани усилия на Министерството на културата за защита и възстановяване на нашето културно наследство“, каза гръцкият министър на културата Лина Мендони. „Дълъг процес беше завършен методично, последователно и в съответствие със законовите норми, доказвайки, че гръцката държава никога не отстъпва от исканията си. Връщането на паметната плоча с релефа и бронзовите статуи е част от последователна стратегия, която даде осезаеми резултати през последните години: стотици предмети вече са върнати в родината им. Министерството на културата ще продължи усилията си със същата упоритост и сериозност да локализира, документира и връща антики, незаконно изнесени от страната ни. Всеки предмет е част от нашата идентичност и история“, подчерта министърът.

Паметната плоча, висока 52 см и широка 92 см, е посветена на древногръцката богиня Артемида Мунихия, която е била покровителка на едно от пристанищата в град Пирея и в чиято чест е издигнат храм. „Релефът, върнат в Гърция от Лондон като незаконно търгуван предмет, е първият известен релеф от това много важно светилище на Артемида Мунихия. Според гръцките съдебни власти този древен предмет е открит по време на тайни разкопки и е незаконно изнесен от Гърция“, заявиха от министерството. Върнатите артефакти са предадени на Археологическия музей в Пирея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДА ПОПИТАМ

    0 2 Отговор
    Като продадеш нещо не се ли сменя собствеността. Защо си го искат обратно.

    Коментиран от #2

    07:37 23.01.2026

  • 2 Не, не се сменя

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДА ПОПИТАМ":

    Защото незаконното притежание на нещо не е собственост.

    07:43 23.01.2026

  • 3 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    Музеите , които са в "ДЕМОКРАТИЧНИТИ , ЛИБЕРАЛНИ и ХУМАННИ" държави като Франция , Ангрлия , са пълни с крадени неща от Гърция , Египет и другите малки държавици !
    Защо не ги върнат ?
    Кои са крадците ?

    07:45 23.01.2026

  • 4 Пенчо

    0 0 Отговор
    Тези с измислената си история какви претенции могат да имат!? И плочата ще е някое менте!

    07:45 23.01.2026

  • 5 хехе

    2 0 Отговор
    Ако пиратите върнат всичко откраднато музеите им ще останат празни.

    07:45 23.01.2026

  • 6 бою циганина

    0 0 Отговор
    а аз откраднах ритоните на Божков

    07:47 23.01.2026