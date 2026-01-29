Новини
29 януари 1947 г.: В Епинг, Англия, се ражда оригиналният глас на Uriah Heep - Дейвид Байрън

29 Януари, 2026 11:25, обновена 29 Януари, 2026 11:42 802 4

Певецът с истинско име Дейвид Гарик участва в първите десет албума на групата

29 януари 1947 г.: В Епинг, Англия, се ражда оригиналният глас на Uriah Heep - Дейвид Байрън - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 29 януари 1947 г. в Епинг, Англия, се ражда Дейвид Байрън - е легендарният оригинален вокалист на британската рок група Uriah Heep, чийто глас дефинира "златната ера" на състава между 1969 и 1976 г.

Той е известен със своя мощен, почти оперен диапазон и театрално сценично присъствие. Гласът му стои зад зад емблематичните хитове „July Morning“, „Easy Livin'“, „The Wizard“, „Gypsy“ и много други.

Байрън участва в първите 10 албума на групата, включително класики като Demons and Wizards (1972) и The Magician's Birthday (1972).

През 1976 г. е освободен от Uriah Heep поради засилващи се проблеми с алкохола, които затрудняват работата му с останалите членове.

След раздялата издава соло албуми (един от тях е Take No Prisoners) и основава бандите Rough Diamond и The Byron Band, но не успява да постигне същия търговски успех.

Умира едва на 38-годишна възраст на 28 февруари 1985 г. вследствие на здравословни усложнения, свързани с алкохолизма - чернодробно заболяване и епилептични припадъци.


Великобритания
  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Едни от моите любимци!!!

    11:59 29.01.2026

  • 2 Тити на Кака

    7 0 Отговор
    Уникален глас, когато преди двадесетина години един приятел в гимназията ми врътна негово парче - направо не повярвах на ушите си!
    Нека почива в мир този истински гений на музиката!

    12:25 29.01.2026

  • 3 Велик глас!

    6 0 Отговор
    Сравним с Гилън. Плант и Дио.

    12:32 29.01.2026

  • 4 Вечен

    3 0 Отговор
    Младоста ми мина с такива като него.Слущам си ги и на стари години ,понякога.

    12:47 29.01.2026