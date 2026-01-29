29 януари 1947 г.: В Епинг, Англия, се ражда оригиналният глас на Uriah Heep - Дейвид Байрън

На 29 януари 1947 г. в Епинг, Англия, се ражда Дейвид Байрън - е легендарният оригинален вокалист на британската рок група Uriah Heep, чийто глас дефинира "златната ера" на състава между 1969 и 1976 г.

Той е известен със своя мощен, почти оперен диапазон и театрално сценично присъствие. Гласът му стои зад зад емблематичните хитове „July Morning“, „Easy Livin'“, „The Wizard“, „Gypsy“ и много други.

Байрън участва в първите 10 албума на групата, включително класики като Demons and Wizards (1972) и The Magician's Birthday (1972).

През 1976 г. е освободен от Uriah Heep поради засилващи се проблеми с алкохола, които затрудняват работата му с останалите членове.

След раздялата издава соло албуми (един от тях е Take No Prisoners) и основава бандите Rough Diamond и The Byron Band, но не успява да постигне същия търговски успех.

Умира едва на 38-годишна възраст на 28 февруари 1985 г. вследствие на здравословни усложнения, свързани с алкохолизма - чернодробно заболяване и епилептични припадъци.