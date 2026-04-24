Ерос Рамоцоти представя новия си албум в София тази вечер

24 Април, 2026 13:58 553 0

Una Storia Importante/Una Historia Importante събира музиката на Ерос Рамацоти от последните 40 години

Ерос Рамоцоти представя новия си албум в София тази вечер - 1
Снимка: Fest Team
Събина Андреева

Италианската звезда Ерос Рамоцоти ще представи тази вечер в София новия си албум, наречен Una Storia Importante/Una Historia Importante – проект, който събира в себе си четири десетилетия музика, емоции и истории, съобщават организаторите от Fest Team.

Поп певецът излиза на сцената на „Арена 8888 София“ днес.

В албума намират място някои от най-обичаните песни на артиста – както на италиански, така и на испански език, представени с нови аранжименти, както и няколко нови парчета. Сред тях е хитовият Il mio giorno preferito/Mi día preferido, който донесе на Ерос Рамацоти рекорд – той стана първият артист през 2025 г., дебютирал директно под №1 в класацията EarOne Airplay.

Проектът от 15 песни е реализиран заедно с известния продуцент CanovA и включва участия на имена, сред които Алиша Кийс, която се присъединява в новата версия на L’aurora/La Aurora. Участват още Карин Леон, Лали, Кани Гарсия, Ултимо, Джорджа и Андреа Бочели.

Световното турне Una Storia Importante World Tour, вдъхновено от този нов музикален етап, започна на 14 февруари 2026 г. в Accor Arena, Париж, и преминава през 30 държави в Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка.


Подобни новини


