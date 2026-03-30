30 март 2005 г.: Отива си Емил Димитров – гласът, който не заглъхва

30 Март, 2026 09:27 1 151 15

Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме годишнината от смъртта на един от най-обичаните български изпълнители – Емил Димитров. Артист, който не просто създаваше песни, а оставяше след себе си емоции, спомени и цяла епоха в българската музика.

Началото на една легенда

Роден през 1940 г. в Плевен, Емил Димитров още от ранна възраст показва артистичен талант. Първоначално учи за художник, но музиката се оказва неговата истинска съдба.

През 60-те години той се превръща в сензация – с характерния си тембър, сценично присъствие и усет към мелодията бързо печели сърцата на публиката.

Песните, които се превърнаха в история

Сред най-емблематичните му песни са:

„Моя страна, моя България“

„Ако си дал“

„Нашият сигнал“

„Арлекино“

Неговата музика преминава границите на България – той има успешна кариера и във Франция, Германия и СССР. Песента „Моя страна, моя България“ се превръща в неофициален химн на поколения българи.

Живот между сцената и личните битки

Зад блясъка на сцената стои сложен и често драматичен личен живот. Емил Димитров преминава през периоди на огромна слава, но и на самота и здравословни проблеми.

Въпреки трудностите, той никога не губи връзката си с публиката – до последно остава верен на сцената и музиката.

Емил Димитров си отива от този свят през 2005 г., но неговият глас продължава да звучи. Песните му се изпълняват от нови поколения артисти, звучат по радиото и присъстват в националната културна памет.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Може би

    23 1 Отговор
    Най-големият наш певец, музикант и композитор!

    Коментиран от #10

    09:33 30.03.2026

  • 3 Пич

    17 2 Отговор
    Добър пример, че когато някой има истински талант, създава непреходна музика !!! Защо сме могли някога, а не можем сега ?!

    Коментиран от #8

    09:36 30.03.2026

  • 4 Песен за извън земните

    10 0 Отговор
    В околоземна орбита

    09:50 30.03.2026

  • 5 Винетка Ф. Букова

    0 11 Отговор
    Мъчно ми е за г-н Димитров, но вече не толкова, защото имаме кой да го замести и дори надмине-именно неповторимия, талантлив, остроумен и красив Иво Димчев! Истински гений!

    09:59 30.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тоя ми беше

    0 6 Отговор
    много лигав

    Коментиран от #9

    10:08 30.03.2026

  • 8 Щото сега имаш

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Бангаранга и едно чучело, аааа да и банани, целогодишно при това.

    Коментиран от #11

    10:25 30.03.2026

  • 9 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "тоя ми беше":

    Боклук чалгаджийски

    10:43 30.03.2026

  • 10 Лили Иванона

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Може би":

    Емил Димитров е номер 1

    10:44 30.03.2026

  • 11 Копейкин Костя

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Щото сега имаш":

    А що забравяш лютеница "Хоро " и салам "Камчия " , а ?

    10:50 30.03.2026

  • 12 Никой не казва

    0 3 Отговор
    Къде си отива...

    Коментиран от #13

    10:57 30.03.2026

  • 13 Както се казва:

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой не казва":

    Отишъл си е от този свят ... И това ли не разбираш?!

    11:32 30.03.2026

  • 14 Голям

    1 0 Отговор
    Всичките му песни са изключителни, трогателни със смисъл

    15:13 30.03.2026

  • 15 Даката

    1 0 Отговор
    Много чувствени песни, които ще останат завинаги в сърцата ни.
    Като чуя "Писмо до мама" и няма как да не се просълзиш... страхотна песен, въздействаща.

    15:19 30.03.2026