Нина Николина и „Магическите гласове“ завладяха Япония

Малко преди Великденските празници през април, Япония стана сцена на един необикновен културен диалог, воден от Нина Николина и „Магическите гласове“ заедно с виртуозния гайдар Тихомир Йорданов. Турнето, озаглавено „България: бъдеще и традиция, от фолклор до джаза“ не беше просто поредица от концерти, а мултимедийна антология на българския дух: от мистиката на православните песнопения до сложните ритми на етно-джаза.

Специално място в спектакъла зае българската гайда - инструмент, който от края на 2025 г. официално е част от Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Под пръстите на Тихомир Йорданов, гайдата не просто акомпанираше, а разказваше истории за планини и вечност, които намериха неочакван отзвук в японската душевност, известна с дълбокото си уважение към занаята и традицията, пише Георги Тошев.

Турнето на Нина Николина и „Магическите гласове“ със солистките Таня Първанова и Бисерка Пиларска премина през три ключови дестинации, всяка със своя специфична енергия: Началото беше поставено в Културния център на град Сендай. А част от местната публика, по свое собствено решение, беше облечена в автентични български носии: трогателно доказателство за глобалния обхват на българския фолклор. Малко преди концерта в културния център се проведе семинар, воден от самата Нина Николина. Той разкри пред 80 японските почитатели на българския фолклор математическата сложност и вокалната дисциплина, скрити зад „неравноделните“ тактове.

По време на концерта прозвучаха обичани народни песни като „Излел е Дельо хайдутин“, „Лале ли си, зюмбюл ли си“, „Чичовите конье“ и други. Соловото изпълнение на гайдаря Тихомир Йорданов беше съпроводено от автентичен кукерски танц, а на финала българските певици изпълниха популярната японска песен „Сакура“, посветена на цъфтящите вишни в Страната на изгряващото слънце.

За бис на сцената се качиха участници от семинара и заедно с българските артисти, които изпяха песните „Полегнала е Тодора“ и „Вечеряй Радо“ под съпровода на млад японски тъпанджия, влюбен в българската народна музика.

В сърцето на мегаполиса Токио, Тържествената зала на българското посолство се превърна в мост на културната дипломация между България и света. Тук изкуството срещна държавната мисъл, събирайки представители на дипломатическата ни мисия в Япония, заедно с гости и представители на местния бизнес, обединени от споделеното възхищение към вокалното майсторство на Нина Николина и магичните Таня Първанова и Бисерка Пиларска.

Концертът прозвуча изцяло акапелно и се проведе под патронажа на посланик Мариела Арабаджиева. Кулминацията на турнето беше в префектура Ибараки под надслова „Мост на приятелството“. Пред препълнена зала в Културния център в гр. Мито се събра възторжена публика, която дълго аплодира българските артисти. Сред гостите бяха висши политически фигури и интелектуалци, които доказаха, че интереса към българския фолклор е траен.

Защо японската публика, известна със своята сдържаност, изпращаше всеки път българските изпълнителите с дълги аплодисменти? Отговорът се крие в автентичността. Визуалният разказ, на мултимедийния спектакъл, допълваше това въздействие с кадри от български филми, фрагменти от картините на Владимир Димитров - Майстора и бележити български художници, както и други артефакти, които представят историята и културата на страната ни.

„Това не е просто музика от миналото, а жива материя, която се развива,“ споделиха част от японските дипломати, присъстващи в Мито, докато дегустират след спектакъла български вина.

Това е първото мащабно българско присъствие в културния календар на Япония след пандемията от COVID-19. Инициативата, подкрепена от Национален фонд „Култура“ и в партньорство с Министерството на туризма и с домакинството на Българското посолство в Япония, затвърди ролята на България като културен фактор на световната карта. В епохата на изкуствения интелект и дигиталната забързаност, „Магическите гласове“ напомниха на Япония, че човешкият глас и традицията остават най-мощният инструмент за свързване.