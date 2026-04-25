Преди 149 години започва войната, останала в историята на България като Освободителна

25 Април, 2026 12:44, обновена 25 Април, 2026 12:48 720 22

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 24 април 1877 г. (12 април по стар стил) руският император Александър II обявява война на Османската империя с манифест в град Кишинев.

Тази война, останала в българската история като Освободителна, е предизвикана от жестокото потушаване на Априлското въстание (1876 г.) и неуспеха на Цариградската посланическа конференция да намери мирно решение на Българския въпрос.

В навечерието на войната от 1877–1878 г. отношенията между Руската и Османската империя са в състояние на тежка дипломатическа криза, известна като Източната криза (1875–1878). Напрежението достига критична точка поради съчетанието от масови християнски въстания в Турция и засилващия се панславизъм в Русия.

Жестокото потушаване на Априлското въстание (1876 г.) в България и въстанието в Босна и Херцеговина (1875 г.) настройват руското обществено мнение силно срещу Високата порта.

На Цариградската посланическа конференция (декември 1876 – януари 1877 г.) Великите сили предлагат на Турция план за реформи и автономия на българските земи. Османското правителство, насърчавано от Великобритания, категорично отхвърля тези предложения, което прави военния конфликт неизбежен.

Русия се стреми да възстанови позициите си в Черно море и на Балканите, загубени след Кримската война (1856 г.).

За да си осигури неутралитет, Русия сключва Райхщатското споразумение (1876 г.) и Будапещенската конвенция (1877 г.) с Австро-Унгария, като се съгласява да не се създава голяма славянска държава при разпад на Турция.

Манифестът за обявяването на войната е прочетен по време на тържествен парад, като веднага след това руските войски започват настъпление през Румъния.

На 15 юни 1877 г. основната част от руската армия извършва успешно форсиране на река Дунав с десант при Свищов, което бележи началото на военните действия на Балканския полуостров.

Към руската армия се присъединяват близо 10 000 български доброволци, организирани в Българското опълчение, които изиграват решаваща роля в ключови битки.

Войната приключва на 3 март 1878 г. с подписването на Санстефанския мирен договор, който възстановява българската държавност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Кюрдите са 20 млн въоръжени до зъби и още са под турско.Нямат си Русия да ги освободи.

    12:50 25.04.2026

  • 2 Путин

    3 20 Отговор
    Раждаемостта в Русия достигна 200-годишно дъно, въпреки призивите на Путин. Ахахаха

    12:50 25.04.2026

  • 3 ФАКТ

    16 2 Отговор
    Руските солдати измряха, но веднага след Освобождекивто, ангийските фриймасони лапнаха България и инсталираха западни "демократи" масони, които забраниха Русийката в България.

    Коментиран от #5

    12:52 25.04.2026

  • 4 Факт

    2 14 Отговор
    На Трети март 1878г България не е освободена, Източна Румелия остава в състава на Османската империя чак до деня на Съединението - 06.09.1885г. Съгласно Санстефанския мирен договор България става ВАСАЛ на Османската империя и е такава чааак до 22.09.1908г - деня на Независимоста на България от Османската империя!!!!!

    12:56 25.04.2026

  • 5 Файърфлай

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Темата е зададена.Жълъопаветният лай може да започне.Давам тон "Император Александър Две е кръволок,комунист и путинист!".Три-четири...

    Коментиран от #8, #20

    12:58 25.04.2026

  • 6 милен к@неф

    1 5 Отговор
    довечера оргия!

    13:01 25.04.2026

  • 7 Иванов

    10 2 Отговор
    Където има проблеми и интриги, в дъното са англичаните!

    Коментиран от #9, #12

    13:02 25.04.2026

  • 8 фъртфърт

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Файърфлай":

    пак овоня ландшафта

    13:02 25.04.2026

  • 9 хайванов

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    най вече в твоето

    13:09 25.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Турската армия е въоръжена с американски пушки и германски оръдия.Превозват ги английски кораби.

    Коментиран от #11

    13:09 25.04.2026

  • 11 купили си

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    съшивател?

    13:15 25.04.2026

  • 12 Файърфлай

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    Иванов,а знаеш ли ,как цялата Камара на Лордовете са плакали,като малки деца,когато са научили за Баташкото клане.От щастие.

    Коментиран от #14

    13:15 25.04.2026

  • 13 ....

    1 4 Отговор
    Цар Освободител. Корените му са от Финландия.

    Коментиран от #17

    13:19 25.04.2026

  • 14 фъртфърт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Файърфлай":

    и им бърса сълзите

    13:23 25.04.2026

  • 15 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    В този манифест се обявява война на Турция, но не се споменават думите "България" и "българи". Освобожденшето е следствие от войната, но не и основна цел. Това не помрачава саможертвите ва войниците, на които им е казано, че ще освобождават "братя". Вечна им памет!

    13:25 25.04.2026

  • 16 Лудата дебела Ку Ку Ло

    5 2 Отговор
    Божие Наказание на ония от острова и западните хиени , които не позволиха да се създаде нормална българска държава .

    13:26 25.04.2026

  • 17 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "....":

    Добре тия с минусите, има шведско датски корени по мъжка линия.

    13:35 25.04.2026

  • 18 ,,,,,,

    5 0 Отговор
    Реформатор, отменя крепостничеството в Русия и започва войните с османската сигания.

    13:37 25.04.2026

  • 19 Хмм

    2 0 Отговор
    И Царят Освободител на българите и милионите крепостни селяни в Русия бил убит - няма ненаказано добро, бомбата била направена от брата на Ленин, който бил обесен и това решило съдбата на Ленин и на Русия, иначе Ленин щеше да стане адвокат, което се полага на един дворянин като него

    13:48 25.04.2026

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Файърфлай":

    Германец е,чистокръвен Алекзандер- Холщайн-Готорп-Романов. А бати Пунди е Гендер фон Пендербург.

    13:50 25.04.2026

  • 21 Хмм

    2 0 Отговор
    интересни за датите на раждането и края на живота му 1818 - 1881, при Левски е така 1837 - 1873

    14:01 25.04.2026

  • 22 €вро-дж€нд€ра$т

    3 0 Отговор
    Н€ МОГА ДА ГИ ПОНА$ЯМ ТЕЗИ РУСНАЦИ-ОСВОБОДИТЕЛИ!
    НЕ СТИГА ,ЧЕ СА СЛАВЯНИ И ПРАВОСЛАВНИ, АМИ ПИШАТ НА КИРИЛИЦА, ПИЯТ ВОДКА, БИЯТ ВЕЧНО ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ЗАПАД КАТО ГИ НАПАДН€, АГРЕСОРИ ,ХОМОФОБИ-Н€€ПИЛИРАНИ, ЗАБРАНЯВАТ
    Г€ Й -ПАРАДИТ€ И Г€ Й БРАКОВ€Т€! УЖАСНИ ВАРВАРИ!

    14:03 25.04.2026