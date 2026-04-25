Преди 149 години започва войната, останала в историята на България като Освободителна

На 24 април 1877 г. (12 април по стар стил) руският император Александър II обявява война на Османската империя с манифест в град Кишинев.
Тази война, останала в българската история като Освободителна, е предизвикана от жестокото потушаване на Априлското въстание (1876 г.) и неуспеха на Цариградската посланическа конференция да намери мирно решение на Българския въпрос.
В навечерието на войната от 1877–1878 г. отношенията между Руската и Османската империя са в състояние на тежка дипломатическа криза, известна като Източната криза (1875–1878). Напрежението достига критична точка поради съчетанието от масови християнски въстания в Турция и засилващия се панславизъм в Русия.
Жестокото потушаване на Априлското въстание (1876 г.) в България и въстанието в Босна и Херцеговина (1875 г.) настройват руското обществено мнение силно срещу Високата порта.
На Цариградската посланическа конференция (декември 1876 – януари 1877 г.) Великите сили предлагат на Турция план за реформи и автономия на българските земи. Османското правителство, насърчавано от Великобритания, категорично отхвърля тези предложения, което прави военния конфликт неизбежен.
Русия се стреми да възстанови позициите си в Черно море и на Балканите, загубени след Кримската война (1856 г.).
За да си осигури неутралитет, Русия сключва Райхщатското споразумение (1876 г.) и Будапещенската конвенция (1877 г.) с Австро-Унгария, като се съгласява да не се създава голяма славянска държава при разпад на Турция.
Манифестът за обявяването на войната е прочетен по време на тържествен парад, като веднага след това руските войски започват настъпление през Румъния.
На 15 юни 1877 г. основната част от руската армия извършва успешно форсиране на река Дунав с десант при Свищов, което бележи началото на военните действия на Балканския полуостров.
Към руската армия се присъединяват близо 10 000 български доброволци, организирани в Българското опълчение, които изиграват решаваща роля в ключови битки.
Войната приключва на 3 март 1878 г. с подписването на Санстефанския мирен договор, който възстановява българската държавност.
