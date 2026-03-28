Русия обяви носителя на „Оскар“ Павел Таланкин за чуждестранен агент

28 Март, 2026 09:09 1 347 25

Филмът му „Г-н Никой срещу Путин“ спечели награда "Оскар" този месец

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Русия включи в списъка на т.нар. „чуждестранни агенти“ документалиста Павел Таланкин – съавтор на филма „Г-н Никой срещу Путин“, отличен с наградата Оскари за най-добър пълнометражен документален филм по-рано този месец. Информацията беше разпространена от Ройтерс и цитирана от редица международни медии.

Решението на руското Министерство на правосъдието поставя Таланкин в категория, която в последните години обхваща все повече журналисти, артисти и обществени фигури, критикуващи властта или работещи с международни партньори. Според официалната позиция, подобен статут се прилага към лица, които получават външно финансиране или участват в дейности, определяни като „политически“.

Практическите последици от включването в този регистър са значителни. Засегнатите лица подлежат на засилен административен контрол, ограничаване на финансовата дейност и задължение да обозначават всяка своя публична изява – включително публикации в социалните мрежи, интервюта и творчески проекти – с етикета „чуждестранен агент“. Нарушенията могат да доведат до глоби и наказателна отговорност.

Случаят с Таланкин привлича внимание и заради профила му. Бивш училищен видеограф, той придобива международна известност с документалния проект „Г-н Никой срещу Путин“, който разглежда механизмите на властта и обществените процеси в съвременна Русия. Филмът беше отличен от Академия за кинематографично изкуство и наука и получи широка подкрепа от критиката заради директния си и наблюдателен подход.

Решението идва в контекст на засилено напрежение между руските власти и представители на културния сектор, особено след 2022 г., когато редица творци и журналисти напуснаха страната или бяха подложени на натиск. Международни правозащитни организации, сред които Human Rights Watch и Amnesty International, нееднократно са критикували законодателството за „чуждестранните агенти“, определяйки го като инструмент за ограничаване на свободата на словото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПАЛЯЧОТО

    43 25 Отговор
    ПРЕДАТЕЛ.ЗА КИРЛИВИ ДОЛАРИ НАПРАВИЛ ПОРЪЧКОВ ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ.

    Коментиран от #21, #25

    09:13 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 12340

    25 13 Отговор
    Оскар за кво?

    Коментиран от #5

    09:18 28.03.2026

  • 4 Озадачен

    19 30 Отговор
    Ама как ще си позволява той да критикува Кремълската хунта?!? Безобразие! Я веднага при Политковская и Немцов!

    Коментиран от #6

    09:21 28.03.2026

  • 5 Абе

    24 15 Отговор

    До коментар #3 от "12340":

    За некъв тъп филм срещу Путин.

    09:21 28.03.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Озадачен":

    Обозначи се като чуждестранен агент и тогава пиши.

    09:23 28.03.2026

  • 7 Отървали са се

    28 11 Отговор
    От един педал вповече.
    И без това, Путин ги ненавижда!

    09:24 28.03.2026

  • 8 Абе да бе

    23 8 Отговор
    А за Зеления няма ли някой да направи документален филм?

    09:24 28.03.2026

  • 9 Щом е успял във световен мащаб

    12 24 Отговор
    Явно е по успял от Путин
    И автоматично става Чуждестранен Агент

    Коментиран от #10

    09:27 28.03.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    22 8 Отговор

    До коментар #9 от "Щом е успял във световен мащаб":

    Кой е този световен мащаб, бе. Сорос и компания. Светът не само от извратеняци и педофили. Има нормални хора с друго мислене. Никой никога не е уважавал предателите, дори и да ги е използвал.

    09:34 28.03.2026

  • 11 имат право

    13 13 Отговор
    Всеки който е ходил в чужбина е агент.

    09:40 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лошите руснаци и нежните западняци

    13 6 Отговор
    В Русия не обявяват някого за "чуждестранен агент" понеже е носител на "Оскар", а за това, че действията му са в интерес на чужди държави или лица. Ако това е свързано и с финансови интереси е напълно обосновано да му се присъди подобна "титла".

    10:14 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ей,кво нещо!

    14 6 Отговор
    Когато започна СВО, всички украинци спечелиха всякакви конкурси и състезания,че даже успяха и на Стефка Костадинова да врътнат рекорда. Сега...каквото и да кажеш срещу Путин, ти гарантира награда.Ей,кво нещо!

    10:21 28.03.2026

  • 20 Предател веднъж, после дваж

    11 3 Отговор
    Дори пропагандната статия показва и доказва как за мизерни центове става предател и съсипва живота си.

    11:28 28.03.2026

  • 21 При това

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПАЛЯЧОТО":

    Без да има разрешение да снима малки деца..

    11:29 28.03.2026

  • 22 Да те светна

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ай Калинка мая":

    Такива като теб са роби по рождение .

    11:46 28.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Реалист

    8 2 Отговор
    Работещи с международни партньори да се разбира работи с ЦРУ

    11:50 28.03.2026

  • 25 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ПАЛЯЧОТО":

    В Русия освен Путин и обкръжението му, всички са чуждестранни агенти!

    13:05 28.03.2026