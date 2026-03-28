Русия обяви носителя на „Оскар“ Павел Таланкин за чуждестранен агент

Русия включи в списъка на т.нар. „чуждестранни агенти“ документалиста Павел Таланкин – съавтор на филма „Г-н Никой срещу Путин“, отличен с наградата Оскари за най-добър пълнометражен документален филм по-рано този месец. Информацията беше разпространена от Ройтерс и цитирана от редица международни медии.

Решението на руското Министерство на правосъдието поставя Таланкин в категория, която в последните години обхваща все повече журналисти, артисти и обществени фигури, критикуващи властта или работещи с международни партньори. Според официалната позиция, подобен статут се прилага към лица, които получават външно финансиране или участват в дейности, определяни като „политически“.

Практическите последици от включването в този регистър са значителни. Засегнатите лица подлежат на засилен административен контрол, ограничаване на финансовата дейност и задължение да обозначават всяка своя публична изява – включително публикации в социалните мрежи, интервюта и творчески проекти – с етикета „чуждестранен агент“. Нарушенията могат да доведат до глоби и наказателна отговорност.

Случаят с Таланкин привлича внимание и заради профила му. Бивш училищен видеограф, той придобива международна известност с документалния проект „Г-н Никой срещу Путин“, който разглежда механизмите на властта и обществените процеси в съвременна Русия. Филмът беше отличен от Академия за кинематографично изкуство и наука и получи широка подкрепа от критиката заради директния си и наблюдателен подход.

Решението идва в контекст на засилено напрежение между руските власти и представители на културния сектор, особено след 2022 г., когато редица творци и журналисти напуснаха страната или бяха подложени на натиск. Международни правозащитни организации, сред които Human Rights Watch и Amnesty International, нееднократно са критикували законодателството за „чуждестранните агенти“, определяйки го като инструмент за ограничаване на свободата на словото.