Русия обяви носителя на „Оскар“ Павел Таланкин за чуждестранен агент

Русия включи в списъка на т.нар. „чуждестранни агенти“ документалиста Павел Таланкин – съавтор на филма „Г-н Никой срещу Путин“, отличен с наградата Оскари за най-добър пълнометражен документален филм по-рано този месец. Информацията беше разпространена от Ройтерс и цитирана от редица международни медии.
Решението на руското Министерство на правосъдието поставя Таланкин в категория, която в последните години обхваща все повече журналисти, артисти и обществени фигури, критикуващи властта или работещи с международни партньори. Според официалната позиция, подобен статут се прилага към лица, които получават външно финансиране или участват в дейности, определяни като „политически“.
Практическите последици от включването в този регистър са значителни. Засегнатите лица подлежат на засилен административен контрол, ограничаване на финансовата дейност и задължение да обозначават всяка своя публична изява – включително публикации в социалните мрежи, интервюта и творчески проекти – с етикета „чуждестранен агент“. Нарушенията могат да доведат до глоби и наказателна отговорност.
Случаят с Таланкин привлича внимание и заради профила му. Бивш училищен видеограф, той придобива международна известност с документалния проект „Г-н Никой срещу Путин“, който разглежда механизмите на властта и обществените процеси в съвременна Русия. Филмът беше отличен от Академия за кинематографично изкуство и наука и получи широка подкрепа от критиката заради директния си и наблюдателен подход.
Решението идва в контекст на засилено напрежение между руските власти и представители на културния сектор, особено след 2022 г., когато редица творци и журналисти напуснаха страната или бяха подложени на натиск. Международни правозащитни организации, сред които Human Rights Watch и Amnesty International, нееднократно са критикували законодателството за „чуждестранните агенти“, определяйки го като инструмент за ограничаване на свободата на словото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПАЛЯЧОТО
Коментиран от #21, #25
09:13 28.03.2026
3 12340
Коментиран от #5
09:18 28.03.2026
4 Озадачен
Коментиран от #6
09:21 28.03.2026
5 Абе
До коментар #3 от "12340":За некъв тъп филм срещу Путин.
09:21 28.03.2026
6 007 лиценз ту кил
До коментар #4 от "Озадачен":Обозначи се като чуждестранен агент и тогава пиши.
09:23 28.03.2026
7 Отървали са се
И без това, Путин ги ненавижда!
09:24 28.03.2026
8 Абе да бе
09:24 28.03.2026
9 Щом е успял във световен мащаб
И автоматично става Чуждестранен Агент
Коментиран от #10
09:27 28.03.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Щом е успял във световен мащаб":Кой е този световен мащаб, бе. Сорос и компания. Светът не само от извратеняци и педофили. Има нормални хора с друго мислене. Никой никога не е уважавал предателите, дори и да ги е използвал.
09:34 28.03.2026
11 имат право
09:40 28.03.2026
17 Лошите руснаци и нежните западняци
10:14 28.03.2026
19 Ей,кво нещо!
10:21 28.03.2026
20 Предател веднъж, после дваж
11:28 28.03.2026
21 При това
До коментар #1 от "ПАЛЯЧОТО":Без да има разрешение да снима малки деца..
11:29 28.03.2026
22 Да те светна
До коментар #16 от "Ай Калинка мая":Такива като теб са роби по рождение .
11:46 28.03.2026
24 Реалист
11:50 28.03.2026
25 По точно
До коментар #1 от "ПАЛЯЧОТО":В Русия освен Путин и обкръжението му, всички са чуждестранни агенти!
13:05 28.03.2026