Мъж е с тежки изгаряния след взрива на газова бутилка в "Младост" 1

Мъж е с тежки изгаряния след взрив на автомобилна газова бутилка в столичния квартал „Младост 1“. Инцидентът е станал рано тази сутрин в блок 41, а по първоначална информация експлозията е избухнала в пространството между етажите на сградата, съобщи Нова тв.
Все още не е ясно защо газовата бутилка се е намирала в общите части на блока. След подадения сигнал на място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Районът около жилищната сграда е бил отцепен, а живеещите в блока са били евакуирани като предпазна мярка. Според очевидци взривът е бил изключително силен и е предизвикал сериозни щети в сградата.
„Много силно се гърмеше, много силно. Погледнах да видя какво става и видях, че идват хора и коли. Оказа се, че е в нашия блок. Аз живея на 11-ия етаж и много се уплаших. Всички слизаха надолу, а аз съм с опериран крак. Двама полицаи се качиха и ми помогнаха да сляза“, разказа живеещата в блока Надежда.
Друг свидетел на инцидента, Росица, разказа за нанесените материални щети. „Между етажите имаме стъклена врата с армирани стъкла. След взрива всички стъкла бяха на пода“, каза тя.
По информация на властите пострадалият мъж е собственик на газовата бутилка. Той е транспортиран в болница със сериозни изгаряния и към момента му се оказва медицинска помощ.
Причините за инцидента се изясняват. Разследващите работят по установяване на обстоятелствата, довели до взрива, както и защо бутилката е била оставена в общите части на жилищния блок.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени от Алфапласт
15:05 07.06.2026
3 кой му дреме
Коментиран от #6
15:07 07.06.2026
4 кой му дреме
15:07 07.06.2026
5 Смърфиета
15:30 07.06.2026
6 Лама Иво
До коментар #3 от "кой му дреме":Да не би у тебе да се съчетават мъщки и женски черти? Има такива мъже, а и жени.
15:31 07.06.2026
7 Добра !
15:45 07.06.2026
8 Тъжна Работа !
До Там !
Ония !
От НС и МС !
Коментиран от #10
15:47 07.06.2026
9 Троян
15:48 07.06.2026
10 Не Всички !
До коментар #8 от "Тъжна Работа !":Крадат !
Като Тях !
15:50 07.06.2026
11 Жоро
15:51 07.06.2026