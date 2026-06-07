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Мъж е с тежки изгаряния след взрива на газова бутилка в "Младост" 1

Мъж е с тежки изгаряния след взрива на газова бутилка в "Младост" 1

7 Юни, 2026 15:00 807 11

  • мъж-
  • изгаряния-
  • газова бутилка

Тя е била оставена в общите части на жилищния блок

Мъж е с тежки изгаряния след взрива на газова бутилка в "Младост" 1 - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж е с тежки изгаряния след взрив на автомобилна газова бутилка в столичния квартал „Младост 1“. Инцидентът е станал рано тази сутрин в блок 41, а по първоначална информация експлозията е избухнала в пространството между етажите на сградата, съобщи Нова тв.

Все още не е ясно защо газовата бутилка се е намирала в общите части на блока. След подадения сигнал на място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Районът около жилищната сграда е бил отцепен, а живеещите в блока са били евакуирани като предпазна мярка. Според очевидци взривът е бил изключително силен и е предизвикал сериозни щети в сградата.

„Много силно се гърмеше, много силно. Погледнах да видя какво става и видях, че идват хора и коли. Оказа се, че е в нашия блок. Аз живея на 11-ия етаж и много се уплаших. Всички слизаха надолу, а аз съм с опериран крак. Двама полицаи се качиха и ми помогнаха да сляза“, разказа живеещата в блока Надежда.

Друг свидетел на инцидента, Росица, разказа за нанесените материални щети. „Между етажите имаме стъклена врата с армирани стъкла. След взрива всички стъкла бяха на пода“, каза тя.

По информация на властите пострадалият мъж е собственик на газовата бутилка. Той е транспортиран в болница със сериозни изгаряния и към момента му се оказва медицинска помощ.

Причините за инцидента се изясняват. Разследващите работят по установяване на обстоятелствата, довели до взрива, както и защо бутилката е била оставена в общите части на жилищния блок.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    Бутилката е била крадена. Затова е била там заевана. За алиби.😆

    15:05 07.06.2026

  • 3 кой му дреме

    4 5 Отговор
    панелните пльхове с голф 2 на газ мьже ли ги броиме ?

    Коментиран от #6

    15:07 07.06.2026

  • 4 кой му дреме

    4 4 Отговор
    панелните пльхове с голф 2 на газ мьже ли ги броиме ?

    15:07 07.06.2026

  • 5 Смърфиета

    1 0 Отговор
    68 годищен, изкуфял старик, с идеация за техническа грамотност, поправял газова уредба за автомобил, от времето на великият колос Иван Костов, вместо човекът да си дондурка внучетата. Язък за щетите, причинени на читавите съседи.

    15:30 07.06.2026

  • 6 Лама Иво

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Да не би у тебе да се съчетават мъщки и женски черти? Има такива мъже, а и жени.

    15:31 07.06.2026

  • 7 Добра !

    1 0 Отговор
    Работа !

    15:45 07.06.2026

  • 8 Тъжна Работа !

    1 0 Отговор
    Да Тъ Докарат !

    До Там !

    Ония !

    От НС и МС !

    Коментиран от #10

    15:47 07.06.2026

  • 9 Троян

    0 0 Отговор
    Литър бензин 1.65 на Shell. Тоя да го съдят за тероризъм.

    15:48 07.06.2026

  • 10 Не Всички !

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тъжна Работа !":

    Крадат !

    Като Тях !

    15:50 07.06.2026

  • 11 Жоро

    0 0 Отговор
    Ами като се напълни със "селян@ури" които искат да си пренесат селската идилия в жилищни блокове, нормално. Манталитет не можеш да го изкорениш. То не са скари, барбекюта, сателитни чинии, общи части пълни с всякакви боклуци.

    15:51 07.06.2026

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