Благомир Коцев: Строителството в "Баба Алино" е забързано, докато съм бил в ареста

Доста преди моя мандат е стартирало строителството в Баба Алино. Това каза пред БНР кметът на Врана Благомир Коцев, като уточни, че още от 2021 г. там има признаци за незаконно строителство и тогава е издаден и първият акт за търпимост, като коментира, че през 2023 г. има снимки и клипове на Държавното горско стопанство, в които се вижда, че там има завършени къщи и фундаменти на сгради:

"През последните 2 години се е развивало строителството, но то е било с различни темпове - в 2024 и 2025 г. нещата са много различни. Първите ни индикации са през юни 2024 г. През 2025 г. тръгва голямото строителство в по-големи мащаби, обеми и с по-голяма скорост. Когато ние наследяваме този проблем в края на 2023 г., никой не подозира за неговото съществуване. От ГЕРБ никога не са ни уведомявали за това нещо. Едва в средата на 2024 г. районното кметство, което е абсолютно отделно кметство - със собствен избираем кмет, със собствен "Строителен контрол" и главен архитект - получава първите сигнали от граждани за такова незаконно строителство. Те започват да действат - връчват актове на нарушителите и в крайна сметка стигат до заповед за спиране на незаконното строителство".

Мит е това, че никой не е знаел - районното кметство (район Приморски) е било напълно наясно какво се случва там и е предприело съответните стъпки, подчерта той.

По думите му, когато Община Варна през 2025 г. получава първите индикации, "че там става нещо в по-сериозни обеми", изисква преписката от район Приморски, за да се запознае с казуса и "Строителен контрол" на Голяма община предприема съответните действия:

"Процедурите по ЗУТ са изключително бавни. ... Става дума за поне 3-4 месеца процедура, за да се стигне до спиране на строителството. А ако това се протака от някой служител, може да стигне и до 7-8 месеца. Това беше причината да изискаме преписката в Голяма община и да започнем по-активни действия".

Когато бях по-активен - това беше през май и юни 2025 г., се включиха ДАНС и и изискаха строителните книжа, издадени от Общината, разказа Благомир Коцев и добави, че само месец по-късно е бил арестуван:

"Предоставихме цялата информация. Сигнали сме пращали до Прокуратурата за всичко това, докато нашите действия са били в ход. Всичко, което е можело да се направи, е направено от моя страна. Дали администрацията е бавила и ме е подвеждала - по-скоро да, защото, по моите критерии, винаги трябва да се работи по-бързо и ускорено. ... Тогава описите и съответните процедури са започнали за 15 постройки. Към онзи момент никой не е подозирал за по-голям мащаб от този. ... В периода, в който съм бил в ареста, е бързано да напредне този обект".

Никога не сам подозирал, че може да има връзка между моя арест и този обект, за който знаех само частично, заяви кметът на Варна и уточни, че тази връзка я прави постфактум.

"Първите заповеди за спиране на незаконното строителство са издадени на 1 септември 2025 г. от заместника ми, който ме е замествал по това време. Всичко се е развивало през втората половина на 2025 г., когато аз отсъствам по обясними причини. ... Сигурен съм, че и моят заместник е бил подвеждан малко или много", посочи той.

Според Коцев върху целия обект в Баба Алино е имало огромен политически чадър:

"През цялото време усещах нежелание на другите институции да вземат мерки и да говорят по темата. ... Страхът, който е в институциите и в Общината, е факт и аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и колко институции са били карани да мълчат, което говори ясно, че е имало чадър от най-високо ниво в държавата".

След оставката на кабинета "Желязков" и при новото управление вече имахме по-голяма възможност и съдействие от Полицията, за да работим, подчерта Благомир Коцев:

"Още април започнах дисциплинарни производства и май, тъй като ни трябваше време, за да организираме тази акция с Полицията и с Инспекцията по труда".

По думите на кмета на Варна ще бъде връчено на собственика предписание за събаряне на незаконното строителство:

"Ако той не го извърши, тогава Общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите, и предприема действията по събаряне".