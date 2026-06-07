Благомир Коцев: Строителството в "Баба Алино" е забързано, докато съм бил в ареста

Доста преди моя мандат е стартирало строителството в Баба Алино. Това каза пред БНР кметът на Врана Благомир Коцев, като уточни, че още от 2021 г. там има признаци за незаконно строителство и тогава е издаден и първият акт за търпимост, като коментира, че през 2023 г. има снимки и клипове на Държавното горско стопанство, в които се вижда, че там има завършени къщи и фундаменти на сгради:
"През последните 2 години се е развивало строителството, но то е било с различни темпове - в 2024 и 2025 г. нещата са много различни. Първите ни индикации са през юни 2024 г. През 2025 г. тръгва голямото строителство в по-големи мащаби, обеми и с по-голяма скорост. Когато ние наследяваме този проблем в края на 2023 г., никой не подозира за неговото съществуване. От ГЕРБ никога не са ни уведомявали за това нещо. Едва в средата на 2024 г. районното кметство, което е абсолютно отделно кметство - със собствен избираем кмет, със собствен "Строителен контрол" и главен архитект - получава първите сигнали от граждани за такова незаконно строителство. Те започват да действат - връчват актове на нарушителите и в крайна сметка стигат до заповед за спиране на незаконното строителство".
Мит е това, че никой не е знаел - районното кметство (район Приморски) е било напълно наясно какво се случва там и е предприело съответните стъпки, подчерта той.
По думите му, когато Община Варна през 2025 г. получава първите индикации, "че там става нещо в по-сериозни обеми", изисква преписката от район Приморски, за да се запознае с казуса и "Строителен контрол" на Голяма община предприема съответните действия:
"Процедурите по ЗУТ са изключително бавни. ... Става дума за поне 3-4 месеца процедура, за да се стигне до спиране на строителството. А ако това се протака от някой служител, може да стигне и до 7-8 месеца. Това беше причината да изискаме преписката в Голяма община и да започнем по-активни действия".
Когато бях по-активен - това беше през май и юни 2025 г., се включиха ДАНС и и изискаха строителните книжа, издадени от Общината, разказа Благомир Коцев и добави, че само месец по-късно е бил арестуван:
"Предоставихме цялата информация. Сигнали сме пращали до Прокуратурата за всичко това, докато нашите действия са били в ход. Всичко, което е можело да се направи, е направено от моя страна. Дали администрацията е бавила и ме е подвеждала - по-скоро да, защото, по моите критерии, винаги трябва да се работи по-бързо и ускорено. ... Тогава описите и съответните процедури са започнали за 15 постройки. Към онзи момент никой не е подозирал за по-голям мащаб от този. ... В периода, в който съм бил в ареста, е бързано да напредне този обект".
Никога не сам подозирал, че може да има връзка между моя арест и този обект, за който знаех само частично, заяви кметът на Варна и уточни, че тази връзка я прави постфактум.
"Първите заповеди за спиране на незаконното строителство са издадени на 1 септември 2025 г. от заместника ми, който ме е замествал по това време. Всичко се е развивало през втората половина на 2025 г., когато аз отсъствам по обясними причини. ... Сигурен съм, че и моят заместник е бил подвеждан малко или много", посочи той.
Според Коцев върху целия обект в Баба Алино е имало огромен политически чадър:
"През цялото време усещах нежелание на другите институции да вземат мерки и да говорят по темата. ... Страхът, който е в институциите и в Общината, е факт и аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и колко институции са били карани да мълчат, което говори ясно, че е имало чадър от най-високо ниво в държавата".
След оставката на кабинета "Желязков" и при новото управление вече имахме по-голяма възможност и съдействие от Полицията, за да работим, подчерта Благомир Коцев:
"Още април започнах дисциплинарни производства и май, тъй като ни трябваше време, за да организираме тази акция с Полицията и с Инспекцията по труда".
По думите на кмета на Варна ще бъде връчено на собственика предписание за събаряне на незаконното строителство:
"Ако той не го извърши, тогава Общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите, и предприема действията по събаряне".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #52
14:41 07.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #44
14:42 07.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да, да
14:44 07.06.2026
5 Евгени от Алфапласт
14:45 07.06.2026
6 Блажко не е корумпе
А после ти не беше вече кмет, нали, бе корумпе?!! 😂😂
14:45 07.06.2026
7 Вашето мнение
14:45 07.06.2026
8 Кокиша
в ареста! Защо изобщо трябваше да излизаш? Хубав човек си знаем, но от там и право за затвора си! Ти си кмет на корупцията, същият от нивото на Портних!
Едно към едно, бегай в ареста!
14:46 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЙДЕ БЕ...?!
И не ни се прави на...- ,,ни лук ял,ни лук мирисал"...!
14:46 07.06.2026
11 Абе кукурчо
Изводът е: Има полза от ареста ти! Сега това ще ти е оправдание!
Ужас
14:47 07.06.2026
12 Гост
14:48 07.06.2026
13 баце
14:49 07.06.2026
14 Тотално разочарован от ПП и ДБ...!
Сега пък с тая...- ,,Баба-Алино"...!
14:50 07.06.2026
15 Геро
Още ли вярваш, че варненци те при познават, като кмет на града! За затвора си! Закачи бялото знаме над общината!
14:50 07.06.2026
16 Прокурор
14:51 07.06.2026
17 Тома
Коментиран от #21, #27
14:51 07.06.2026
18 Цвете
14:52 07.06.2026
19 Леврон
14:53 07.06.2026
20 Пламен
Пламенка на рузнака Потник и шефа на КУБ вкараха Коцев в ареста , че да им пречи.
14:54 07.06.2026
21 🛖🛖🛖
До коментар #17 от "Тома":Това са сглобяеми къщи с райграс.
14:54 07.06.2026
22 име
14:56 07.06.2026
23 А ве къде е Генерал Атанасов?!
... :
,,Случаят-,,Баба-Алино" е добре планирана и дълго подготвяна руска хибридна атака срещу държавата ни,ръководена лично от Путин и руските специални части...!"
14:57 07.06.2026
24 Благо Баба и 40те общинарчета
14:57 07.06.2026
25 Кирил
Всички лъжат
Всички са в далаверата.
Общината издава строителни разрешения, кадастъра и данъчните ги вписват, нотариусите изповядват сделки
Коментиран от #31
14:58 07.06.2026
26 Розов и кьорав сперматозоид
Коментиран от #30
14:58 07.06.2026
27 Пламен
До коментар #17 от "Тома":Тома , това са сглобями къщи. Те се вдигат много по-бързо от къщите с тухли , греди и керемиди.
От собствен опит знам , че че 30 квадрата се вдигат от трима човека без много зор. Дори и за бира остава време. :)
14:58 07.06.2026
28 Айде,айде
14:59 07.06.2026
29 име
14:59 07.06.2026
30 Как кой
До коментар #26 от "Розов и кьорав сперматозоид":пак от на Благо (не)корумпето партийните заместници.
14:59 07.06.2026
31 име
До коментар #25 от "Кирил":Тънкия момент е че не са издали снроителни разрешения а неверне удостоверения за търпимост. Издадени са от главния архитект на Приморски, който е назначен от районния кмет от ПП николай желязков.
15:01 07.06.2026
32 Въпрос
Коментиран от #34
15:02 07.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Отговор
До коментар #32 от "Въпрос":защото устата му бяха натъпкани с няколко милиона от крадено € за препиране
15:05 07.06.2026
35 пак лъже и маже
И нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване.
15:06 07.06.2026
36 Блажко хич не обича корупцията,
15:07 07.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Павел Пенев
15:09 07.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Пулефф
15:17 07.06.2026
41 Питане
15:20 07.06.2026
42 Пламен
До коментар #39 от "име":Копейките се опитват направят от мухата слон.:)
Аз си спомням как Копейкин влезе за първи път в новините. Той тогава беше едно смотано общинарче , но се навърли на далаверата с ,,Red Hot Pizza".
Тогава Марешки го нашамари и го вкара в болница с комоцио.
После Копейкин ,необяснимо как, изпълзя от панелката и цъфна на първа линия до мо морето.
Коментиран от #43, #45
15:21 07.06.2026
43 колкото и да квичите шекелките
До коментар #42 от "Пламен":тоя път блажкото ви лъсна в огромна корупция и е време да ходи за постоянно в пандиза
Коментиран от #47
15:23 07.06.2026
44 Това
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Го пишеш за 12-ти път. Ако нямаш нещо друго, поне сложи ратишки в "заведението". Запетайките вече са изсъхнали и се люпат, падайки по главите на "посетителите" !
15:23 07.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Алиби
15:26 07.06.2026
47 Пламен
До коментар #43 от "колкото и да квичите шекелките":Хич не ми дреме за Блажко , между другото. Въпроса е принципен- КОЙ КРАДЕ ?
Познавам баща му ,защото обичам ХЕВИ МЕТЪЛ и се виждахме в тайфата . Познавахме се . За баща му имам някои резерви , а Благо не съм го виждал.
Коментиран от #49, #50
15:28 07.06.2026
48 Пачо
15:30 07.06.2026
49 Шекелдар
До коментар #47 от "Пламен":нещо издъхваш, напъни се повечеко, че тая вечер няма да ти отчетат стотинки за козче и баничка
Коментиран от #55
15:30 07.06.2026
50 Паважка,
До коментар #47 от "Пламен":умишлено не задаваш правилният върпос с отговор - не. Има ли някой с власт, дето да не краде? - НЕ!
15:32 07.06.2026
51 4321
15:35 07.06.2026
52 Европеец
До коментар #1 от "Феникс":Не си спомням защо го бяха рисували тоя корумпира б😀клук, но си мисля че си е за затвора.... Що не говори когато не бил областен управител на Варна колко парички е взел от украинците ..... Що не си посочи и длъжностната характеристика като областен управител и тогава ще се видим, че не си изпълнил задълженията по тоя строеж..... Въобще тоя Коцев си е пълен корумпиран б😟клук....
15:36 07.06.2026
53 По - интересното е
15:36 07.06.2026
54 А преди ареста? Ти къде беше?
15:36 07.06.2026
55 Пламен
До коментар #49 от "Шекелдар":То вие вече за за смях станахте с тея бунгала. :)
Цялото крайбрежие е в същото състояние , ама тука бил проблема . :)
Коментиран от #57
15:37 07.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Памче,
До коментар #55 от "Пламен":а на тейко му бунгалцата как са? Законни ли са? Нали сте еви мятъли с тейко му на малкото корумпе и се "знаете още от тайфата"?
15:42 07.06.2026
58 Къната
15:44 07.06.2026
59 Пълни глупости
15:45 07.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Варненец
15:49 07.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Защо?
15:51 07.06.2026