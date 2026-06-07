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Благомир Коцев: Строителството в "Баба Алино" е забързано, докато съм бил в ареста

Благомир Коцев: Строителството в "Баба Алино" е забързано, докато съм бил в ареста

7 Юни, 2026 14:40 1 050 63

  • благомир коцев-
  • баба алино-
  • незаконен град-
  • незаконно строителство

При огромен държавен чадър и страх в администрацията няма как да очакваме ефективност, каза кметът на Варна

Благомир Коцев: Строителството в "Баба Алино" е забързано, докато съм бил в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доста преди моя мандат е стартирало строителството в Баба Алино. Това каза пред БНР кметът на Врана Благомир Коцев, като уточни, че още от 2021 г. там има признаци за незаконно строителство и тогава е издаден и първият акт за търпимост, като коментира, че през 2023 г. има снимки и клипове на Държавното горско стопанство, в които се вижда, че там има завършени къщи и фундаменти на сгради:

"През последните 2 години се е развивало строителството, но то е било с различни темпове - в 2024 и 2025 г. нещата са много различни. Първите ни индикации са през юни 2024 г. През 2025 г. тръгва голямото строителство в по-големи мащаби, обеми и с по-голяма скорост. Когато ние наследяваме този проблем в края на 2023 г., никой не подозира за неговото съществуване. От ГЕРБ никога не са ни уведомявали за това нещо. Едва в средата на 2024 г. районното кметство, което е абсолютно отделно кметство - със собствен избираем кмет, със собствен "Строителен контрол" и главен архитект - получава първите сигнали от граждани за такова незаконно строителство. Те започват да действат - връчват актове на нарушителите и в крайна сметка стигат до заповед за спиране на незаконното строителство".

Мит е това, че никой не е знаел - районното кметство (район Приморски) е било напълно наясно какво се случва там и е предприело съответните стъпки, подчерта той.

По думите му, когато Община Варна през 2025 г. получава първите индикации, "че там става нещо в по-сериозни обеми", изисква преписката от район Приморски, за да се запознае с казуса и "Строителен контрол" на Голяма община предприема съответните действия:

"Процедурите по ЗУТ са изключително бавни. ... Става дума за поне 3-4 месеца процедура, за да се стигне до спиране на строителството. А ако това се протака от някой служител, може да стигне и до 7-8 месеца. Това беше причината да изискаме преписката в Голяма община и да започнем по-активни действия".

Когато бях по-активен - това беше през май и юни 2025 г., се включиха ДАНС и и изискаха строителните книжа, издадени от Общината, разказа Благомир Коцев и добави, че само месец по-късно е бил арестуван:

"Предоставихме цялата информация. Сигнали сме пращали до Прокуратурата за всичко това, докато нашите действия са били в ход. Всичко, което е можело да се направи, е направено от моя страна. Дали администрацията е бавила и ме е подвеждала - по-скоро да, защото, по моите критерии, винаги трябва да се работи по-бързо и ускорено. ... Тогава описите и съответните процедури са започнали за 15 постройки. Към онзи момент никой не е подозирал за по-голям мащаб от този. ... В периода, в който съм бил в ареста, е бързано да напредне този обект".

Никога не сам подозирал, че може да има връзка между моя арест и този обект, за който знаех само частично, заяви кметът на Варна и уточни, че тази връзка я прави постфактум.

"Първите заповеди за спиране на незаконното строителство са издадени на 1 септември 2025 г. от заместника ми, който ме е замествал по това време. Всичко се е развивало през втората половина на 2025 г., когато аз отсъствам по обясними причини. ... Сигурен съм, че и моят заместник е бил подвеждан малко или много", посочи той.

Според Коцев върху целия обект в Баба Алино е имало огромен политически чадър:

"През цялото време усещах нежелание на другите институции да вземат мерки и да говорят по темата. ... Страхът, който е в институциите и в Общината, е факт и аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и колко институции са били карани да мълчат, което говори ясно, че е имало чадър от най-високо ниво в държавата".

След оставката на кабинета "Желязков" и при новото управление вече имахме по-голяма възможност и съдействие от Полицията, за да работим, подчерта Благомир Коцев:

"Още април започнах дисциплинарни производства и май, тъй като ни трябваше време, за да организираме тази акция с Полицията и с Инспекцията по труда".

По думите на кмета на Варна ще бъде връчено на собственика предписание за събаряне на незаконното строителство:

"Ако той не го извърши, тогава Общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите, и предприема действията по събаряне".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    44 4 Отговор
    Тоя лумпИН хептен за прости ни взима!

    Коментиран от #52

    14:41 07.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    31 4 Отговор
    Баба Алино е един от многото еврейски кибуци в България.В Албания народа се дигна и пали и руши кибуците на остров Сазан а ние спим.

    Коментиран от #44

    14:42 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да, да

    37 4 Отговор
    Ха-ха-ха. Дори между две мигвания с очи и направо има акт 16!

    14:44 07.06.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    27 2 Отговор
    Е, ти сега ще изкараш, че ГЕПИ са виновни?! Пък те чисти като момина сълза...😆

    14:45 07.06.2026

  • 6 Блажко не е корумпе

    42 3 Отговор
    и ич не блажи мръсни украински €-ра!

    А после ти не беше вече кмет, нали, бе корумпе?!! 😂😂

    14:45 07.06.2026

  • 7 Вашето мнение

    35 4 Отговор
    Не познавам паветен, който да каже да отговорен съм. На тая порода винаги другите са виновни и врагове.

    14:45 07.06.2026

  • 8 Кокиша

    35 4 Отговор
    Благо, Благо, ами ти си си правилно за там
    в ареста! Защо изобщо трябваше да излизаш? Хубав човек си знаем, но от там и право за затвора си! Ти си кмет на корупцията, същият от нивото на Портних!
    Едно към едно, бегай в ареста!

    14:46 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЙДЕ БЕ...?!

    27 3 Отговор
    Благо,не на нас тия...?!
    И не ни се прави на...- ,,ни лук ял,ни лук мирисал"...!

    14:46 07.06.2026

  • 11 Абе кукурчо

    34 2 Отговор
    Значи, докато си бил в ареста, стоителството е забързано, АМА преди това си е вървяло плавно и забавно?
    Изводът е: Има полза от ареста ти! Сега това ще ти е оправдание!
    Ужас

    14:47 07.06.2026

  • 12 Гост

    22 5 Отговор
    Сексоложката укропосланник здраво е омаела министрите от сглобката.

    14:48 07.06.2026

  • 13 баце

    22 3 Отговор
    Този не е невинен.

    14:49 07.06.2026

  • 14 Тотално разочарован от ПП и ДБ...!

    30 3 Отговор
    Първо,с... -,,Петроханската история"...!
    Сега пък с тая...- ,,Баба-Алино"...!

    14:50 07.06.2026

  • 15 Геро

    25 3 Отговор
    Блажо, Блажо, по азбучен ред Албания е преди крадливата България! Ти къде си!
    Още ли вярваш, че варненци те при познават, като кмет на града! За затвора си! Закачи бялото знаме над общината!

    14:50 07.06.2026

  • 16 Прокурор

    26 2 Отговор
    Тоя що не е в затвора ощи

    14:51 07.06.2026

  • 17 Тома

    28 2 Отговор
    Ей смешник как се прави за 5 месеца такова строителство бе

    Коментиран от #21, #27

    14:51 07.06.2026

  • 18 Цвете

    16 2 Отговор
    СЕГА ДА ОТВОРЯТ ЧАДЪРА, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ВИДИ, КОИ ОТ ПОДПИСАЛИТЕ СА ВЪТРЕ В ИГРАТА ? ИМА ЛИ ХОРА НА " ПО ВИСОК " ПОСТ И СА БИЛИ УЖ ПРОСПАЛИ СДЕЛКАТА.? ИМА ЛИ СИ МАФИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИМА И ТО МНОГО НАГЛО ДЕЙСТВА ЗАДКУЛИСНО.ДА ИМ ИЗКАРАТ ИМЕНАТА.🎭🤔🤷‍♀️🌬🤦‍♂️🇧🇬🚔

    14:52 07.06.2026

  • 19 Леврон

    21 2 Отговор
    Много евро пари се кладат покрай тази Украйна.

    14:53 07.06.2026

  • 20 Пламен

    5 17 Отговор
    Това е вярно
    Пламенка на рузнака Потник и шефа на КУБ вкараха Коцев в ареста , че да им пречи.

    14:54 07.06.2026

  • 21 🛖🛖🛖

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    Това са сглобяеми къщи с райграс.

    14:54 07.06.2026

  • 22 име

    21 1 Отговор
    Да, бе, вярваме ти, преди да те вкарат в кауша били 15 сгради и година изникнали още 90 със всичката инфраструктура, алеи, озеленяване, осветление!

    14:56 07.06.2026

  • 23 А ве къде е Генерал Атанасов?!

    15 0 Отговор
    Да извърти едно заучено клише,че ...
    ... :
    ,,Случаят-,,Баба-Алино" е добре планирана и дълго подготвяна руска хибридна атака срещу държавата ни,ръководена лично от Путин и руските специални части...!"

    14:57 07.06.2026

  • 24 Благо Баба и 40те общинарчета

    23 1 Отговор
    Ама много крадете, бе наглец! Повече и от гербавите крадци!

    14:57 07.06.2026

  • 25 Кирил

    18 0 Отговор
    Направо е герой. Медал за заслуги срещу корупцията да му дадат
    Всички лъжат
    Всички са в далаверата.
    Общината издава строителни разрешения, кадастъра и данъчните ги вписват, нотариусите изповядват сделки

    Коментиран от #31

    14:58 07.06.2026

  • 26 Розов и кьорав сперматозоид

    17 0 Отговор
    А кой беше кмет докато Благо беше в затвора?

    Коментиран от #30

    14:58 07.06.2026

  • 27 Пламен

    2 17 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    Тома , това са сглобями къщи. Те се вдигат много по-бързо от къщите с тухли , греди и керемиди.
    От собствен опит знам , че че 30 квадрата се вдигат от трима човека без много зор. Дори и за бира остава време. :)

    14:58 07.06.2026

  • 28 Айде,айде

    15 0 Отговор
    всички сте един дол дренки.

    14:59 07.06.2026

  • 29 име

    14 1 Отговор
    Само кмета и общинската администрация носят отговорност за тези незаконни строежи и премахването им. РИОСВ са писали актове за незаконната сеч, ДНСК се занимава с големи строителни обекти от първа до трета категория. Това ниско строителство на жилищни сгради попада в четвърта категория, за което отговорност носи кмета и общината. Тогавашния главен архитект на район Приморски, назначен от районния кмет от ПП Николай Желязков, е издал няколко неистински удостоверения за търпимост и започват сделките с имоти. А коцев се оправдава, че не знаел, че ходил на проверка, ама не ги пуснали, странно защо не викнали полиция, не уведомили МВР или Прокуратурата.

    14:59 07.06.2026

  • 30 Как кой

    13 1 Отговор

    До коментар #26 от "Розов и кьорав сперматозоид":

    пак от на Благо (не)корумпето партийните заместници.

    14:59 07.06.2026

  • 31 име

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кирил":

    Тънкия момент е че не са издали снроителни разрешения а неверне удостоверения за търпимост. Издадени са от главния архитект на Приморски, който е назначен от районния кмет от ПП николай желязков.

    15:01 07.06.2026

  • 32 Въпрос

    17 1 Отговор
    Коцев, а преди да идеш там защо мълча?

    Коментиран от #34

    15:02 07.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Отговор

    23 0 Отговор

    До коментар #32 от "Въпрос":

    защото устата му бяха натъпкани с няколко милиона от крадено € за препиране

    15:05 07.06.2026

  • 35 пак лъже и маже

    18 1 Отговор
    "връчват актове на нарушителите и в крайна сметка стигат до заповед за спиране на незаконното строителство".

    И нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване.

    15:06 07.06.2026

  • 36 Блажко хич не обича корупцията,

    23 1 Отговор
    но корупцияте обича Блажко до смъpт 😂😂

    15:07 07.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Павел Пенев

    22 0 Отговор
    Няма спор,че Коцев е миловиден мошеник с приятна външност, но не беше правилно,че го пуснаха от ареста. Там трябва да бъде заедно с Кирчо и Кокорчо, които са едни от строителите на съвременна България включително и на комплекса Алибаба.

    15:09 07.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пулефф

    19 1 Отговор
    Наглец....хората пари събираха да го извадят от ареста ( имаше за какво да е там) , а сега всичко излиза на яве и пак откровено лъже и маже. По големи мръсници от кметовете на тази хомо партия никога не е имало

    15:17 07.06.2026

  • 41 Питане

    19 0 Отговор
    И тейко ти ли е бил в ареста, докато маминка "забързано" те е пръкнала ?

    15:20 07.06.2026

  • 42 Пламен

    5 15 Отговор

    До коментар #39 от "име":

    Копейките се опитват направят от мухата слон.:)
    Аз си спомням как Копейкин влезе за първи път в новините. Той тогава беше едно смотано общинарче , но се навърли на далаверата с ,,Red Hot Pizza".
    Тогава Марешки го нашамари и го вкара в болница с комоцио.
    После Копейкин ,необяснимо как, изпълзя от панелката и цъфна на първа линия до мо морето.

    Коментиран от #43, #45

    15:21 07.06.2026

  • 43 колкото и да квичите шекелките

    19 1 Отговор

    До коментар #42 от "Пламен":

    тоя път блажкото ви лъсна в огромна корупция и е време да ходи за постоянно в пандиза

    Коментиран от #47

    15:23 07.06.2026

  • 44 Това

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Го пишеш за 12-ти път. Ако нямаш нещо друго, поне сложи ратишки в "заведението". Запетайките вече са изсъхнали и се люпат, падайки по главите на "посетителите" !

    15:23 07.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Алиби

    5 4 Отговор
    Поне не е бил на петрохан,беше в ареста през това време.

    15:26 07.06.2026

  • 47 Пламен

    3 11 Отговор

    До коментар #43 от "колкото и да квичите шекелките":

    Хич не ми дреме за Блажко , между другото. Въпроса е принципен- КОЙ КРАДЕ ?

    Познавам баща му ,защото обичам ХЕВИ МЕТЪЛ и се виждахме в тайфата . Познавахме се . За баща му имам някои резерви , а Благо не съм го виждал.

    Коментиран от #49, #50

    15:28 07.06.2026

  • 48 Пачо

    13 0 Отговор
    Благо,връщай събраните пари за гаранцията на М.Пейков и се връщай там където ти е мястото в кауша.Аман от такива ни лук ял ни лук мирисал...

    15:30 07.06.2026

  • 49 Шекелдар

    11 1 Отговор

    До коментар #47 от "Пламен":

    нещо издъхваш, напъни се повечеко, че тая вечер няма да ти отчетат стотинки за козче и баничка

    Коментиран от #55

    15:30 07.06.2026

  • 50 Паважка,

    12 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пламен":

    умишлено не задаваш правилният върпос с отговор - не. Има ли някой с власт, дето да не краде? - НЕ!

    15:32 07.06.2026

  • 51 4321

    9 0 Отговор
    Кметът се извива като ремък в огън. Сега може и да съжалява, че го пуснаха от затвора.

    15:35 07.06.2026

  • 52 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Не си спомням защо го бяха рисували тоя корумпира б😀клук, но си мисля че си е за затвора.... Що не говори когато не бил областен управител на Варна колко парички е взел от украинците ..... Що не си посочи и длъжностната характеристика като областен управител и тогава ще се видим, че не си изпълнил задълженията по тоя строеж..... Въобще тоя Коцев си е пълен корумпиран б😟клук....

    15:36 07.06.2026

  • 53 По - интересното е

    11 0 Отговор
    Защо този крадлив еднорог не е привикан, като този на дпс. Под носа му изникнали 149 постройки. Защо Радев се страхува от еднорози?

    15:36 07.06.2026

  • 54 А преди ареста? Ти къде беше?

    10 0 Отговор
    Сигурно на първият ти работен ден те арестуваха!!!

    15:36 07.06.2026

  • 55 Пламен

    2 7 Отговор

    До коментар #49 от "Шекелдар":

    То вие вече за за смях станахте с тея бунгала. :)
    Цялото крайбрежие е в същото състояние , ама тука бил проблема . :)

    Коментиран от #57

    15:37 07.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Памче,

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Пламен":

    а на тейко му бунгалцата как са? Законни ли са? Нали сте еви мятъли с тейко му на малкото корумпе и се "знаете още от тайфата"?

    15:42 07.06.2026

  • 58 Къната

    8 0 Отговор
    Много реваха всички за благокоцев. Той трябва да си подаде оставката и да се предаде на следствието.

    15:44 07.06.2026

  • 59 Пълни глупости

    6 1 Отговор
    И лъжи!!!!Благо явно взима варненци за малоумни!!!Демек милия го вкарали в ареста и тогава безобразията и строителството се развихрили!!!!Като чели преди това всичко си е било наред!Подавай си оставката и стига лъга!

    15:45 07.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Варненец

    2 1 Отговор
    Връщай се в затвора, укро ппдб-ил!

    15:49 07.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо не триете платените и просташки коментари с такива отвратително и цинични обиди към варненския кмет, а триете всички останали, които са в негова защита? Защо? Да не би уродливото 190- килограмово туловище, ортакът и авер на Бако Тиквата от Банкя да е купил и вашата медия?

    15:51 07.06.2026

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