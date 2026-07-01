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София посреща легендите от Duran Duran тази вечер

София посреща легендите от Duran Duran тази вечер

1 Юли, 2026 11:31 503 3

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Посрещаме месец юли с концерт на Duran Duran в „Арена 8888 София“

София посреща легендите от Duran Duran тази вечер - 1
Снимка: SME
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Duran Duran ще има концерт тази вечер в „Арена 8888 София“, съобщават организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

Английската ню уейв група пристига в София в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър – рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно, допълват организаторите.

С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в Топ 20 на Великобритания, две награди „Грами“, две награди „Брит“, две отличия „Айвър Новело“ и приемане в Залата на славата на рокендрола през 2022 г., Duran Duran остава една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история, казват от екипа.

В последния си проект Danse Macabre британската четворка отново извлича светлина от мрака, съчетавайки нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавъри – доказвайки, че обновлението винаги е било тяхната истинска запазена марка, казват организаторите.

„Това няма да бъде носталгично връщане назад, а мащабно, кинематографично изживяване – място, където тъмнината среща мелодията, а стилът се слива с пулса“, казват от СМЕ.

София посреща легендите от Duran Duran тази вечер

Българският диджей DJ N:Mode ще подгрява Duran Duran.

С почти две десетилетия активна дейност зад гърба си, DJ N:Mode започва своя път още през 2007 г. като подгряващ диджей на Андрю Флечър. През годините има участия в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и съвместни проекти с имена от японската електронна сцена. Като част от различни музикални и аудиовизуални проекти, той се изявява на международни фестивали и събития, а сетовете му съчетават електронна естетика, клубна култура и внимателно подбран селекционен подход, посочват от СМЕ.


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