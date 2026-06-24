Холивудски блясък и европейска изящност: Юбилейното кино в Карлови Вари

Организаторите на един от най-старите и престижни филмови фестивали в Европа обявиха големите имена, които ще озарят червения килим тази година. Световни кино легенди пристигат в Чехия, за да приемат най-високото признание на форума – „Кристален глобус“ за изключителен артистичен принос. Фестивалът ще се проведе между 3 и 11 юли 2026 г., отбелязвайки своята 60-а годишнина.

Легендите и техните отличия

Дъстин Хофман – Двукратният носител на „Оскар“ и петкратен носител на „Златен глобус“ ще получи своя „Кристален глобус“ по време на официалната церемония по откриването на фестивала на 3 юли. В негова чест ще бъде прожектиран емблематичният за неговата кариера филм „Абсолвентът“ (The Graduate) от 1967 г.

Жулиет Бинош – Френската кино дива и носителка на „Оскар“ за „Английският пациент“ ще бъде наградена на церемонията по закриването на 11 юли. Публиката ще има възможност да види три филма с нейно участие: „Вярно с оригинала“ (Certified Copy), „Три цвята: Синьо“ и есеистичния проект „In-I in Motion“.

Робърт Ричардсън – Легендарният американски оператор, трикратен носител на „Оскар“ (известен с работата си по „Взвод“, „Казино“ и филмите на Тарантино), ще получи статуетката по време на фестивалните дни. Той лично ще представи документалния портрет, посветен на него – „Робърт Ричардсън: Белият дявол“, съвместно с режисьорката Яна Хойдова.

Освен тримата носители на „Кристален глобус“, тазгодишното издание ще събере впечатляващо съзвездие от таланти:

Джефри Райт ще бъде почетен с Наградата на президента на фестивала. Същото признание ще получат още Маги Джиленхол и Джеси Айзенберг.

Харви Кайтел се завръща за трети път в Карлови Вари, за да представи класиката на Мартин Скорсезе от 1973 г. „Коварни улици“ (Mean Streets).

Кевин Бейкън и Кира Седжуик ще присъстват семейно заедно с децата си за специалната прожекция на техния общ комедиен хорър филм „Family Movie“.

Официално откриване и закриване: Фестивалът започва на 3 юли с испанско-аржентинския документален филм „Мачът“ (The Match), посветен на легендарния футболен сблъсък между Аржентина и Англия от 1986 г., и ще завърши на 11 юли с меланхоличната криминална драма на Ноа Сеган „The Only Living Pickpocket in New York“.

С над 130 филма в програмата си, юбилейният фестивал в Карлови Вари обещава да се превърне в историческо събитие за европейската културна сцена през това лято.