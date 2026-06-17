Б.Т.Р. пуснаха първа песен с Любо Киров и тръгват на национално лятно турне (ВИДЕО)

Новата песен „Ще бъда там“ събра за първи път емблематичните имена на българската рок и поп сцена Б.Т.Р. и Любо Киров в звукозаписното студио.

Песента с мощен заряд и силно послание е дело на: музика Славчо Николов/Б.Т.Р., въздействащият текст е на Яна Николова, аранжиментът е на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев/ „Ахат“ и с характерните и уникални гласове на Наско/Б.Т.Р. и Любо Киров.

„Ще бъда там“, Б.Т.Р. и Любо Киров представиха за първи път на концерт-спектакъла „25 ГОДИНИ БГ РАДИО “.

С ударна доза рок стартира и националното лятно турне на Б.Т.Р. Феновете ще се срещнат с любимата си група на:

09. 07. Сандански,

17. 07. Габрово,

11. 08. Русе,

12. О8. Шумен,

13. 08. Пловдив,

19. О8. Бургас,

20. О8. Стара Загора,

23. О8. Варна,

27. О8. Плевен,

03. 09. Велико Търново,

27. 11. София

Феновете на твърдия звук, освен най-популярните песни на Б.Т.Р. от над 30 годишната им история, като на всеки концерт, ще са свидетели и на импровизации.

На музикалния пазар и във всички дигитални платформи е наличен първият концертен албум на бандата „30 години Б.Т.Р“ от юбилейния концерт. В албума са включени 20 песни от 30 годишната история на групата в нови аранжименти, адаптирани за рок група и симфоничен оркестър.

Билети за националното турне на Б.Т.Р. може да намерите на eventim.bg, grabo.bg, ticket.bg