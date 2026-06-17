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Б.Т.Р. пуснаха първа песен с Любо Киров и тръгват на национално лятно турне (ВИДЕО)

Б.Т.Р. пуснаха първа песен с Любо Киров и тръгват на национално лятно турне (ВИДЕО)

17 Юни, 2026 14:31 644 3

  • б.т.р.-
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  • група-
  • рок-
  • дует

Последният концерт на групата за тази година ще бъде през ноември в София

Б.Т.Р. пуснаха първа песен с Любо Киров и тръгват на национално лятно турне (ВИДЕО) - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новата песен „Ще бъда там“ събра за първи път емблематичните имена на българската рок и поп сцена Б.Т.Р. и Любо Киров в звукозаписното студио.

Песента с мощен заряд и силно послание е дело на: музика Славчо Николов/Б.Т.Р., въздействащият текст е на Яна Николова, аранжиментът е на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев/ „Ахат“ и с характерните и уникални гласове на Наско/Б.Т.Р. и Любо Киров.

„Ще бъда там“, Б.Т.Р. и Любо Киров представиха за първи път на концерт-спектакъла „25 ГОДИНИ БГ РАДИО “.

Б.Т.Р. пуснаха първа песен с Любо Киров и тръгват на национално лятно турне (ВИДЕО)

С ударна доза рок стартира и националното лятно турне на Б.Т.Р. Феновете ще се срещнат с любимата си група на:

  • 09. 07. Сандански,
  • 17. 07. Габрово,
  • 11. 08. Русе,
  • 12. О8. Шумен,
  • 13. 08. Пловдив,
  • 19. О8. Бургас,
  • 20. О8. Стара Загора,
  • 23. О8. Варна,
  • 27. О8. Плевен,
  • 03. 09. Велико Търново,
  • 27. 11. София

Феновете на твърдия звук, освен най-популярните песни на Б.Т.Р. от над 30 годишната им история, като на всеки концерт, ще са свидетели и на импровизации.

На музикалния пазар и във всички дигитални платформи е наличен първият концертен албум на бандата „30 години Б.Т.Р“ от юбилейния концерт. В албума са включени 20 песни от 30 годишната история на групата в нови аранжименти, адаптирани за рок група и симфоничен оркестър.

Билети за националното турне на Б.Т.Р. може да намерите на eventim.bg, grabo.bg, ticket.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    4 1 Отговор
    Разбрахме най после къде ще бъде Любо Киров .....
    Там , където винаги си е бил ...на левия бряг !!!

    Коментиран от #2

    14:34 17.06.2026

  • 2 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Голяма ревност ще падне!

    Популярният български поп изпълнител Любо Киров има дългогодишна връзка с театралния актьор Боян Арсов. Двамата са споделяли романтични моменти заедно

    14:39 17.06.2026

  • 3 Ухаааа

    2 0 Отговор
    А "любовницата" му с него ли ще е?

    14:59 17.06.2026