Б.Т.Р. пуснаха първа песен с Любо Киров и тръгват на национално лятно турне (ВИДЕО)

Новата песен „Ще бъда там“ събра за първи път емблематичните имена на българската рок и поп сцена Б.Т.Р. и Любо Киров в звукозаписното студио.
Песента с мощен заряд и силно послание е дело на: музика Славчо Николов/Б.Т.Р., въздействащият текст е на Яна Николова, аранжиментът е на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев/ „Ахат“ и с характерните и уникални гласове на Наско/Б.Т.Р. и Любо Киров.
„Ще бъда там“, Б.Т.Р. и Любо Киров представиха за първи път на концерт-спектакъла „25 ГОДИНИ БГ РАДИО “.
С ударна доза рок стартира и националното лятно турне на Б.Т.Р. Феновете ще се срещнат с любимата си група на:
- 09. 07. Сандански,
- 17. 07. Габрово,
- 11. 08. Русе,
- 12. О8. Шумен,
- 13. 08. Пловдив,
- 19. О8. Бургас,
- 20. О8. Стара Загора,
- 23. О8. Варна,
- 27. О8. Плевен,
- 03. 09. Велико Търново,
- 27. 11. София
Феновете на твърдия звук, освен най-популярните песни на Б.Т.Р. от над 30 годишната им история, като на всеки концерт, ще са свидетели и на импровизации.
На музикалния пазар и във всички дигитални платформи е наличен първият концертен албум на бандата „30 години Б.Т.Р“ от юбилейния концерт. В албума са включени 20 песни от 30 годишната история на групата в нови аранжименти, адаптирани за рок група и симфоничен оркестър.
Билети за националното турне на Б.Т.Р. може да намерите на eventim.bg, grabo.bg, ticket.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Там , където винаги си е бил ...на левия бряг !!!
Коментиран от #2
14:34 17.06.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "Сила":Голяма ревност ще падне!
Популярният български поп изпълнител Любо Киров има дългогодишна връзка с театралния актьор Боян Арсов. Двамата са споделяли романтични моменти заедно
14:39 17.06.2026
3 Ухаааа
14:59 17.06.2026