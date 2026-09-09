„Да погаля дима“ – книга за пътя към себе си

В морето от книги, прекрасно и развълнувано, очакващо и очаквано в Алея на книгата има хиляди завладяваща заглавия. За каквото си пожелаете. Не се намират в изобилие обаче книги за личностен път, за вглеждане в себе си, особено от български творци.

Книгата "Да погаля дима" на Гергана Йосифова се откроява с това, че е смела, реална и искрено споделена изповед. Нищо не е скрито и героинята е тя. Такава, каквато преминава през живота си на личностното си опознаване. Срещайки се със себе си, със спомените си и с желанието си да намери в себе си "семената чисти", които е завещал в стиховете си баща ѝ. Йосиф Йосифов, поет от гр. Луковит, който до края на живота си на 39 г. е оставил три стихосбирки.

Тази книга е дълбок разговор с душата, която авторката е решила да сподели с нас. Разговор, който всеки може да проведе със себе си искайки да се докосне до дълбините на душата си и на подсъзнателното в себе си. Книга, която не задава въпроси и не търси отговори. Книга, която е разговор със и във себе си. Книга за намиране на себе си.

"Да погаля дима" е прекрасна симбиоза между творчество и реално изражение. "Да погаля дима" се усеща и в допира с корицата, която дава усещане за мекост, топлина и гальовност. Текстът е с топъл кирилски шрифт, който дава усещане за принадлежност към корена и към нашата, българска душевност.

Перфектното изпълнение на печата от печатница "Спектър" и великолепната, галеща сетивата хартия, хармонизират цялото усещане.

Може да намерите книгата Да погаля дима на щанда на Мусагена - 47 и на щанда на издателство 7 ЛЪЧА - 26. До 13 септември.