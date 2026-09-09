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Пенелопе Крус се разплака на премиерата на „Бункер“ във Венеция след 15-минутни овации (ВИДЕО)

Пенелопе Крус се разплака на премиерата на „Бункер“ във Венеция след 15-минутни овации (ВИДЕО)

9 Септември, 2026 15:31 534 0

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Филмът се превърна във фаворита на публиката и критиците до този момент

Пенелопе Крус се разплака на премиерата на „Бункер“ във Венеция след 15-минутни овации (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Испанската актриса Пенелопе Крус не успя да сдържи емоциите си по време на премиерата на „Bunker“ на Венецианския филмов фестивал. Филмът беше посрещнат с 15 минути и половина бурни аплодисменти, а Крус се разплака и целуна съпруга си и партньор на екрана Хавиер Бардем.

Това е най-продължителната овация на фестивала във Венеция през 2026 г. до момента. Резултатът остава малко под 17-минутните аплодисменти за „The Room Next Door“ на Педро Алмодовар през 2024 г.

По време на овациите Пенелопе Крус многократно благодари на публиката, поздрави фенове и прие цветя. Режисьорът Флориан Зелер покани актьорите Хавиер Бардем, Пол Дано и Патрик Шварценегер да излязат поотделно пред публиката и да приемат аплодисментите.

В „Bunker“ Пенелопе Крус и Хавиер Бардем играят семейна двойка, която преминава през сериозна лична и професионална криза. Бардем влиза в ролята на архитекта Мигел, който приема задача да построи защитен бункер за технологичен милиардер, изигран от Пол Дано. Решението постепенно разклаща 17-годишния брак на героите. София, в изпълнение на Пенелопе Крус, започва да поставя под съмнение общите им ценности, а отношенията ѝ с американски писател, изигран от Патрик Шварценегер, допълнително засилват напрежението.

„Bunker“ бележи завръщането на френския драматург и режисьор Флориан Зелер във Венеция след „The Son“, който участва в конкурса за „Златен лъв“ през 2022 г. Зелер направи силен дебют в киното с „The Father“, донесъл „Оскар“ на Антъни Хопкинс за главна мъжка роля и награда за най-добър адаптиран сценарий за Флориан Зелер и Кристофър Хамптън.

Пенелопе Крус се разплака на премиерата на „Бункер“ във Венеция след 15-минутни овации (ВИДЕО)

Режисьорът посочва „Широко затворени очи“ на Стенли Кубрик като едно от основните вдъхновения за „Bunker“. Подобно на Кубрик, който поставя тогавашната семейна двойка Том Круз и Никол Кидман в центъра на разпадаща се екранна връзка, Флориан Зелер използва реалното партньорство между Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, за да засили психологическото напрежение във филма.

Друга ключова тема в „Bunker“ е концентрацията на огромно богатство и изолацията на технологичните милиардери. По думите на Зелер Пенелопе Крус е внесла в ролята на София собствено силно отношение към този свят, което допълва социалния и политически пласт на историята.

Силните реакции във Венеция поставят Пенелопе Крус и Хавиер Бардем сред потенциалните имена в предстоящия награден сезон, а „Bunker“ вече се очертава като едно от най-обсъжданите заглавия на есенния фестивален календар.


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