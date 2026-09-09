Пенелопе Крус се разплака на премиерата на „Бункер“ във Венеция след 15-минутни овации (ВИДЕО)

Испанската актриса Пенелопе Крус не успя да сдържи емоциите си по време на премиерата на „Bunker“ на Венецианския филмов фестивал. Филмът беше посрещнат с 15 минути и половина бурни аплодисменти, а Крус се разплака и целуна съпруга си и партньор на екрана Хавиер Бардем.

Това е най-продължителната овация на фестивала във Венеция през 2026 г. до момента. Резултатът остава малко под 17-минутните аплодисменти за „The Room Next Door“ на Педро Алмодовар през 2024 г.

По време на овациите Пенелопе Крус многократно благодари на публиката, поздрави фенове и прие цветя. Режисьорът Флориан Зелер покани актьорите Хавиер Бардем, Пол Дано и Патрик Шварценегер да излязат поотделно пред публиката и да приемат аплодисментите.

Penélope Cruz broke out into uncontrollable sobs as she kissed her husband and co-star Javier Bardem during the incredibly long 15.5-minute standing ovation at the premiere of “Bunker” at the #VeniceFilmFestival.https://t.co/D0OzKlxFjC pic.twitter.com/2TB0rM6WpQ — Variety (@Variety) September 8, 2026

В „Bunker“ Пенелопе Крус и Хавиер Бардем играят семейна двойка, която преминава през сериозна лична и професионална криза. Бардем влиза в ролята на архитекта Мигел, който приема задача да построи защитен бункер за технологичен милиардер, изигран от Пол Дано. Решението постепенно разклаща 17-годишния брак на героите. София, в изпълнение на Пенелопе Крус, започва да поставя под съмнение общите им ценности, а отношенията ѝ с американски писател, изигран от Патрик Шварценегер, допълнително засилват напрежението.

„Bunker“ бележи завръщането на френския драматург и режисьор Флориан Зелер във Венеция след „The Son“, който участва в конкурса за „Златен лъв“ през 2022 г. Зелер направи силен дебют в киното с „The Father“, донесъл „Оскар“ на Антъни Хопкинс за главна мъжка роля и награда за най-добър адаптиран сценарий за Флориан Зелер и Кристофър Хамптън.

Режисьорът посочва „Широко затворени очи“ на Стенли Кубрик като едно от основните вдъхновения за „Bunker“. Подобно на Кубрик, който поставя тогавашната семейна двойка Том Круз и Никол Кидман в центъра на разпадаща се екранна връзка, Флориан Зелер използва реалното партньорство между Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, за да засили психологическото напрежение във филма.

Друга ключова тема в „Bunker“ е концентрацията на огромно богатство и изолацията на технологичните милиардери. По думите на Зелер Пенелопе Крус е внесла в ролята на София собствено силно отношение към този свят, което допълва социалния и политически пласт на историята.

Силните реакции във Венеция поставят Пенелопе Крус и Хавиер Бардем сред потенциалните имена в предстоящия награден сезон, а „Bunker“ вече се очертава като едно от най-обсъжданите заглавия на есенния фестивален календар.