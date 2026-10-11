Манол Пейков: Статията за Господинов не е номинация за Нобел

Публикацията на германския вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, в която Георги Господинов е посочен сред авторите, заслужаващи Нобелова награда за литература, не представлява официална номинация. Това заяви издателят Манол Пейков в обзорното предаване „Метроном“ на радио ФОКУС.

„Тази статия не беше номинация за Нобел. Важното в нея е, че един от най-престижните вестници в Европа констатира, че българският писател Георги Господинов заслужава тази награда“, каза Пейков.

Официалните номинации остават скрити

Темата предизвика реакции в България, но публичната оценка на медия или литературен критик не е част от процедурата по избора на носител. Информацията за номинациите и обсъжданията за Нобеловата награда за литература се пази в тайна в продължение на 50 години. Затова публичните прогнози за бъдещите лауреати не могат да бъдат приемани като потвърждение за реална номинация.

По думите на Пейков желанието България да има свой Нобелов лауреат е естествено, но около отличието често се създават очаквания, които не съответстват на действителността.

„Нобел е синоним на успех и то на абсолютно признат успех“, посочи издателят.

Той разказа и за разговор със шведския издател на Господинов, като даде пример с рязкото увеличение на продажбите на книги след присъждането на наградата.

Пробивът зад граница изисква дълга работа

Пейков определи международното признание на българската литература като процес, който зависи от постоянство, безпристрастност и изграждане на контакти. Според него важна роля имат литературните агенти, преводачите и чуждестранните издателства.

„Един писател не може сам да продава правата си. За чужбина това е абсолютно задължително“, заяви той.

Георги Господинов е първият български писател, спечелил Международната награда „Букър“ за романа „Времеубежище“, в превод на Анджела Родел. През октомври 2026 г. името му отново попадна в международни публикации, свързани с потенциални кандидати за Нобеловата награда, но официална информация за номинации остава недостъпна.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg