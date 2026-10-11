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Манол Пейков: Статията за Господинов не е номинация за Нобел
  Тема: Известни личности

Манол Пейков: Статията за Господинов не е номинация за Нобел

11 Октомври, 2026 17:08 858 8

  • манол пейков-
  • георги господинов-
  • нобелова награда-
  • българска литература

Издателят определи публикацията във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ като признание за българския писател, но не и като официална процедура за наградата

Манол Пейков: Статията за Господинов не е номинация за Нобел - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Публикацията на германския вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, в която Георги Господинов е посочен сред авторите, заслужаващи Нобелова награда за литература, не представлява официална номинация. Това заяви издателят Манол Пейков в обзорното предаване „Метроном“ на радио ФОКУС.

„Тази статия не беше номинация за Нобел. Важното в нея е, че един от най-престижните вестници в Европа констатира, че българският писател Георги Господинов заслужава тази награда“, каза Пейков.

Официалните номинации остават скрити

Темата предизвика реакции в България, но публичната оценка на медия или литературен критик не е част от процедурата по избора на носител. Информацията за номинациите и обсъжданията за Нобеловата награда за литература се пази в тайна в продължение на 50 години. Затова публичните прогнози за бъдещите лауреати не могат да бъдат приемани като потвърждение за реална номинация.

По думите на Пейков желанието България да има свой Нобелов лауреат е естествено, но около отличието често се създават очаквания, които не съответстват на действителността.

„Нобел е синоним на успех и то на абсолютно признат успех“, посочи издателят.

Той разказа и за разговор със шведския издател на Господинов, като даде пример с рязкото увеличение на продажбите на книги след присъждането на наградата.

Пробивът зад граница изисква дълга работа

Пейков определи международното признание на българската литература като процес, който зависи от постоянство, безпристрастност и изграждане на контакти. Според него важна роля имат литературните агенти, преводачите и чуждестранните издателства.

„Един писател не може сам да продава правата си. За чужбина това е абсолютно задължително“, заяви той.

Георги Господинов е първият български писател, спечелил Международната награда „Букър“ за романа „Времеубежище“, в превод на Анджела Родел. През октомври 2026 г. името му отново попадна в международни публикации, свързани с потенциални кандидати за Нобеловата награда, но официална информация за номинации остава недостъпна.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    7 2 Отговор
    за Нобел няма номинации, има предложения от различни институции, неограничени по брой, Нобелевият комитет може да отхвърли някои имена, но номинации няма, четох че преводите на господинов се плащат от държавата, дали същото не е и със статията, все пак Господинов пише за ДВ, а тя е немска и се издържа от бюджета на държавата, държавна медия, естествено е да мислят, че техният списвач Господинов е номер едно

    17:14 11.10.2026

  • 2 ТИР

    12 2 Отговор
    Тази пиянка не ме интересува,,,

    17:17 11.10.2026

  • 3 Голяма е излагацията значи..

    8 1 Отговор
    Щом и тая оцедарка се извинява за опашатата лъжа, значи излагацията е много голяма.

    17:20 11.10.2026

  • 4 Оставете

    7 1 Отговор
    Господинов да пасе !

    17:25 11.10.2026

  • 5 жоро илиев пряко от ада

    3 9 Отговор
    Просто българска черна завист.

    17:30 11.10.2026

  • 6 Василеску

    7 0 Отговор
    Добро утро. След 1-2 седмици ли го разбрахте. Прочетете собсвените си коментари за либералфашизма и неговите слуги и глашатаи.

    17:35 11.10.2026

  • 7 лястовичка

    2 4 Отговор
    Българинът силно мрази на друг българин да му върви.

    17:53 11.10.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Рядко попадам на нова книга, която да заинтересува читател след първите две страници.

    19:16 11.10.2026