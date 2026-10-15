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Роджър Уотърс скочи на Джеймс Хетфийлд: Пълен глупак с IQ три!
  Тема: Известни личности

Роджър Уотърс скочи на Джеймс Хетфийлд: Пълен глупак с IQ три!

15 Октомври, 2026 21:47, обновена 15 Октомври, 2026 21:58 883 22

  • роджър уотърс-
  • джеймс хетфийлд-
  • metallica-
  • pink floyd-
  • музика

Бившият член на Pink Floyd атакува фронтмена на Metallica заради изказването му срещу политическите послания на концертите

Роджър Уотърс скочи на Джеймс Хетфийлд: Пълен глупак с IQ три! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Роджър Уотърс отново предизвика полемика с остри изказвания срещу друга голяма фигура в рок музиката. Този път мишена на бившия басист и вокалист на Pink Floyd стана Джеймс Хетфийлд — фронтменът и китарист на Metallica.

В участие в The Katie Halper Show Уотърс реагира гневно на скорошни изказвания на Хетфийлд за ролята на политиката в музиката. Той нарече музиканта „никой“, заяви, че има IQ около 3, и постави под съмнение дори качествата му като инструменталист. За нападките съобщиха музикалните издания Louder и San Francisco Chronicle на 15 октомври 2026 г.

Какво предизвика гнева на Уотърс?

Поводът е изказване на Хетфийлд по време на концерт на Metallica в Sphere в Лас Вегас на 10 октомври. Благодарейки на публиката за отделеното време, пътуването и средствата, които феновете са вложили, фронтменът подчерта, че групата не е там, за да влияе на хората с политически послания.

„Ние сме тук, за да забравим всичко, което се случва извън залата“, заяви Хетфийлд, като определи посланието на Metallica като любов, енергия и тежка музика.

Макар да не посочи конкретен изпълнител, думите му бяха възприети като критика към музиканти, които използват концертите си, за да говорят за политически и обществени каузи.

„Той е никой и има IQ около 3“

В подкаста Уотърс не спести обидите си. Той нарече Хетфийлд „пълен глупак“, заяви, че не разбира защо изобщо се говори за него, и го определи като човек без значение, независимо от финансовото му състояние.

Бившият член на Pink Floyd отиде още по-далеч, като постави под съмнение музикалните способности на фронтмена на Metallica. По думите му той не е музикант, а изпълненията на групата с акустични инструменти, които Уотърс твърди, че е чувал, били „ужасни“.

Уотърс обвърза критиката си и с темата за емпатията. Според него Хетфийлд е трябвало още като дете да има близък човек, който да му обясни колко важни са добротата и съчувствието към другите.

Два различни възгледа за ролята на музикантите

Сблъсъкът между двамата показва фундаментално различие във възгледите им за обществената роля на рок музиката.

Уотърс от десетилетия използва публичната си платформа, за да изразява политическите си убеждения, да критикува правителства и да говори за войни и човешки права. Палестинската кауза е сред темите, по които той заема особено активна позиция.

Хетфийлд, от своя страна, многократно е заявявал, че политиката разделя хората и че предпочита концертите на Metallica да бъдат място, където публиката се обединява чрез музиката, независимо от различията си.

Това обаче не означава, че Metallica стои изцяло извън обществените каузи. Благотворителната фондация на групата All Within My Hands подкрепя инициативи в областта на образованието, борбата с глада и помощта при бедствия.

За Уотърс публичното мълчание по важни обществени проблеми е повод за критика.

До момента Metallica не е публикувала официален отговор на нападките на Уотърс, според Louder.

Източници: sfchronicle.com, loudersound.com, axs.tv


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 8 Отговор
    Тук Роджър Уотърс уцели в 10ката.В Металика имаше един умен и той се махна.Дейв Мъстейн.

    Коментиран от #2, #5

    22:02 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    9 3 Отговор
    Прав е!

    22:05 15.10.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 8 Отговор
    Металика винаги са били номер 1 заедно с Нирвана !! Музиката трябва да обединява а не да разделя ! Да обиждаш Джеймс хертфийлд трябва да си голяма амеба ! Този Дедак Уотърс е нищожество което не може да стъпи и на малкия пръст на Хертфийлд!! Да си запази политическите си убеждения за себе си,хората са отишли там да слушат музика и да се кефят а не да му слушат речите! Като иска да е оратор и да въздейства да стане политик а не музикант ,дърто изкуфяло старче менте

    22:08 15.10.2026

  • 5 Сатанизирания

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не бъркай музиката с политиката ...

    22:12 15.10.2026

  • 6 Жоржета

    4 2 Отговор
    За полит.коректност не знам
    Ама за музиката
    Старик уотъърс е прав....
    А инги барабанисто на металикас
    Е във трио с...ричард старки и
    Тоз бившия на ац/дц...😀

    22:13 15.10.2026

  • 7 аве

    5 9 Отговор
    Уотърс си е дърто пони зад което прозира 🌈
    😅

    22:16 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Хой

    3 2 Отговор
    Прав е Джеймса ,музиката да не се бърка с политиката ,хората се СЪБИРАТ на концерт да разпуснат обединени от стила и музиката ,за политика си има политически песни за предпочитани от определени фенове радиа и програми ... Политиката винаги разединява ..който не вярва да чете коментарите

    22:43 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Евроджендър

    1 0 Отговор
    Роджър и на снимката му личи че е дърта изветряла либерална пръдня

    22:53 15.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.