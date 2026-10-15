Роджър Уотърс скочи на Джеймс Хетфийлд: Пълен глупак с IQ три!

Роджър Уотърс отново предизвика полемика с остри изказвания срещу друга голяма фигура в рок музиката. Този път мишена на бившия басист и вокалист на Pink Floyd стана Джеймс Хетфийлд — фронтменът и китарист на Metallica.

В участие в The Katie Halper Show Уотърс реагира гневно на скорошни изказвания на Хетфийлд за ролята на политиката в музиката. Той нарече музиканта „никой“, заяви, че има IQ около 3, и постави под съмнение дори качествата му като инструменталист. За нападките съобщиха музикалните издания Louder и San Francisco Chronicle на 15 октомври 2026 г.

Какво предизвика гнева на Уотърс?

Поводът е изказване на Хетфийлд по време на концерт на Metallica в Sphere в Лас Вегас на 10 октомври. Благодарейки на публиката за отделеното време, пътуването и средствата, които феновете са вложили, фронтменът подчерта, че групата не е там, за да влияе на хората с политически послания.

„Ние сме тук, за да забравим всичко, което се случва извън залата“, заяви Хетфийлд, като определи посланието на Metallica като любов, енергия и тежка музика.

Макар да не посочи конкретен изпълнител, думите му бяха възприети като критика към музиканти, които използват концертите си, за да говорят за политически и обществени каузи.

„Той е никой и има IQ около 3“

В подкаста Уотърс не спести обидите си. Той нарече Хетфийлд „пълен глупак“, заяви, че не разбира защо изобщо се говори за него, и го определи като човек без значение, независимо от финансовото му състояние.

Бившият член на Pink Floyd отиде още по-далеч, като постави под съмнение музикалните способности на фронтмена на Metallica. По думите му той не е музикант, а изпълненията на групата с акустични инструменти, които Уотърс твърди, че е чувал, били „ужасни“.

Уотърс обвърза критиката си и с темата за емпатията. Според него Хетфийлд е трябвало още като дете да има близък човек, който да му обясни колко важни са добротата и съчувствието към другите.

Два различни възгледа за ролята на музикантите

Сблъсъкът между двамата показва фундаментално различие във възгледите им за обществената роля на рок музиката.

Уотърс от десетилетия използва публичната си платформа, за да изразява политическите си убеждения, да критикува правителства и да говори за войни и човешки права. Палестинската кауза е сред темите, по които той заема особено активна позиция.

Хетфийлд, от своя страна, многократно е заявявал, че политиката разделя хората и че предпочита концертите на Metallica да бъдат място, където публиката се обединява чрез музиката, независимо от различията си.

Това обаче не означава, че Metallica стои изцяло извън обществените каузи. Благотворителната фондация на групата All Within My Hands подкрепя инициативи в областта на образованието, борбата с глада и помощта при бедствия.

За Уотърс публичното мълчание по важни обществени проблеми е повод за критика.

До момента Metallica не е публикувала официален отговор на нападките на Уотърс, според Louder.

Източници: sfchronicle.com, loudersound.com, axs.tv