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Еразъм Ротердамски: разумът, вярата и свободната воля
  Тема: Известни личности

Еразъм Ротердамски: разумът, вярата и свободната воля

28 Октомври, 2026 10:40 684 4

  • еразъм ротердамски-
  • ренесанс-
  • християнски хуманизъм-
  • свободна воля-
  • реформация

Хуманистът от Северния Ренесанс настоява, че образованието и критичното четене могат да направят човека по-добър. Той търси промяна в църквата без разрив и отхвърля религиозното насилие

Еразъм Ротердамски: разумът, вярата и свободната воля - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една от най-известните книги на XVI век започва с необичаен жест: самата Глупост излиза на сцената и произнася хвалебствена реч за себе си. Така през 1509 г. Еразъм Ротердамски превръща сатирата в оръжие срещу суеверието, лицемерието и сляпото подчинение на авторитети. „Възхвала на глупостта“ остава най-популярното му произведение, но зад иронията стои цялостна програма за човека, образованието и християнския живот.

Еразъм е роден в Ротердам вероятно през 1466 г., макар че точната година е предмет на спор. Традиционно рожденият му ден се отбелязва на 27 октомври. Умира на 12 юли 1536 г. в Базел. Истинското му име е Герхард Герхардс, а латинизираната форма Дезидерий Еразъм се превръща в име, познато в цяла Европа.

Образованието като път към човечност

В центъра на мисленето му е убеждението, че човекът не е завършен от природата, а се изгражда чрез възпитание, учене и практика. Еразъм настоява децата да бъдат обучавани с разумни и ненасилствени методи, да изучават езици, история, литература и морална философия. За него образованието не е натрупване на знания, а начин човек да овладее страстите си и да стане полезен на обществото.

Тази позиция е свързана с основната му идея за християнския хуманизъм. Еразъм не противопоставя античната култура на християнството. Напротив, той смята, че класическите автори, добрият език и разумното тълкуване могат да помогнат за по-дълбоко разбиране на християнската вяра.

Връщане към първоизточниците

Еразъм прилага филологически методи към библейските текстове. През 1516 г. публикува гръцки текст на Новия завет, придружен от латински превод и бележки. Работата му насърчава принципа „към изворите“ - към оригиналните езици и ранните християнски текстове, вместо към сляпо повтаряне на по-късни тълкувания.

Този подход има последици далеч отвъд учените среди. Той показва, че установени религиозни формулировки могат да бъдат проверявани чрез езика, историята и сравняването на ръкописи. Еразъм обаче не използва критиката на текстовете, за да отхвърли християнството. Целта му е да отдели същественото в учението от ритуалната показност и натрупаните спорове.

Свободната воля и спорът с Лутер

През 1524 г. Еразъм публикува „За свободната воля“ в отговор на Мартин Лутер, който защитава много по-радикална представа за зависимостта на човека от Божията благодат. Еразъм признава, че въпросът е труден и че библейските аргументи не водят до напълно еднозначен извод. „Толкова малко удоволствие ми доставят твърденията, че с готовност бих потърсил убежище в скептицизма“, пише той.

Това не означава, че Еразъм отрича вярата. По-скоро той предупреждава срещу самоуверените догматични заключения и защитава моралната отговорност на човека. Ако хората нямат никаква свобода, разсъждава той, тогава съветите, забраните, наказанията и похвалите губят смисъла си.

Реформа без религиозна война

Еразъм критикува злоупотребите в църквата, но не подкрепя разцеплението, последвало Реформацията. За него промяната трябва да бъде постигната чрез образование, самокритика и връщане към простотата на ранното християнство, а не чрез преследване и насилие.

Той защитава умерения тон, диалога и търсенето на съгласие. Именно тази позиция го оставя самотен между непримиримите лагери на католици и протестанти. Въпреки това идеите му продължават да влияят върху европейската култура, образованието и представата за човек, който мисли самостоятелно, без да се отказва от моралната си отговорност.

Източници: britannica.com, theguardian.com


Нидерландия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интелектуалният потенциал, познанията,

    10 1 Отговор
    Философията и морала на Еразъм, живял преди 5 века е несъизмеримо по-голям от цялата паплач във Възраждане и ПБ, взети заедно!

    10:56 28.10.2026

  • 2 Анджо

    4 5 Отговор
    Бил е болнав и му е било все студено и затова е пил вино постоянно за да се стопли. Лотар е искал с насилие да се противопостави на папата , но той не се съгласява. Но Лотар прави нещо друго и то много ефикасно, започва да печати Библията и да я разпространява из цяла Европа. Ударът е безмилостен, хората разбират как църквата малипулират хората чрез вярата. За това много пъти съм писал ,че католическата и православната не е истинското християнство. Много езически форми във вярата са вкарани .

    11:03 28.10.2026

  • 3 Анджо

    1 2 Отговор
    Доста литература съм прочел за западните империи.

    11:04 28.10.2026

  • 4 Знаем ли какво правим?

    1 1 Отговор
    Религията е отрова.
    Сляпо подчинение и страх на невежо съзнание.
    Моралът и духовността не започват с религията.
    Църквата и догмите й забавят човешкото развитие 1000 години. Човешкият възход започва от Ренесанса и Просвещението. Няма по-отчайваща и отричаща живота религия от християнството. Целта е смъртта, животът е не тук и сега, вечният живот, щастливият живот е после, след смъртта...
    Да дадеш власт на църквата днес, е поредната лудост на западащия човешки ум.

    11:48 28.10.2026