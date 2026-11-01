Явор Гърдев получи Наградата за хуманитаристика "Проф. Богдан Богданов" на Нов български университет

В Деня на народните будители Нов български университет отличи режисьора Явор Гърдев за неговия принос към българската култура, театралното изкуство и хуманитарното мислене. Церемонията се състоя в навечерието на рождения ден на основателя на университета - проф. Богдан Богданов и в годината, в която НБУ навършва 35 години.

Наградата за хуманитаристика „Проф. Богдан Богданов“, “, която тази година отбелязва своята 10-годишнина, беше връчена на доц. д-р Явор Гърдев от председателя на Настоятелството на Нов български университет проф. Веселин Методиев.

В приветствието си проф. Методиев припомни една характерна черта на Богдан Богданов- свободното преминаване между различни области на познанието.

„Богданов казваше за себе си, че е бракониер между най-вече класическата филология и други науки, които го заинтригуват“, сподели проф. Методиев. Той откри сходство между този подход и творческия път на отличения режисьор, отбелязвайки, че и Гърдев притежава „нагласа на бракониер“ - стремеж да прекрачва границите между различни полета на знанието и културата.

Мотивите на журито бяха представени от неговия председател проф. Екатерина Михайлова. В тях се подчертава, че отличието се присъжда на Явор Гърдев, защото в неговото дело „живеят идеите, на които проф. Богданов посвети живота си: силата на словото, свободата на духа и отговорността на културата към обществото“.

Според журито с цялостната си работа Гърдев е направил българския прочит на класическата древност достояние на световната сцена. Неговото творчество съчетава философия, литература, театър и изследователско мислене - области, които са в основата и на интелектуалното наследство на проф. Богдан Богданов.

В словото си при получаването на Наградата Явор Гърдев постави въпросите за свободата, познанието и отговорността на човека да остане буден за света около себе си. Той разгледа парадоксите на свободата през две противоположни състояния - еуфорията и унинието.

„Днес си избрах да се спра на няколко парадокса на свободата, както и на две състояния, които имат връзка с нея – еуфорията и унинието“, сподели режисьорът.

Особено внимание Гърдев отдели на ролята на университета като пространство за свободно мислене, критично познание и непрекъснато преосмисляне на установените истини.

„Преподаваме, изследваме, защитаваме тези и изграждаме институции, но трябва да опазваме възможността текстът, студентът или колегата да ни покажат недостатъчността на постигнатото разбиране“, подчерта той.

В контекста на Деня на народните будители режисьорът отправи и послание за смисъла на будителството в съвременния свят:

„В дни на народните будители ми се струва уместно да мислим не толкова за интензивността, а за качеството на нашата будност.“

Особено място в мотивите за отличието заема постановката „Вакханки“ по Еврипид, представена през 2026 г. в Античния театър в Епидавър. Спектакълът е съвместна продукция на Фестивала Атина-Епидавър, Народния театър „Иван Вазов“ и Държавния театър на Северна Гърция. С него българският режисьор поставя класическата трагедия в съвременния разговор за властта, човешкия ред и границите на контрола.

В речта си Гърдев разказа и за личното значение на тази постановка, която го връща в Епидавър близо четири десетилетия след първото му посещение като ученик.

„Тридесет и седем години след ученическото пътуване се върнах в Епидавър с представлението „Вакханки“. В това завършване имаше голяма вътрешна радост, защото гледах на него като на мисия, която очаква от мен да бъде изпълнена.“

Той свърза това свое завръщане и с наследството на проф. Богдан Богданов, посветил значителна част от научната и преподавателската си дейност на античната култура и нейното място в съвременния свят.

Явор Гърдев е сред най-значимите съвременни български театрални режисьори. В продължение на повече от три десетилетия той е създал над 50 спектакъла в България и чужбина, работейки с произведения на Шекспир, Еврипид, Чехов, Хайнер Мюлер, Ханох Левин и други световни драматурзи. Носител е на множество престижни отличия, сред които „Аскеер“, „Икар“ и „Златен век“.

През 2008 г. дебютира в киното с филма „Дзифт“, участвал в 54 международни фестивала и спечелил 19 награди. Радиодрамата му „Атолът“ получава „Гран при Европа“ в Берлин през 1999 г.

Освен режисьор Гърдев е и изследовател и преподавател. През 2024 г. защитава интердисциплинарна докторска дисертация в Нов български университет, а от 2025 г. е доцент в НАТФИЗ. През 2026 г. книгата му „Власт, суверенитет и режисура“ е отличена с Националната награда „Христо Г. Данов“ в категорията „Автор в областта на хуманитаристиката“.

В края на словото си режисьорът изрази признателност към хората и институциите, допринесли за неговия творчески път.

„Приемам тази награда с благодарност към учителите, колегите, актьорите и съмишлениците, без които работата ми би останала само намерение“, заяви Гърдев и благодари на Нов български университет и на журито, че са разпознали хуманитарния смисъл в неговата работа.

С връчването на Наградата за хуманитаристика „Проф. Богдан Богданов“ Нов български университет отдава признание не само на забележителните творчески постижения на Явор Гърдев, но и на неговия принос към осмислянето на връзката между изкуството, философията и обществото.

Отличието има и особено символично значение - университетът посреща като лауреат свой възпитаник, чийто професионален и интелектуален път продължава ценностите, заложени от неговия основател.