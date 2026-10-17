Радостина Николова е номинирана за наградата „Астрид Линдгрен“

Българската детска писателка Радостина Николова и илюстраторката Невена Ангелова са сред номинираните за Мемориалната награда „Астрид Линдгрен“ за 2027 г. Имената им са включени в списък с 277 кандидати от 80 държави и региони, а 85 от номинираните се появяват за първи път.

Отличието е едно от най-значимите международни признания за детска и юношеска литература. Наградният фонд е 5 милиона шведски крони, или приблизително 450 000 евро. Носителят за 2027 г. ще бъде обявен на 6 април догодина.

Българското участие

Номинациите от България са направени от Асоциация „Българска книга“, която представлява националната секция на Международния съвет за детската книга, и Фондация „Детски книги“. Кандидатите се предлагат от упълномощени организации, а не от самите творци.

Радостина Николова е родена през 1986 г. Завършила е английска филология в Софийския университет и има магистратури по журналистика и творческо писане. Тя е основателка и управителка на издателство „Мармот“, специализирано в детската литература.

Николова е автор на поредицата „Приключенията на мотовете“, на „Шантавѝя до шия“ и на романа „Пазителите на фенера: Оскар“. Книгите ѝ са преведени и издадени в Китай, Финландия, Полша, САЩ и Украйна. През годините тя се среща с деца в България и в чужбина и говори за четенето като средство за изграждане на ценности, критично мислене и съпричастност.

„Трудно се възприема такава новина“, написа Николова по повод номинацията. Тя поздрави Невена Ангелова и определи компанията на останалите кандидати като „чест и половина“.

Илюстратор с дългогодишна работа

Невена Ангелова е родена на 19 септември 1974 г. в Бургас. През 1999 г. завършва специалност „Книга и печатна графика“ в Националната художествена академия, където днес преподава рисуване. Тя е член на Съюза на българските художници и работи в областта на детската илюстрация, графичния дизайн, художествения колаж и живописта.

Мемориалната награда „Астрид Линдгрен“ е учредена през 2002 г. от шведското правителство в памет на създателката на Пипи Дългото чорапче. Тя се присъжда на автори, илюстратори, разказвачи или организации с изключителен принос към детската литература и насърчаването на четенето.

Сред последните лауреати е канадският илюстратор и писател Джон Класен, отличен за 2026 г. През 2024 г. наградата беше присъдена на австралийска фондация за насърчаване на четенето сред деца от коренното население, а през 2023 г. носителка стана американската писателка Лори Халс Андерсън.

Източници: plovdiv24.bg, bta.bg, mediapool.bg