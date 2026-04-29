Новини
Култура »
29 април 1980 г. Умира Алфред Хичкок

  • алфред хичкок-
  • кино-
  • филми

Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 29 април 1980 г. в Лос Анджелис умира Алфред Джоузеф Хичкок.

Той се ражда в Лондон на 13 август 1899 г., в семейството на бакалин. Родителите му са ревностни католици и Хичкок получава образование в йезуитския колеж „Св. Игнатий”.

След колежа, Хичкок постъпва в инженерно-щурманска школа, където учи механика, акустика и навигация. От 1915 година работи в телеграфна компания, успоредно с това учи живопис в Лондонския университет и скоро се прехвърля на длъжност художник в рекламна компания. По това време започва да се интересува и от кино. През 1920 бъдещият режисьор се урежда на работа като художник на титри в лондонския филиал на една от холивудските компании (бъдещото студио Paramount). Скоро оглавява отдела за титри, а през 1923 година се появява възможност да пробва възможностите си като режиьор, само че филмът „Number 13/Mrs. Peabody ” остава незавършен заради закриването на студиото.

През 1940 г. заминава за САЩ. Кариерата започва да му се развива шеметно.

Малко известен факт е, че веднъж в детството му за дребно провинение баща му го завел в местния полицейски участък и поискал да заключат момчето в килия за няколко часа. Впоследствие през целия си живот Хичкок се страхува от полицаи и поради тази причина никога не кара кола.

Ето и част от творбите на знаменития творец: "Непознати във влака", "Прозорец към двора", "Да заловиш крадец", "Шемет", "Север-северозапад", "Психо" и "Птиците", както и някои непознати у нас, но не по-малко майсторски творби като "Чуждестранен кореспондент", "Саботьор", "Спасителна лодка".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ