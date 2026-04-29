29 април 1980 г. Умира Алфред Хичкок

На 29 април 1980 г. в Лос Анджелис умира Алфред Джоузеф Хичкок.

Той се ражда в Лондон на 13 август 1899 г., в семейството на бакалин. Родителите му са ревностни католици и Хичкок получава образование в йезуитския колеж „Св. Игнатий”.

След колежа, Хичкок постъпва в инженерно-щурманска школа, където учи механика, акустика и навигация. От 1915 година работи в телеграфна компания, успоредно с това учи живопис в Лондонския университет и скоро се прехвърля на длъжност художник в рекламна компания. По това време започва да се интересува и от кино. През 1920 бъдещият режисьор се урежда на работа като художник на титри в лондонския филиал на една от холивудските компании (бъдещото студио Paramount). Скоро оглавява отдела за титри, а през 1923 година се появява възможност да пробва възможностите си като режиьор, само че филмът „Number 13/Mrs. Peabody ” остава незавършен заради закриването на студиото.

През 1940 г. заминава за САЩ. Кариерата започва да му се развива шеметно.

Малко известен факт е, че веднъж в детството му за дребно провинение баща му го завел в местния полицейски участък и поискал да заключат момчето в килия за няколко часа. Впоследствие през целия си живот Хичкок се страхува от полицаи и поради тази причина никога не кара кола.

Ето и част от творбите на знаменития творец: "Непознати във влака", "Прозорец към двора", "Да заловиш крадец", "Шемет", "Север-северозапад", "Психо" и "Птиците", както и някои непознати у нас, но не по-малко майсторски творби като "Чуждестранен кореспондент", "Саботьор", "Спасителна лодка".