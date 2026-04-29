Паргов: Първата задача пред новия кабинет е частичната енергийна независимост. Т.е. продължаваме проекта "Белене"

Паргов: Първата задача пред новия кабинет е частичната енергийна независимост. Т.е. продължаваме проекта "Белене"

29 Април, 2026 15:55

Като втори приоритет пред новата власт бившият зам.-председател на социалистите открои осигуряването на хранителна независимост. Въздаването на справедливост е третата задача пред новите управляващи, смята Паргов.

Паргов: Първата задача пред новия кабинет е частичната енергийна независимост. Т.е. продължаваме проекта "Белене" - 1
Проектът "БСП" свърши своята историческа мисия, каза пред БНР Калоян Паргов, бивш зам.-председател на Столетницата, ръководител на Стратегическия институт за национални политики и идеи.

"От БСП може да очакваме нова програма, смяна на името също е възможно, преконфигуриране, преструктуриране. Стартираме нов период в живота на това организирано социалистическо движение, чийто носител е основно тази партия. БКП е съвсем различна, с различна функция.

В Европа изчезнаха всички посткомунически партии. БСП е последната. На тяхно място дойдоха популистки и десни. Никой няма отговор какъв е социализмът на 21 век. Но в 52-то ни НС няма автентично ляво".

Той очерта профила на човека, който би припознал БСП за свой представител, след като се осъществи нейното преструктуриране.

"С ниски до средни доходи, работещ, но човек, който живее на кредит".

Като един от проблемите пред България Паргов посочи изтичането на капитали. Той очерта основните задачи, които смята, че стоят пред новото управление.

"На първо място - да осигурят частичната енергийна независимост. Т.е. продължаваме проекта "Белене". Имаме нужда да изравним дневната с нощната тарифа на ток. Как можеш да ги изравниш? Като вкараш базови мощности. АЕЦ "Белене" е базова мощност.

През май приключваме с американските централи. Остава ТЕЦ "Марица". Той трябва да продължи да работи, но не само на въглища – малко въглища и повече газ".

Газ може да дойде от "Боташ", обясни Паргов в предаването "12+3".

"Имаме осигурен капацитет, но не го използваме, а плащаме. "Топлофикация" използва един милиард кубични метра газ. Доставя ги "Булгаргаз". Откъде ги купува? От "Газпром" или от посредници – руски газ, но с друг етикет и с 20-30% по-скъп. В общи линии, това е задача номер едно за четири години".

Като втори приоритет бившият зам.-председател на социалистите открои осигуряването на хранителна независимост.

"Това е елемент от националната сигурност".

Въздаването на справедливост е третата задача пред новите управляващи, смята Паргов.

"Не само да избереш нов ВСС и да кажеш: "Тези са по-почтени от предишните". Смяната на Пешо с Гошо не прави промяна. Мисленето и начина на работа прави промяната. Моделът ли е лош и трябва да се смени с нови хора, или хората в модела бяха лоши?!"

БСП има година и половина до първия си тест - местните избори, обясни той.

"Вторият тест ще бъдат европейските".


  • 1 койдазнай

    8 8 Отговор
    И на каква цена ще е електроенергията от "Белене"?!?

    Коментиран от #3, #5

    16:07 29.04.2026

  • 2 Първо

    15 9 Отговор
    Изгонете Уестингхаус и американците от Козлодуй. Рестартирайте затворените блокове и тогава довършвай Белене.

    Коментиран от #7, #9

    16:08 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Безплатна за централата на Skynet. Ганчо ще поеме с месечните си сметки цената и инвестицията.

    16:11 29.04.2026

  • 4 Сталин

    10 6 Отговор
    Забравете за Белене отде 59 милиарда за два счупени реактора на краварите ,Белене щеше да бъде построен за 5-6 милиарда от Росатом преди години,но Тиквата спря проекта , чакайте режим на тока и тройни цени след 5 години

    Коментиран от #45

    16:14 29.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    На възможно най-ниската. Понял.

    16:16 29.04.2026

  • 6 Сталин

    8 5 Отговор
    Да са живи и здрави турците да ни продават ток след 5 години от АЕЦ а който сега Росатом строят в Турция

    16:17 29.04.2026

  • 7 СЛОНА

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Първо":

    НЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ БЛОКОВЕТЕ ДЕТО ГИ ЗАТВОРИХА ВЕЧЕ ГИ НЯМА И ТАМ РАСТЕ ТРЕВИЧКА !!
    НАПРАВО ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НОВИТЕ РЕАКТОРИ В КОДОЗЛУЙ И ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ С УЕСТИНХАУС И С БЕЛЕНЕ!!!

    16:18 29.04.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор
    Паргов, беше толкова просто да влезете в парламента. Радев направи две неща и ви уби. Каза, че Крим е руски и си публикува фотография с Путин. Това очакваше от вас електоратът, а вие се правихте на социалистическа партия от западен тип. Сега си ближете раните, ама в късно.

    Коментиран от #20

    16:19 29.04.2026

  • 9 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Първо":

    те май затворените блокове ги няма. Нарязаха ги.

    16:20 29.04.2026

  • 10 Цвете

    7 4 Отговор
    ОТНОВО " БЕЛЕНЕ " И КРАЖБИТЕ ГИ ПОДНОВЯВАТЕ ,ТАКА ЛИ? И КОЙ ЩЕ СТРОИ " БЕЛЕНЕ " ? 40 ГОДИНИ НЕ СЕ НАСИТИХТЕ .ТИ КАКВО ОБРАЗОВАНИЕ ИМАШ? ТЪРСИ СИ РАБОТА ТАМ, КЪДЕТО МОЖЕ ДА СВЪРШИШ НЕЩО ПОЛЕЗНО. ИЛИ Е ГОТИНО ДА СИ ВЕЧНИЯ ДЕПУТАТ, КАТО ОНЗИ ОТ 30 ГОДИНИ ЦОНЕВ? ГНИЛА ТИКВА СТЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ ТЪРТЕИ НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА.👎🙉👎🙊👎🙈☹️🎲✈️🥴

    Коментиран от #29

    16:20 29.04.2026

  • 11 СЛОНА

    4 1 Отговор
    ТОВА Е НАЧИНА ПО КОЙТО ЩЕ БЪДЕМ НЕЗАВИСИМИ ОТ ФИЗКУЛТУРНИЦИ!!!

    16:21 29.04.2026

  • 12 Турците

    3 5 Отговор
    Ще ни продават ток от АЕЦ. Както ние някога на тях. ЕС няма да остави България да развива ядрената си енергетика. Това се видя в годините.

    16:22 29.04.2026

  • 13 сава

    7 0 Отговор
    Ей, всеки ръси мозък, а когато са на власт, нищо не ги интересува освен лапачката!

    16:23 29.04.2026

  • 14 Проекта Белене ли!

    8 6 Отговор
    Отново ни хвърлят в лапите на Кремъл.

    Коментиран от #16

    16:23 29.04.2026

  • 15 соц глупак

    7 0 Отговор
    Този е по дървен и от генерала !Толкова празнословия е изговорил!

    16:26 29.04.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Проекта Белене ли!":

    А в лапите на Турция ли искаш. 500 години малко ти се виждат, така ли. Русия строи в Турция АЕЦ и , като нямаш ток ще купуваш пак от руска централа, ама не твоя, а турска. Да ви имам акъла " демократичен.

    Коментиран от #24, #26

    16:26 29.04.2026

  • 17 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ОТПАДЪЦИ УТЕКОХТЕ БЕ ДЕБИЛЕН!

    16:28 29.04.2026

  • 18 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    ГРЕШКА КЪКЪ С ГОЛЯМА ГЛАВА ПЪЛНА С ВЪЗДУХ.НОВОТО ПРСВИТЕЛСТВО АКО НЕ НОРМАЛИЗИРА ПЕНСИЙТЕ НИСКИ И МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА НЯМА ДА ИЗКАРА ДЪЛГО. ВТОРО НАМАЛЯВАНЕ НА МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.ТРЕТО СЪДЕБНА РЕФОРМА И ЧЕТВЪРТО МАХАНЕ.НА ВСИЧКИ КМЕТОВЕ И ДРУГИ ИЗ ИНСТИТУЦИЙ. СЛЕД ТОВА ДРУГОТО.

    Коментиран от #22

    16:28 29.04.2026

  • 19 СЛОНА

    1 0 Отговор
    И ДА НЕ СЕ ПОДАРЯВАТ ПОВЕЧЕ МОТОРИ...

    16:28 29.04.2026

  • 20 реалистка

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Не е само това, което казва реалистът. БСП започна спада си доста отдавна. За зло или добро Нинова ги удържа донякъде. Някои се нахвърлиха върху нея - киро добрев, станишката и т.н., биз да имат нито идея в главата, нито подкрепа на хората. ДОБРЕ, махнаха Винова почти насила. И КОИ дойдоха - фрутюрник, на когото много му се слугуваше и пътуваше, гуцанката с мекото мье (сега пък иска оставката на Крум Зарков, който е от преди един месец шеф на БСП) и други такива. САМИ си се изложиха. За моя приятна изненада Паргов даде много полезно, трезво и актуално виждане в изява по БНР днес. Дано така да се променят, както и целият ни политически и икономически живот.

    16:29 29.04.2026

  • 21 Делян

    1 0 Отговор
    Така както се вижда и чува от едни отритнати и изхвърлени от обществото хора, предстои реставрация на БСП, но с ново лице! Да на повторим 1996??? Ще е жалко за изхабената енергия и за държавата! Тези дето сега ми се понят по медиите, като този,бяха изхвърлени в кофата за боклук! Сега, пак ли те ще определят дневния ред на обществото? Тъпо!

    Коментиран от #25

    16:30 29.04.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Т.КОЛЕВ":

    Кмет е изборна длъжност. Как ще го махаш, бе? Капка политическа култура нямате и акъл на правителството давате.

    16:31 29.04.2026

  • 23 Факт

    4 1 Отговор
    Ей, глупаците нямат край в русоробското си житие..! Какво Белене?! Не виждаш ли какви варвари са тези, с които ще я правиш , бе , тъпако-тъп...

    Коментиран от #33

    16:35 29.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 СЛОНА

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Делян":

    Я СТИГА ГЛУПОСТИ ДА НЕ СЕ СЕТИШ И ЗА 86Г.

    16:36 29.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 смях

    2 0 Отговор
    ,ако тока е по евтин , защо да не купуваш от Турците ! Сега като купуваш турски домати , потиснат ли се чувстваш ?

    16:39 29.04.2026

  • 28 Интересно….

    3 0 Отговор
    …и откъде ще се финансира тва?!

    Коментиран от #35

    16:41 29.04.2026

  • 29 Миме

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    белене ще я построят тези които ни построиха козлодуй ,ама първо требе да набутат сичи "десни"барабар с сички чорбаджий забогатели за 36 години за сметка на народа на остров белене

    16:42 29.04.2026

  • 30 Розовосин

    1 1 Отговор
    жълтоклюнест
    паметник :

    За какво подскачахме по жълтите павета!
    Асен ни излъга!

    16:42 29.04.2026

  • 31 Дългият

    1 0 Отговор
    каква Столетница..какви 5 евро....нали са НОВА ПАРТИЯ...

    16:42 29.04.2026

  • 32 Не не не 🤬

    4 0 Отговор
    Имаме много работни места и специалисти, установили се в Козлодуй. Никакво Белене, не ни трябва. Белене ще струва десетки милиарди. Трябва да се правят реактори в АЕЦ Козлодуй, най-рентабилно е. Това е единственото свястно решение, което взеха миналите управляащи, от всичките глупости, които направиха.

    Коментиран от #39

    16:42 29.04.2026

  • 33 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    нема по-големи варвари от кръвоносните ингилизи

    16:45 29.04.2026

  • 34 Радев и Шарлатаните му

    1 1 Отговор
    от ППДБ връщат България в Матушката им.

    ГЕРБ гледат умно! Борисов е тотално разбит! Никаква реакция, никаква съпротива!

    16:46 29.04.2026

  • 35 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Интересно….":

    от неплатения с десетилетия наем на говедарските бази у нас

    16:48 29.04.2026

  • 36 Горски

    1 1 Отговор
    Вие можехте да преговаряте за квотите по ПВУ, Василев и не го направихте. Можехте да запазите Белене още 2012, защото се знаеше, че ще има отстъпки за АЕЦ -ове в бъдеще от ЕС. Можехте да не ни изпращате на борса ток по ПВУ домакинствата и не го направихте. И за ВИК ли ви е виновен Брюксел? Че в Гърция и Испания водата е по-евтина. 73% загуби 4 лв. кубик вода. И за "умните електромери" ли ви е виновен Брюксел? Брюксел предупреждава, че ако не следим потребление на киловатчове онлайн, за да контролираме потреблението, "умните електромери не са препоръчителни". Напълнихте гушите на посредници, надписвате киловатчасове, минимум сто евро януари, манипулирате софт, това което при нормалните електромери не можеше да се направи без премахване на пломба. И за юрото ли Брюксел ви напудри данните за дефицит, инфлация. Брюксел ли скри работен Доклад на БНБ? Едно юро един лев, чудовищни цени на лекарства, ток, храни, по-високи цени на храни от Британия, Ница, Гърция.
    Вие можехте да преговаряте за квотите по ПВУ, Василев и не го направихте. Можехте да запазите Белене още 2012, защото се знаеше, че ще има отстъпки за АЕЦ -ове в бъдеще от ЕС. Можехте да не ни изпращате на борса ток по ПВУ домакинствата и не го направихте. И за ВИК ли ви е виновен Брюксел? Че в Гърция и Испания водата е по-евтина. 73% загуби 4 лв. кубик вода. И за "умните електромери" ли ви е виновен Брюксел? Брюксел предупреждава, че ако не следим потребление на киловатчове онлайн, за да контролираме пот

    Коментиран от #41

    16:49 29.04.2026

  • 37 Боцко и ППДБ

    1 1 Отговор
    доведоха Радев на власт.

    ППДБ организираха два мижави протеста в София, Боцко само тук чакаше и веднага хвърли кърпата!

    Отвратиха хората от себе си и те ги наказаха!
    ГЕРБ гледаха умно.
    Това бяха изборите накратко.

    16:50 29.04.2026

  • 38 Паргов

    0 0 Отговор
    Какво Белене говориш? Тия комунисти не са в ред. Там е земетръсна зона, а и а токова много ВЕИ та?

    16:50 29.04.2026

  • 39 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не не не 🤬":

    и кой те излАга че белене не е рентабилно?

    16:51 29.04.2026

  • 40 78291

    0 0 Отговор
    Ти нормален ли си,!!!??бегай нямаш глас вече в ряката си

    16:51 29.04.2026

  • 41 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    естествено че градът брюксел не е виновен ,виновви са еврогеювете които командват България от БРЮКСЕЛ

    16:56 29.04.2026

  • 42 Инж1

    1 0 Отговор
    Щом заговорихме пак за "Белене", значи пак ще се краде.... А иначе внасяме газ от Азербайджан. По-евтин от руския. Така че е ясно кой му плаща на този глашатай.....

    16:58 29.04.2026

  • 43 Факти

    0 0 Отговор
    От Боташ купуваме най-скъпия газ, защото:
    1) Това е втечнен газ, предимно от САЩ
    2) Няма дългосрочен договор, а се купува на борсата
    3) Има допълнителна такса за регазификация по тръба
    Колкото повече купуваме от Боташ, толкова повече губим. Затова с него само запълваме дупки. Затова и ползваме само 10% от капацитета. Най-изгодно за нас е да са 0%, а съвсем най-изгодно е договорът да бъде разтрогнат, но няма как. Неустойката е за целия 13 годишен срок - 2,5 милиарда евро. Ще си ги платим като попове, но за да минимизираме щетите трябва да вкарваме възможно най-малко газ през Боташ. Най-евтин е азерския тръбен газ, от който купуваме на-много.

    17:00 29.04.2026

  • 44 СМЕХ БРАТО!

    0 0 Отговор
    Тоз наш калуууянчо говори и разпорежда какво трябва да се прави все едно партийката му не е аутсайдер, а командва парада… все едно, не Радев, а той е сьс 131 депутатини!!!

    17:08 29.04.2026

  • 45 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Русия ако не беше фалирала и не беше се разпаднала още щяхме да й бъдем губерния и щеше да си строи каквото иска у нас. Ние какво сме виновни, че руснаците са некадърници и ни изтърваха? Точно те ни тикнаха в обятията на западняците. Така или иначе ние сме държава пионка. Великите правят каквото си искат с нас. Ние не сме виновни, че Русия се срина. Аз сега осъзнавам, че Русия винаги е била слаба. САЩ я спасиха във ВСВ като по-малко зло от Хитлер. Ако САЩ не се бяха намесили Хитлер щеше да превземе цяла Европа, барабар с Русия и Германия ниога нямаше да ни пусне. Тя като васал на САЩ е супер силна и е моторът на Европа, пък смятай като център на империя какво щеше да е. Жалко. България можеше да е много по-голяма, по-богата и по-бяла като васак на Германия. САЩ провалиха всичко като спасиха Русия.

    17:09 29.04.2026

