Паргов: Първата задача пред новия кабинет е частичната енергийна независимост. Т.е. продължаваме проекта "Белене"

Проектът "БСП" свърши своята историческа мисия, каза пред БНР Калоян Паргов, бивш зам.-председател на Столетницата, ръководител на Стратегическия институт за национални политики и идеи.
"От БСП може да очакваме нова програма, смяна на името също е възможно, преконфигуриране, преструктуриране. Стартираме нов период в живота на това организирано социалистическо движение, чийто носител е основно тази партия. БКП е съвсем различна, с различна функция.
В Европа изчезнаха всички посткомунически партии. БСП е последната. На тяхно място дойдоха популистки и десни. Никой няма отговор какъв е социализмът на 21 век. Но в 52-то ни НС няма автентично ляво".
Той очерта профила на човека, който би припознал БСП за свой представител, след като се осъществи нейното преструктуриране.
"С ниски до средни доходи, работещ, но човек, който живее на кредит".
Като един от проблемите пред България Паргов посочи изтичането на капитали. Той очерта основните задачи, които смята, че стоят пред новото управление.
"На първо място - да осигурят частичната енергийна независимост. Т.е. продължаваме проекта "Белене". Имаме нужда да изравним дневната с нощната тарифа на ток. Как можеш да ги изравниш? Като вкараш базови мощности. АЕЦ "Белене" е базова мощност.
През май приключваме с американските централи. Остава ТЕЦ "Марица". Той трябва да продължи да работи, но не само на въглища – малко въглища и повече газ".
Газ може да дойде от "Боташ", обясни Паргов в предаването "12+3".
"Имаме осигурен капацитет, но не го използваме, а плащаме. "Топлофикация" използва един милиард кубични метра газ. Доставя ги "Булгаргаз". Откъде ги купува? От "Газпром" или от посредници – руски газ, но с друг етикет и с 20-30% по-скъп. В общи линии, това е задача номер едно за четири години".
Като втори приоритет бившият зам.-председател на социалистите открои осигуряването на хранителна независимост.
"Това е елемент от националната сигурност".
Въздаването на справедливост е третата задача пред новите управляващи, смята Паргов.
"Не само да избереш нов ВСС и да кажеш: "Тези са по-почтени от предишните". Смяната на Пешо с Гошо не прави промяна. Мисленето и начина на работа прави промяната. Моделът ли е лош и трябва да се смени с нови хора, или хората в модела бяха лоши?!"
БСП има година и половина до първия си тест - местните избори, обясни той.
"Вторият тест ще бъдат европейските".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #3, #5
16:07 29.04.2026
2 Първо
Коментиран от #7, #9
16:08 29.04.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "койдазнай":Безплатна за централата на Skynet. Ганчо ще поеме с месечните си сметки цената и инвестицията.
16:11 29.04.2026
27 смях
Коментиран от #45
16:14 29.04.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "койдазнай":На възможно най-ниската. Понял.
16:16 29.04.2026
6 Сталин
16:17 29.04.2026
7 СЛОНА
До коментар #2 от "Първо":НЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ БЛОКОВЕТЕ ДЕТО ГИ ЗАТВОРИХА ВЕЧЕ ГИ НЯМА И ТАМ РАСТЕ ТРЕВИЧКА !!
НАПРАВО ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НОВИТЕ РЕАКТОРИ В КОДОЗЛУЙ И ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ С УЕСТИНХАУС И С БЕЛЕНЕ!!!
16:18 29.04.2026
8 РЕАЛИСТ
Коментиран от #20
16:19 29.04.2026
9 Ами
До коментар #2 от "Първо":те май затворените блокове ги няма. Нарязаха ги.
16:20 29.04.2026
10 Цвете
Коментиран от #29
16:20 29.04.2026
11 СЛОНА
16:21 29.04.2026
12 Турците
16:22 29.04.2026
13 сава
16:23 29.04.2026
14 Проекта Белене ли!
Коментиран от #16
16:23 29.04.2026
15 соц глупак
16:26 29.04.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Проекта Белене ли!":А в лапите на Турция ли искаш. 500 години малко ти се виждат, така ли. Русия строи в Турция АЕЦ и , като нямаш ток ще купуваш пак от руска централа, ама не твоя, а турска. Да ви имам акъла " демократичен.
Коментиран от #24, #26
16:26 29.04.2026
17 Боруна Лом
16:28 29.04.2026
18 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #22
16:28 29.04.2026
19 СЛОНА
16:28 29.04.2026
20 реалистка
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Не е само това, което казва реалистът. БСП започна спада си доста отдавна. За зло или добро Нинова ги удържа донякъде. Някои се нахвърлиха върху нея - киро добрев, станишката и т.н., биз да имат нито идея в главата, нито подкрепа на хората. ДОБРЕ, махнаха Винова почти насила. И КОИ дойдоха - фрутюрник, на когото много му се слугуваше и пътуваше, гуцанката с мекото мье (сега пък иска оставката на Крум Зарков, който е от преди един месец шеф на БСП) и други такива. САМИ си се изложиха. За моя приятна изненада Паргов даде много полезно, трезво и актуално виждане в изява по БНР днес. Дано така да се променят, както и целият ни политически и икономически живот.
16:29 29.04.2026
21 Делян
Коментиран от #25
16:30 29.04.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Т.КОЛЕВ":Кмет е изборна длъжност. Как ще го махаш, бе? Капка политическа култура нямате и акъл на правителството давате.
16:31 29.04.2026
23 Факт
Коментиран от #33
16:35 29.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 СЛОНА
До коментар #21 от "Делян":Я СТИГА ГЛУПОСТИ ДА НЕ СЕ СЕТИШ И ЗА 86Г.
16:36 29.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 смях
16:39 29.04.2026
28 Интересно….
Коментиран от #35
16:41 29.04.2026
29 Миме
До коментар #10 от "Цвете":белене ще я построят тези които ни построиха козлодуй ,ама първо требе да набутат сичи "десни"барабар с сички чорбаджий забогатели за 36 години за сметка на народа на остров белене
16:42 29.04.2026
30 Розовосин
паметник :
За какво подскачахме по жълтите павета!
Асен ни излъга!
16:42 29.04.2026
31 Дългият
16:42 29.04.2026
32 Не не не 🤬
Коментиран от #39
16:42 29.04.2026
33 Миме
До коментар #23 от "Факт":нема по-големи варвари от кръвоносните ингилизи
16:45 29.04.2026
34 Радев и Шарлатаните му
ГЕРБ гледат умно! Борисов е тотално разбит! Никаква реакция, никаква съпротива!
16:46 29.04.2026
35 Миме
До коментар #28 от "Интересно….":от неплатения с десетилетия наем на говедарските бази у нас
16:48 29.04.2026
36 Горски
Вие можехте да преговаряте за квотите по ПВУ, Василев и не го направихте. Можехте да запазите Белене още 2012, защото се знаеше, че ще има отстъпки за АЕЦ -ове в бъдеще от ЕС. Можехте да не ни изпращате на борса ток по ПВУ домакинствата и не го направихте. И за ВИК ли ви е виновен Брюксел? Че в Гърция и Испания водата е по-евтина. 73% загуби 4 лв. кубик вода. И за "умните електромери" ли ви е виновен Брюксел? Брюксел предупреждава, че ако не следим потребление на киловатчове онлайн, за да контролираме пот
Коментиран от #41
16:49 29.04.2026
37 Боцко и ППДБ
ППДБ организираха два мижави протеста в София, Боцко само тук чакаше и веднага хвърли кърпата!
Отвратиха хората от себе си и те ги наказаха!
ГЕРБ гледаха умно.
Това бяха изборите накратко.
16:50 29.04.2026
38 Паргов
16:50 29.04.2026
39 Миме
До коментар #32 от "Не не не 🤬":и кой те излАга че белене не е рентабилно?
16:51 29.04.2026
40 78291
16:51 29.04.2026
41 Миме
До коментар #36 от "Горски":естествено че градът брюксел не е виновен ,виновви са еврогеювете които командват България от БРЮКСЕЛ
16:56 29.04.2026
42 Инж1
16:58 29.04.2026
43 Факти
1) Това е втечнен газ, предимно от САЩ
2) Няма дългосрочен договор, а се купува на борсата
3) Има допълнителна такса за регазификация по тръба
Колкото повече купуваме от Боташ, толкова повече губим. Затова с него само запълваме дупки. Затова и ползваме само 10% от капацитета. Най-изгодно за нас е да са 0%, а съвсем най-изгодно е договорът да бъде разтрогнат, но няма как. Неустойката е за целия 13 годишен срок - 2,5 милиарда евро. Ще си ги платим като попове, но за да минимизираме щетите трябва да вкарваме възможно най-малко газ през Боташ. Най-евтин е азерския тръбен газ, от който купуваме на-много.
17:00 29.04.2026
44 СМЕХ БРАТО!
17:08 29.04.2026
45 Факти
До коментар #4 от "Сталин":Русия ако не беше фалирала и не беше се разпаднала още щяхме да й бъдем губерния и щеше да си строи каквото иска у нас. Ние какво сме виновни, че руснаците са некадърници и ни изтърваха? Точно те ни тикнаха в обятията на западняците. Така или иначе ние сме държава пионка. Великите правят каквото си искат с нас. Ние не сме виновни, че Русия се срина. Аз сега осъзнавам, че Русия винаги е била слаба. САЩ я спасиха във ВСВ като по-малко зло от Хитлер. Ако САЩ не се бяха намесили Хитлер щеше да превземе цяла Европа, барабар с Русия и Германия ниога нямаше да ни пусне. Тя като васал на САЩ е супер силна и е моторът на Европа, пък смятай като център на империя какво щеше да е. Жалко. България можеше да е много по-голяма, по-богата и по-бяла като васак на Германия. САЩ провалиха всичко като спасиха Русия.
17:09 29.04.2026