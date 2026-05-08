Голямата актриса Жоржета Чакърова навършва 85 г. днес

Днес рожден ден празнува една от големите дами на българския театър и кино – Жоржета Чакърова. Обичаната актриса навършва 85 години и продължава да бъде символ на класа, талант и неподражаемо сценично присъствие.

Родена на 8 май 1941 г. в Шумен, Жоржета Чакърова още от млада показва артистичен талант. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Желчо Мандаджиев през 1964 г., а скоро след това започва впечатляващата ѝ театрална кариера.

Истинската ѝ звездна орбита преминава през Народен театър „Иван Вазов“, където играе повече от три десетилетия. Преди това преминава и през театъра в Толбухин (днешен Добрич) и Сатиричния театър. Публиката я помни с десетки силни драматични роли, но и с фината ѝ женственост и елегантност на сцената.

Сред любопитните факти от биографията ѝ е, че още като студентка се снима във филма Хроника на чувствата, който ѝ носи награда „Златна роза“ за женска роля. Това е едно от ранните признания за огромния ѝ талант.

Много поколения деца я свързват и с култовото телевизионно участие в „Магазинчето на приказките“ заедно с актьора Климент Денчев в предаването "Лека нощ, деца". Нейният топъл глас и приказно присъствие я превръщат в любимка и на най-малките зрители.

Личният ѝ живот също е свързан с изкуството. Жоржета Чакърова е съпруга на режисьора Стефан Харитонов, а тяхна дъщеря е актрисата и телевизионна водеща Александра Гюзелева – Шани.

През годините актрисата получава редица престижни отличия – „Заслужил артист“, „Народен артист“, както и награди за театралните си роли в постановки по Фьодор Достоевски и Димитър Димов.

Какво се случва с Жоржета Чакърова днес?

През последните години актрисата живее по-спокойно и далеч от светлината на прожекторите. Според публикации в българските медии, тя предпочита да празнува рождените си дни в тесен семеен кръг. Миналата година дъщеря ѝ Александра Гюзелева – Шани разкри, че актрисата има здравословни неразположения и отбелязва празника у дома със семейството си.

Въпреки че вече рядко се появява публично, името на Жоржета Чакърова продължава да буди огромно уважение сред театралната общност и публиката. В социалните мрежи и днес почитатели и колеги отправят поздравления към една от емблемите на българската сцена.