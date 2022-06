Фестивал и академия "Алегра" – музиката като мисия

От 15 до 22 юли, София е домакин на едно изключително качествено музикално събитие – осмото издание на фестивал и академия Алегра, което тази година прави голяма крачка в развитието си. От доказан фаворит на русенската музикална сцена, Алегра представя амбициозна програма и звезди от световна класа, които се включват, както в концертната програма на фестивала, така и в съпътстващата Академия – майсторски класове, и в столицата.

Създателят и артистично динамо на фестивала – музикантът Петър Найденов е категоричен, че „необходимостта от култура и грижата за създаващите я е повсеместна. Било то чрез лични инициативи, общински или държавни политики. Естествено, знаем, че нещата не падат от небето и трябва да се грижим за всичко и приоритетно за публиката ни. Люцернският симфоничен оркестър, където работя като соло контрабасист, има едно наистина мощна програма за приобщаване на нова публика от всякаква възраст.“

Артистичната визитка на Петър Найденов е впечатляваща. След завършване на музикалната академия в София в класа на проф. Тодор Тошев, той продължава образованието си в Германия при проф. Волфганг Гютлер, член на Берлинска филхармония. Още като студент започва оркестровата си кариера като соло контрабасист на Камерния оркестър на Българското национално радио. Животът му на оркестров и камерен музикант го води по най-важните концертни зали в света. В настоящия момент, Петър Найденов е соло контрабасист на Симфоничния оркестър на Люцерн и преподавател в университета по изкуствата в Цюрих (ZHdK). Благодарение на професионалните си и лични контакти с водещи имена на музикалната сцена, тазгодишното издание на фестивал Алегра е истински подарък за всички ценители на класическата музика.

В осмото си издание академията в рамките на фестивала ще предложи 10 майсторски класа по цигулка, виола, виолончело и оркестрово дирижиране, водени от световно признати имена като проф. Борис Гарлицки, проф. Себастиан Хаман, проф. Сергей Малов и Григори Асс, проф. Вилфрид Щреле, проф. Нимрод Гуез, проф. Ласло Феньо, Кирил Злотников, проф. Йоханес Шлефли и проф. Никола̀ Паске.

Между 15 и 22 юли 2022 г. почитателите на класическата музика ще имат възможност преживеят истински празник с щедро надарени и високо школувани музиканти от актуалния артистичен елит, които организаторите ще представят на пресконференция на 12 юли 2022 г. в Гранд хотел София.

На откриващия фестивала концерт, на 15 юли 2022 г., многоликият инструменталист Сергей Малов ще изпълни заедно с Фестивален оркестър Алегра един от най-откровено романтичните и страстни концерти за цигулка - Концерт №3 на Камий Сен-Санс. В програмата са още увертюра към приказната опера „Оберон“ от К. М. фон Вебер и пъстрата сюита „Пулчинела“ на Перголези/Стравински. Диригент е Никола Паске.

Рециталът на родения в Лайпциг виолончелист Боби Костадинов и пианистката Виктория Василенко, плануван за 18 юли 2022 г. в камерна зала България, е с програма, популярна и стилна, включваща произведения от Франц Шуберт, Лудвиг ван Бетовен, Николо Паганини, Жером Дюкро, Григораш Динику/Яша Хайфец.

За ценителите на камерната музика на 19 юли 2022 г. на сцената на зала България Сергей Малов и Грегори Асс - цигулка, Нимрод Гуез, виола, Ласло Феньо, виолончело и Петър Найденов, контрабас ще изпълнят Струнен квартет №1 на Бедржих Сметана и Струнен квинтет №2 на Антонин Дворжак – фокус Чехия. Концертмайстори и оркестрови водачи от световна класа обединяват сили и вдъхновение в името на съвместното музициране.

В рамките на тазгодишното издание ще бъде представено новото достижение на фестивала - Международния младежки оркестър The New Generation. След премиерата миналата година под ръководството на концертмайстора на Виенска филхармония Райнер Хонек, тази година на 20 юли 2022 г. оркестърът ще музицира под менторството на Грегори Асс, концертмайстора на Люцернския фестивален оркестър, лично поканен от Клаудио Абадо на този му пост. Заедно с брилянтния солист Людмил Ангелов музикантите ще предложат на публиката Концерт за пиано No 21, C Dur от Волфганг Амадеус Моцарт, както и Серенада за струнен оркестър от Пьотр Илич Чайковски – две, колкото известни, толкова и обичани пиеси. Този концерт олицетворява духа на Алегра, чрез който талантите на бъдещето получават уникалната възможност да музицират с някои от най-големите артисти на музикалното Днес.

Това ще може да съпреживее публиката и на 21 юли 2022 г., когато сцената ще срещне изключителния цигулар проф. Борис Гарлицки, победител на престижния конкурс Premio Paganini, Шаоминг Уанг – концертмайстор на Цюрихската Опера, доайенът на виоловата група на Берлинска филхармония Вилфрид Щреле, проф. Нимрод Гуез - Chamber Orchestra of Europe, челиста на Квартет „Йерусалим“ Кирил Злотников, вече добре познатия на публиката Атанас Кръстев с младите и многообещаващи звезди Лора Маркова и Полин ван дер Рест в изпълнението на два шедьовъра на ранния романтизъм - Струнен октет от Феликс Менделсон – Бартолди и Струнен квинтет C Dur от Франц Шуберт.

На 22 юли 2022 г. Фестивалният оркестър Алегра заедно с покоряващо виртуозния унгарец Ласло Феньо ще представят Вариации по тема „Рококо“, Op.33 на П. И. Чайковски под прецизната палка на Йоханес Шлефли. В програмата още - Увертюрата към операта „Силата на съдбата“ на Джузепе Верди и балетна сюита „Жар–птица“ на Игор Стравински.

Повече детайли за фестивалната концертна програма и за академия Алегра, може да намерите на официалния сайт на фестивала - www.allegrafestival.com/

Билети в системата на Eventim и на касата на зала България, както и на:

www.allegrafestival.com/bg/program-2022/

Организатор на Фестивал и академия Алегра е Фондация „Алегра“. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и с финансовата подкрепа на Столична община – Столична програма „Култура“, Фондация „Америка за България“ и Институт Лист – Унгарски културен институт София и в партньорство със Софийска филхармония и НМУ "Любомир Пипков".