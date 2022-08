Бионсе начело на британска класация за албуми

Певицата Бионсе оглави британската класация за албуми с "Renaissance", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Това е седмият студиен албум на изпълнителката. Тя не беше издавала нова самостоятелна продукция от 2016 г. "Renaissance" е на пазара от 29 юли и е четвъртата тава, с която Бионсе застава начело на чарта. Поп звездата оглавяваше британската класация с дебютния си албум "Dangerously in Love" (2003 г.), с "4" (2011 г.) и с "Lemonade" (2016 г.).

Втората позиция е за Хари Стайлс с "Harry"s House", съобщава dir.bg. Продукцията, която излезе през месец юни, е третата тава на изпълнителя, придобил световна слава като част от групата "Уан дайрекшън".

Трети е Ед Шийран с албума си "=" ("Equals").

Певецът Уикенд с тавата "The Highlights" заема четвъртата позиция в британското подреждане за албуми.

В челната петица място намира и Оливия Родриго с продукцията си "Sour", която е в топ 20 на чарта цели 63 последователни седмици. За този период албумът на младата изпълнителка успя да се изкачи на върха пет непоследователни седмици.

Шотландското дуо "Ел Еф систем" пък е начело на британската класация за сингли с "Afraid to Feel". Конър Ларкман и Шон Финиган успяват да запазят лидерската си позиция за пета последователна седмица.

На второ място е Бионсе с "Break My Soul" - пилотното парче от албума "Renaissance". Това е соловият хит на певицата, стигнал най-висока позиция в британската класация в последните 14 години, след като "If I Was A Boy" успя да се изкатери на върха през 2008 г.

Третото място е за Хари Стайлс с песента "As It Was", а след него се нарежда рапърът Сентрал Си с "Doja". В първата петица на британската класация за сингли е и Джордж Езра с "Green Green Grass".