Известният беларуски изпълнител Руслан Алехно пред ФАКТИ: Обезателно ще бъдем щастливи! (ВИДЕО)

Във Витебск се проведе 32-ият фестивал на изкуствата "Славянски базар", който тази година е с впечатляващ мащаб – близо 6000 артиста от 35 страни, на 23 локации участваха в 200 културни прояви! Над 100 000 души посетиха тази година фестивала на изкуствата и се потопиха в бездънното море на културата.

На XXXII Международен фестивал на изкуствата "Славянски базар във Витебск", в който тази година се проведоха стотици културни мероприятия на открити сцени разположени в двадесет и три точки в алеята на занаятчиите. Песни и танци се вихриха зад всеки ъгъл, но най-интригуващото бе, че на всички тези сцени и площадки можеха да се видят най-големите театрални и естрадни звезди на Беларус. Така съдбата ме срещна с известния певец на Беларус Руслан Алехно.

По повод фестивала, естрадните и поп прояви на тазгодишната сцена на един от най-мащабните форуми на изкуствата в света беседвах с Руслан Алехно минути преди концерта му.

Кой е Руслан Алехно?

Руслан Федорович Алехно е роден на 14 октомври 1981 г., Бобруйск, Могильовска област, Белоруска ССР, е беларуски поп певец и композитор, заслужил артист на Република Беларус (2021). Победител в конкурса за народен артист през 2004 г. на телевизионния канал Русия-1, участник в Евровизия 2008, победител в третия сезон на шоуто One to One! Кавалер на ордена „За принос в развитието на руската култура“ и медала на Франциск Скарина. Почетен гражданин на град Бобруйск.

- Руслан, в тези нелеки времена има ли място за щастие? Какво ви радва?

- Радваме това, че артисти като мен постоянно имаме концерти. Публиката е нашият верен пътеводител. Зрителите имат възможност да общуват с нас, да ни подаряват цветя, а ние да им подаряваме красива музика и да ги правим щастливи! Щастието в очите на феновете и на публиката е най-голямата награда за нас изпълнителите и артистите изобщо. Винаги има място за щастие стига да поискаш да си щастлив!

- Кое е вашето мото, девизът който ви тласка напред?

- Повече от ясно е и това е името на новия ми албум - „Ние ще бъдем щастливи!“ Обезателно ще бъдем щастливи! Това е един прекрасен лозунг за да се движим напред в живота. Ние, творците сме създадени да творим добро. Само чрез доброта и добри дела един творец е способен да твори. Творческият процес е за съзидание. Така е било винаги, така и ще бъде. Ние, творците сме създадени за да създаваме добри дела. Независимо от ситуацията ние трябва да създаваме красота и доброта, и да не загърбваме основните ценности на добротата и добрите дела. Само така ще бъдем ние самите щастливи и ще направим и другите щастливи.

- С какви впечатления сте от „Славянски базар“ тази година?

- Винаги „Славянски базар“ е една огромна безкрайна и жива сцена, на която ние, изпълнителите с удоволствие идваме да пеем и да се забавляваме заедно с нашите фенове. Публиката се слива с артистите и в това е чарът на „Славянски базар“. Сцената на „Славянски базар“ има дълбок смисъл за много известни и популярни артисти, които сега са вече звезди, защото точно на тази сцена те са прохождали. Тук, на „Славянски базар“ те са направили първите си стъпки в театъра, в пеенето и в другите изкуства. „Славянски базар“ е своеобразен прощъпалник за много бъдещи звезди! Логото „Славянски базар“ е синият карамфил, но символът на „Славянски базар“ - е обединението на културите от цял свят, на националностите, на традициите и ценностите на различните народи, независимо от националностите и вероизповеданието на хората и това е велико дело! „Славянски базар“ е един велик обединител на културите и народите от цял свят! И тази година тук, в Беларус, във Витебск са се обединили 35 страни на една сцена. Това е здрав мост на културата, мост който никога не може да бъде разрушен! „Славянски базар“ е фестивал, който прави всеки един артист с всяка измината година още по-силен и убеден в професията си. „Славянски базар“ ни укрепва и сплотява.

- Руслан, изкуството и песните нямат граница. Вашите песни отдавна са извън границите на Русия и на Беларус. Не бихте ли искал, независимо от санкциите да посетите Европа и да изнесете концерт. Има много рускоговорящи в страните на ЕС, които копнеят за родната култура и изкуство...Бихте ли загърбил политиката в името на изкуството?

- Благодаря за изключително интересния и наболял въпрос! Аз лично съм под санкции. От 2022 година съм в списъка на американските санкции. Жестока бариера е паднала пред мен „благодарение“ на тези санкции... Нямам никакви претенции към зрителите които са там някъде зад граница....Но, да ви кажа честно, не искам да пътувам натам. Не искам да ходя там....Искам да пея тук, в страната си, да радвам хората в моята страна, да пея в Беларус и в Русия – там, където не те забраняват и те ценят истински, ценят творчеството ми. За година и половина съм направил огромно турне, обиколил съм много места където радвам публиката с песните си. Аз имам какво да кажа тук и какво да правя тук. Възможно е че някога все пак ще настъпят такива времена, когато нещата ще се променят....Тогава ще взема съответното решение...А на този етап – тук ми е много добре!

Интервю на Оля Ал-Ахмед, „Славянски базар“ , Витебск, Беларус