29 октомври 529 пр.н.е. – Цилиндърът на Кир - Харта за правата на човека в Древна Персия

Персийският цар Кир II Велики завладява Вавилон. В чест на победата си издава първият писмен документ за правата на човека, известен като Цилиндъра на Кир.

Цилиндърът на Кир или Манифестът на Кир е каменен цилиндър, открит при разкопки в Ирак през 1879 г. Обявен е от иранския шах Мохамед Реза Пахлави през 1960 г. за първото писмено доказателство за зачитането на правата на човека в историята. Съхранява се в Британския музей.

Артефактът символизира и толерантността между различните народи и вероизповедания. Текстът, изписан на него, описва победа на персийския цар Кир Велики над вавилонския владетел Набонид през 539 г. пр.н.е. Тогава персийските войски нахлуват в Нововавилонското царство и слагат края на семитското управление на Халдейската династия над световната столица. Вавилония насетне е поставена под персийски контрол.

Цилиндърът, изписан на акадско клиновидно писмо, разказва за завоеванието на Кир, като го описва като миротворец, донесъл ред и мир за вавилонците. Според текста, Кир II Велики подобрил живота на населението на световната столица, възстановил храмовете, издигнал нови и укрепил разрушената градска стена на Вавилон.