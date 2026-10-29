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29 октомври 529 пр.н.е. – Цилиндърът на Кир - Харта за правата на човека в Древна Персия

29 октомври 529 пр.н.е. – Цилиндърът на Кир - Харта за правата на човека в Древна Персия

29 Октомври, 2026 05:13 577 18

  • персия-
  • вавилон-
  • цилиндър на кир

Артефактът символизира и толерантността между различните народи и вероизповедания

29 октомври 529 пр.н.е. – Цилиндърът на Кир - Харта за правата на човека в Древна Персия - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Персийският цар Кир II Велики завладява Вавилон. В чест на победата си издава първият писмен документ за правата на човека, известен като Цилиндъра на Кир.

Цилиндърът на Кир или Манифестът на Кир е каменен цилиндър, открит при разкопки в Ирак през 1879 г. Обявен е от иранския шах Мохамед Реза Пахлави през 1960 г. за първото писмено доказателство за зачитането на правата на човека в историята. Съхранява се в Британския музей.

Артефактът символизира и толерантността между различните народи и вероизповедания. Текстът, изписан на него, описва победа на персийския цар Кир Велики над вавилонския владетел Набонид през 539 г. пр.н.е. Тогава персийските войски нахлуват в Нововавилонското царство и слагат края на семитското управление на Халдейската династия над световната столица. Вавилония насетне е поставена под персийски контрол.

Цилиндърът, изписан на акадско клиновидно писмо, разказва за завоеванието на Кир, като го описва като миротворец, донесъл ред и мир за вавилонците. Според текста, Кир II Велики подобрил живота на населението на световната столица, възстановил храмовете, издигнал нови и укрепил разрушената градска стена на Вавилон.


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    14 3 Отговор
    "...Според текста, Кир II Велики подобрил живота на населението на световната столица, възстановил храмовете, издигнал нови и укрепил разрушената градска стена на Вавилон...";

    От тогава и до днес българите само това правим - оставаме си миротворци...

    04:00 29.10.2023

  • 2 защо още е в музея

    35 7 Отговор
    на световните грабители исторически
    ценности и артефакти. Да се върнат нещата на народите
    от където са заграбени !

    04:45 29.10.2023

  • 3 Калпазанин

    34 7 Отговор
    Персийски артефакт да дооуточним открит в Ирак,и съхраняван в британски музей 🤔🤔🤔🤔🤔та питам какво прави в британски музей и как изобщо е отишъл там. Ааа сетих се сигурно молилте или Саддам им го е подарил. И тези същите ще учат света на демокрация

    Коментиран от #10

    06:03 29.10.2023

  • 4 Ццц

    12 10 Отговор
    Това е руски фейк! За първи път за човешки права по тези земи се заговори след 2003 -та година, когато Буш донесе демокрацията със самолетоносач! Какъв е този Кир? Да не е псевдоним на дрогата? Само той може да е автор на фундаментални текстове от 10 точки, както разбираме от днешните новини! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #12

    07:21 29.10.2023

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 4 Отговор
    "Съхранява се в Британския музей" - ДебилоБританците са го откраднали, както обикновено правят...

    Коментиран от #18

    07:47 29.10.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    2 1 Отговор
    Либералната Империя просъществувала близо хиляда години. Няма друга такава

    05:42 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 2554

    8 9 Отговор
    Дам, нищо ново под слънцето. Нападнал вавилонците, избил повечето от тях, превзел им страната. После го обявили за най-големия миротворец.

    Как не се е сетил Пусю да се обяви за наследник на Кир II

    Коментиран от #15

    06:46 29.10.2025

  • 12 БАРС

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ццц":

    ГЛУПАВО СИ НАРИСАЛ.ИРАК.ТОГАВА Е БИЛО ПЕРСИ ОЩЕ ПРЕДИ АРАБИТЕ СИРЕЧ ПОЛУЕВРЕИТЕ ДА ЗАВЩЕМАТ ДНЕШЕН ИРАК.И ЗАПОМНИ ЗАВИНАГИ САМАТА ИСТИНА ПИША ИРАНЦИТЕ КОИТО СА СИ ПЕРСИЙЦИ КАКТО И ТРАКТТА СА ПЕРСИЙЦИ ,ТА ИРАНЦИТЕ НЕ ОБИЧАТ АРАБИТЕ ЗНАМ ГО СЪС СИГУРНОСТ ОТ ПРИЯТЕЛИ ОТ ИРАН.ТА И АРАБИТЕ СА ИИ ГО КАЗВАЛИ КАТО ГИ РОПИТАХ ЗАЩО НЕ БЯГАТЕ В ИРАН А ИДВАТЕ В ЕВРОПА ,ПЕРСИТН НЕ ГИ ОБИЧАТ МИ ОТГОВОРИХА.ДА ИРАНЦИТЕ И ТЕ НАСИЛА СА СТАНАЛИ МЮСОЛМПНИ АРАБИТЕ СА ГИ КЛАЛИ БАРАБАР И ТУРЦИТЕ ЗА ДА МТАНАТ МЮСОЛМАНИ..ДА И МЮСОЛМАНСЕАТА ИМ РЕВОЛЮЦИЯ СИ ДЕЛО ПАК НА САЩ КАТО СЛОЖИХА АЯТОЛАЗА ХУМЕЙНИ ПРЕДИ ТОВА БЯХА ЦИВЕЛИЗОВАНИ ХОДЕХА ПО МОДАТА КАКТО И ЖЕНИТЕ ИМ БЕ З ЗАБРАДКИ ИЛИ БУРКИ НА ГЛАВИТЕ КАКТО КЪСИ ПОЛИ НОСЕХА ДАЖЕ И АВГАНИСТАНКИТЕ И ТЕ ТАКА ХОДЕХА РАЗВПЛИХА ГИ АНГЛИЧАНИТЕ И АМЕРИКАНЦИТЕ

    Т.

    Коментиран от #13

    07:28 29.10.2025

  • 13 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "БАРС":

    Ба ти българския оправи, че приятели иранци завъди 😂😂😂😂😂😀😀😀😁😁😁

    07:34 29.10.2025

  • 14 пътник

    4 0 Отговор
    "Историята се пише не само от победителите.Понякога се ПРЕНАПИСВА от тях."

    07:41 29.10.2025

  • 15 Сандо

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "2554":

    Объркал си се,това е древния Тръмп!

    09:47 29.10.2025

  • 16 Сандо

    5 1 Отговор
    Сигурно малко хора си спомнят,но първото,което янките направиха след като превзеха Багдад беше да разграбят Националния им музей.

    09:49 29.10.2025

  • 17 Не може да се влезе в една и съща река

    2 0 Отговор
    Ммммм да , нашите големи приятели семитите пак са яли бой от Персите през 539 г. пр.н.е. Тогава персийските войски нахлуват в Нововавилонското царство и слагат края на семитското управление на Халдейската династия.

    12:47 29.10.2025

  • 18 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    До 5 ком - а не може ли да са го купили от гладните иракчани

    10:45 01.11.2025