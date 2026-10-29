29 октомври 529 пр.н.е. – Цилиндърът на Кир - Харта за правата на човека в Древна Персия

Персийският цар Кир II Велики завладява Вавилон. В чест на победата си издава първият писмен документ за правата на човека, известен като Цилиндъра на Кир.
Цилиндърът на Кир или Манифестът на Кир е каменен цилиндър, открит при разкопки в Ирак през 1879 г. Обявен е от иранския шах Мохамед Реза Пахлави през 1960 г. за първото писмено доказателство за зачитането на правата на човека в историята. Съхранява се в Британския музей.
Артефактът символизира и толерантността между различните народи и вероизповедания. Текстът, изписан на него, описва победа на персийския цар Кир Велики над вавилонския владетел Набонид през 539 г. пр.н.е. Тогава персийските войски нахлуват в Нововавилонското царство и слагат края на семитското управление на Халдейската династия над световната столица. Вавилония насетне е поставена под персийски контрол.
Цилиндърът, изписан на акадско клиновидно писмо, разказва за завоеванието на Кир, като го описва като миротворец, донесъл ред и мир за вавилонците. Според текста, Кир II Велики подобрил живота на населението на световната столица, възстановил храмовете, издигнал нови и укрепил разрушената градска стена на Вавилон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 среднощен
От тогава и до днес българите само това правим - оставаме си миротворци...
04:00 29.10.2023
2 защо още е в музея
ценности и артефакти. Да се върнат нещата на народите
от където са заграбени !
04:45 29.10.2023
3 Калпазанин
Коментиран от #10
06:03 29.10.2023
4 Ццц
Коментиран от #8, #12
07:21 29.10.2023
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #18
07:47 29.10.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
05:42 29.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 2554
Как не се е сетил Пусю да се обяви за наследник на Кир II
Коментиран от #15
06:46 29.10.2025
12 БАРС
До коментар #4 от "Ццц":ГЛУПАВО СИ НАРИСАЛ.ИРАК.ТОГАВА Е БИЛО ПЕРСИ ОЩЕ ПРЕДИ АРАБИТЕ СИРЕЧ ПОЛУЕВРЕИТЕ ДА ЗАВЩЕМАТ ДНЕШЕН ИРАК.И ЗАПОМНИ ЗАВИНАГИ САМАТА ИСТИНА ПИША ИРАНЦИТЕ КОИТО СА СИ ПЕРСИЙЦИ КАКТО И ТРАКТТА СА ПЕРСИЙЦИ ,ТА ИРАНЦИТЕ НЕ ОБИЧАТ АРАБИТЕ ЗНАМ ГО СЪС СИГУРНОСТ ОТ ПРИЯТЕЛИ ОТ ИРАН.ТА И АРАБИТЕ СА ИИ ГО КАЗВАЛИ КАТО ГИ РОПИТАХ ЗАЩО НЕ БЯГАТЕ В ИРАН А ИДВАТЕ В ЕВРОПА ,ПЕРСИТН НЕ ГИ ОБИЧАТ МИ ОТГОВОРИХА.ДА ИРАНЦИТЕ И ТЕ НАСИЛА СА СТАНАЛИ МЮСОЛМПНИ АРАБИТЕ СА ГИ КЛАЛИ БАРАБАР И ТУРЦИТЕ ЗА ДА МТАНАТ МЮСОЛМАНИ..ДА И МЮСОЛМАНСЕАТА ИМ РЕВОЛЮЦИЯ СИ ДЕЛО ПАК НА САЩ КАТО СЛОЖИХА АЯТОЛАЗА ХУМЕЙНИ ПРЕДИ ТОВА БЯХА ЦИВЕЛИЗОВАНИ ХОДЕХА ПО МОДАТА КАКТО И ЖЕНИТЕ ИМ БЕ З ЗАБРАДКИ ИЛИ БУРКИ НА ГЛАВИТЕ КАКТО КЪСИ ПОЛИ НОСЕХА ДАЖЕ И АВГАНИСТАНКИТЕ И ТЕ ТАКА ХОДЕХА РАЗВПЛИХА ГИ АНГЛИЧАНИТЕ И АМЕРИКАНЦИТЕ
Т.
Коментиран от #13
07:28 29.10.2025
13 хахаха
До коментар #12 от "БАРС":Ба ти българския оправи, че приятели иранци завъди 😂😂😂😂😂😀😀😀😁😁😁
07:34 29.10.2025
14 пътник
07:41 29.10.2025
15 Сандо
До коментар #11 от "2554":Объркал си се,това е древния Тръмп!
09:47 29.10.2025
16 Сандо
09:49 29.10.2025
17 Не може да се влезе в една и съща река
12:47 29.10.2025
18 стоян
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":До 5 ком - а не може ли да са го купили от гладните иракчани
10:45 01.11.2025