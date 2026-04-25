Актрисата Рене Зелуегър празнува 57

Американската актриса Рене Зелуегър празнува днес 57-мия си рожден ден.

Тя е родена е на 25 април 1969 в град Кейти, Тексас в семейството на Емил Ерих Зелуегър, роден в Швейцария инженер и норвежката Кйерфрид Ирене Андреасен – медицинска сестра. Рене започва да проявява интерес към актьорската професия в гимназията, докато се занимава в училищния драматичен клуб. Записва се на актьорски курсове, докато учи в Тексаския университет (в Остин), където вече сериозно възнамерява да стане актриса. След дипломирането си има намерението да продължи в същата посока, но ѝ се струва, че в Холивуд ще ѝ бъде трудно да пробие и затова Рене избира да остане в Тексас, като постоянно се явява на кастинги в района на Хюстън. Така успява да си уреди роли във филми като „Хапки от реалността" (1994) и „Емпайър Рекърдс" (1995).

Тя спечелва внимание първоначално с ролята си във филма „Джери Магуайър“ и впоследствие получава две номинации за „Оскар“ за най-добра женска роля за своята роля като Бриджит Джоунс в комедията „Дневникът на Бриджит Джоунс“ (2001) (получава номинация и за нейното продължение „Бриджит Джоунс: На ръба на разума“ - 2004) и като Рокси Харт в мюзикъла „Чикаго“ (2002).



Печели „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля за драмата „Студена планина“ (2003).



Зелуегър печели три награди „Златен глобус „и три награди на Гилдията на американските актьори, настанявайки се сред най-високо платените актриси в Холивуд за 2007 г.



Печели „Оскар“за ролята на Джуди Гарланд в „Джуди“.

През 2025 г. Рене Зелуегър се завърна като остроумната самотница Бриджит Джоунс в четвъртата част от романтичната сага за дамата с вечни любовни терзания, озаглавена "Бриджит Джоунс: Лудата по момчето". Тя отново се събра с героя на Хю Грант в ролята на любовника ѝ Даниел Клийвър.

Зелуегър е част от петия сезон на популярния сериал „Само убийства в сградата“ (Only Murders in the Building). Тя изненада феновете с драстична визуална трансформация – яркочервена коса, влизайки в ролята на персонаж, описван като „палава вдовица“.

Актрисата продължава стабилната си връзка с британския телевизионен водещ Ант Анстед. През последните две години се появяват системни съобщения за таен годеж и планове за сватба, въпреки че двамата пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Анстед има три деца от предишни бракове, докато Рене няма свое дете.