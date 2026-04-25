Актрисата Рене Зелуегър празнува 57

25 Април, 2026 08:05 5 002 23

Преди година тя се завърна като самотницата Бриджит Джоунс в четвъртата част на комедията

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската актриса Рене Зелуегър празнува днес 57-мия си рожден ден.

Тя е родена е на 25 април 1969 в град Кейти, Тексас в семейството на Емил Ерих Зелуегър, роден в Швейцария инженер и норвежката Кйерфрид Ирене Андреасен – медицинска сестра. Рене започва да проявява интерес към актьорската професия в гимназията, докато се занимава в училищния драматичен клуб. Записва се на актьорски курсове, докато учи в Тексаския университет (в Остин), където вече сериозно възнамерява да стане актриса. След дипломирането си има намерението да продължи в същата посока, но ѝ се струва, че в Холивуд ще ѝ бъде трудно да пробие и затова Рене избира да остане в Тексас, като постоянно се явява на кастинги в района на Хюстън. Така успява да си уреди роли във филми като „Хапки от реалността" (1994) и „Емпайър Рекърдс" (1995).

Тя спечелва внимание първоначално с ролята си във филма „Джери Магуайър“ и впоследствие получава две номинации за „Оскар“ за най-добра женска роля за своята роля като Бриджит Джоунс в комедията „Дневникът на Бриджит Джоунс“ (2001) (получава номинация и за нейното продължение „Бриджит Джоунс: На ръба на разума“ - 2004) и като Рокси Харт в мюзикъла „Чикаго“ (2002).

Печели „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля за драмата „Студена планина“ (2003).

Зелуегър печели три награди „Златен глобус „и три награди на Гилдията на американските актьори, настанявайки се сред най-високо платените актриси в Холивуд за 2007 г.

Печели „Оскар“за ролята на Джуди Гарланд в „Джуди“.

През 2025 г. Рене Зелуегър се завърна като остроумната самотница Бриджит Джоунс в четвъртата част от романтичната сага за дамата с вечни любовни терзания, озаглавена "Бриджит Джоунс: Лудата по момчето". Тя отново се събра с героя на Хю Грант в ролята на любовника ѝ Даниел Клийвър.

Зелуегър е част от петия сезон на популярния сериал „Само убийства в сградата“ (Only Murders in the Building). Тя изненада феновете с драстична визуална трансформация – яркочервена коса, влизайки в ролята на персонаж, описван като „палава вдовица“.

Актрисата продължава стабилната си връзка с британския телевизионен водещ Ант Анстед. През последните две години се появяват системни съобщения за таен годеж и планове за сватба, въпреки че двамата пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Анстед има три деца от предишни бракове, докато Рене няма свое дете.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 6 Отговор
    Сбабичосана изглежда. Не точно като мойта вдовица, която е на 52, но все пак... и двете не са пипали лопата през живота си.

    18:07 25.04.2024

  • 2 Ломския

    4 3 Отговор
    Днес се навършват 91 години от рождението на бележития български актьор Ицхак Финци. Той е роден на 25 април 1933г

    Коментиран от #6

    18:32 25.04.2024

  • 4 Име

    1 1 Отговор
    "Невероятна" е!

    19:40 25.04.2024

  • 5 Жайме

    1 2 Отговор
    Рене е мъжко,френско име. Но не се учудвам,щом кръстиха новородено момиченце Лондон.

    08:37 26.04.2024

  • 8 Халваджан

    4 0 Отговор
    Този чиито син не признава бългърското си потекло ли ?

    19:58 27.04.2024

