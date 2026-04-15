Фил Мог, легендарният фронтмен на UFO, навършва 78 години, днес, на 15 април. Макар групата официално да престана да съществува, той продължава да бъде активен на музикалната сцена с нов проект.

През август 2022 г. Мог претърпя сърдечен удар, който доведе до отмяна на финалното турне на UFO. След успешна операция и поставяне на стентове, той се възстанови напълно. Към момента живее в Брайтън, Източен Съсекс.

През април 2024 г. той окончателно потвърди, че UFO е приключила своята дейност.



Той описва новия си проект "Moggs Motel" по-скоро като група, отколкото като соло занимание. Едноименният дебютен албум бе издаден на 6 септември 2024 г..

Мог е единственият член, участвал във всички 22 студийни албума на UFO от основаването ѝ през 1968 г.

Макар да няма обявени мащабни турнета, той е изразил интерес към евентуални участия във фестивали или малки клубни концерти с новата си група.

Фил е женен е за Ема Мог, бивш модел, от 2006 г. Има две деца – син и дъщеря.

Чичо е на Найджъл Мог, басист на групата The Quireboys.

UFO е една от най-влиятелните британски рок групи, чийто стил свързва класическия хард рок от 70-те с настъпващата по-късно хеви метъл вълна.

Групата е основана през 1968 г. в Лондон от Фил Мог, под името Hocus Pocus, но скоро се преименува на UFO. В началото свирят смесица от спейс-рок и блус, но истинският им пробив идва през 1973 г., когато към тях се присъединява германският китарист-виртуоз Михаел Шенкер. През 70-те те издават поредица от класически албуми, които ги превръщат в световни звезди, преди вътрешни конфликти и промени в състава да доведат до няколко разпадания и събирания през десетилетията.

През UFO са преминали десетки музиканти, но „златният състав“ и най-значимите имена са вокалистът

Фил Могдинственият постоянен член и гласът на групата, Майкъл Шенкер - гениален китарист, чийто стил оформя звученето на групата, Пийт Уей - емблематичен басист и основен шоумен на сцената, Пол Реймънд, пианист и ритъм китарист, както и дългогодишният барабанист Анди Паркър.

Песните на UFO са задължителна част от историята на рока, като много от тях са изпълнявани и от групи като Iron Maiden и Metallica.

Сред най-големите им хитове са "Doctor Doctor", "Lights Out", "Rock Bottom", "Only You Can Rock Me", "Shoot Shoot".