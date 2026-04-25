Ицко Финци на 93 г. - емблема на българския театър и кино

25 Април, 2026 11:49 834 7

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ицхак Сами Финци, известен най-вече като Ицко Финци, е български театрален и филмов актьор. Роден е на днешния 25 април през 1933 година в София. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1955 г. и през същата година започва кариерата си в Димитровградския драматичен театър (1955 – 1957). След това играе в Драматичния театър в Бургас (1957 – 1960), след което се мести в София. От 1960 до 1966 г. е в трупата на Сатиричния театър, след което играе в Театър "София“ (1967 – 1988), пише plovdiv24.bg.

Следват две години в Народен театър за младежта (1988 – 1990), а от 1990 г. е в трупата на Малък градски театър "Зад канала“. Играе и на сцената на Театър 199, на чиято Стена на славата могат да бъдат видяни отпечатъци от ходилата му. Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Ицхак Финци. Освен в театъра, Ицко Финци има роли и в множество популярни български филми, сред които "Преброяване на дивите зайци“, "Вилна зона“, "Закъсняло пълнолуние“, "Щурец в ухото“, "Откраднати очи“.

Член на САБ и на СБФД (1973). Многократни участия в детски тв предавания: "Лека нощ, деца“, "Котаракът в чизми“ и др. През 2017 г. съвместно с режисьора Лиза Боева създава творческото обединение "Филизи 33“ - образователна платформа по изкуства за деца и възрастни. Сред съвместните им проекти са курсовете: Италиански и Северен Ренесанс, Йеронимус Бош, Питер Брьогел Стари, Франц Кафка, Руска класическа литература, Оскар Уайлд и др. Играе в театралните спектакли-лекции: "Кой уби Ромео и Жулиета?“ (2018, Сити Марк Арт Център), "Черният квадрат на Малевич“ (2021, Малък градски театър "Зад канала“), "Майстора и Маргарита“. Булгаков и властта" (2022, Малък градски театър "Зад канала“).

На 83 г. Ицко Финци стана баща на момиченце и надмина рекордьорите по късно бащинство Мик Джагър, Чарли Чаплин, Пабло Пикасо и Хю Хефнър. Внучката на Ицко Финци с 5 години по-голяма от дъщеря му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авантгард

    14 0 Отговор
    Голям мерак ей, световен рекорд.
    Младежта, учете се.

    11:52 25.04.2026

  • 2 На Ицко жената

    8 0 Отговор
    Дали да не го приклещя да ми направи още едно дете?

    11:52 25.04.2026

  • 3 театрална реплика:

    5 0 Отговор
    "Аа... Ще дойде..... Ще дойдееее...."
    Да бъде жив и здрав!

    12:07 25.04.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 4 Отговор
    И кой е бащата?Синът му Самуел или комшията?
    🦧😎🤣😎🦧

    12:19 25.04.2026

  • 5 Сократ

    5 1 Отговор
    Не се ли казваше Ицхак Финци, преди да си смени името?

    12:42 25.04.2026

  • 6 лаборант

    6 2 Отговор
    Прилича на отчаян еврейски експеримент.Не е нормално но дано детето да се развива добре.Попитайте всеки баща ако дъщеря му извърши такова изпълнение какво ще Ви отговори.Та какъв живот може да има млада жена с този увяхнал старец?Или целта е наследяване?Липсва друга причина.Детето е за съжаление.

    13:14 25.04.2026

  • 7 отец Щирлиц

    0 0 Отговор
    Симпатяга, да е жив и здрав. Той е млад човек в душата си.

    13:49 25.04.2026