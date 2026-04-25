Ицко Финци на 93 г. - емблема на българския театър и кино

Ицхак Сами Финци, известен най-вече като Ицко Финци, е български театрален и филмов актьор. Роден е на днешния 25 април през 1933 година в София. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1955 г. и през същата година започва кариерата си в Димитровградския драматичен театър (1955 – 1957). След това играе в Драматичния театър в Бургас (1957 – 1960), след което се мести в София. От 1960 до 1966 г. е в трупата на Сатиричния театър, след което играе в Театър "София“ (1967 – 1988), пише plovdiv24.bg.

Следват две години в Народен театър за младежта (1988 – 1990), а от 1990 г. е в трупата на Малък градски театър "Зад канала“. Играе и на сцената на Театър 199, на чиято Стена на славата могат да бъдат видяни отпечатъци от ходилата му. Стената на славата пред Театър 199 – пано с отпечатъци, послание и шарж на Ицхак Финци. Освен в театъра, Ицко Финци има роли и в множество популярни български филми, сред които "Преброяване на дивите зайци“, "Вилна зона“, "Закъсняло пълнолуние“, "Щурец в ухото“, "Откраднати очи“.

Член на САБ и на СБФД (1973). Многократни участия в детски тв предавания: "Лека нощ, деца“, "Котаракът в чизми“ и др. През 2017 г. съвместно с режисьора Лиза Боева създава творческото обединение "Филизи 33“ - образователна платформа по изкуства за деца и възрастни. Сред съвместните им проекти са курсовете: Италиански и Северен Ренесанс, Йеронимус Бош, Питер Брьогел Стари, Франц Кафка, Руска класическа литература, Оскар Уайлд и др. Играе в театралните спектакли-лекции: "Кой уби Ромео и Жулиета?“ (2018, Сити Марк Арт Център), "Черният квадрат на Малевич“ (2021, Малък градски театър "Зад канала“), "Майстора и Маргарита“. Булгаков и властта" (2022, Малък градски театър "Зад канала“).

На 83 г. Ицко Финци стана баща на момиченце и надмина рекордьорите по късно бащинство Мик Джагър, Чарли Чаплин, Пабло Пикасо и Хю Хефнър. Внучката на Ицко Финци с 5 години по-голяма от дъщеря му.