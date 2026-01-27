Новини
Георги Кадурин празнува 71-години днес

Георги Кадурин празнува 71-години днес

27 Януари, 2026 02:00 1 720 6

  • георги кадурин-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти от живота на актьора

Георги Кадурин празнува 71-години днес - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова

Георги Кадурин е един от най-обичаните и разпознаваеми български актьори, оставил своята следа както на театралната сцена, така и в киното.

През годините той успя да съчетае богатото си артистично присъствие с неподправена харизма, което го прави уникален в родния артистичен свят. Въпреки че голямата част от публиката го познава от филмовите и телевизионните му роли, малцина знаят за интересните и вдъхновяващи моменти от неговия живот, които формират неговия неповторим облик на сцената. В следващите редове ще ви разкажем за любопитни факти от живота на Георги Кадурин, които ще ви помогнат да разберете повече за този изключителен артист, пише edna.bg.

Актьорът е роден на днешния ден през 1955 г. в Якоруда, а през 1981 г. завършва ВИТИЗ. Любопитен факт е, че той не е искал да стане актьор, всъщност бил добър математик и е учил в тогавашното МЕИ.

През 90-те години е работил като чистач в Младежкия театър и изкарвал повече пари като чистач, отколкото като актьор по това време. Там той работи (като актьор) до 1993 г., а след това отива в Сатиричния театър и след него - в Театър София.

Въпреки многото роли и съдби на героите, в чиито образи влиза, той няма никакъв проблем да снима любовни сцени, защото място за ревност при него няма. Вероятно причината за това е фактът, че жената до него е актрисата Мариана Миланова.

И говорейки за Мариана Миланова, нейна детска закана е да се омъжи за Георги Кадурин! Тя се влюбила в него, гледайки "Фаталната запетая". Тогава си казала, че един ден двамата ще бъдат семейство.

През миналата година с писателката Теодора Димова стават баба и дядо на внуче - Матея. Името на внучето обаче го измислила съпругата на актьора - актрисата Мариана Миланова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    ЧРД господин Кадурин

    Коментиран от #6

    10:25 27.01.2025

  • 2 Галиба

    0 0 Отговор
    Няма ищах вече

    10:28 27.01.2025

  • 3 n√Варна

    2 0 Отговор
    Заглавието: "Георги Кадурин празнува 70-годишен рожден ден днес."
    Каква тъпотия – на Кадурин рожденият му ден е 70-годишен!!!

    12:49 27.01.2025

  • 4 Асеновград

    0 0 Отговор
    Жив и здрав. Още толкова брачет.....

    20:59 27.01.2025

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    02:12 27.01.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Убивай се и отървай стига рева тука ...Не виждаш ли че никой не те и съжалява!

    02:15 27.01.2026