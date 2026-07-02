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65 години без Ърнест Хемингуей – гласът на изгубеното поколение

65 години без Ърнест Хемингуей – гласът на изгубеното поколение

2 Юли, 2026 08:31 5 017 22

  • ърнест хемингуей-
  • годишнина от рождението-
  • книги-
  • цитати

Вижте любопитни факти от живота на писателя

65 години без Ърнест Хемингуей – гласът на изгубеното поколение - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 21 юли 1899 г., в малкото градче Оук Парк, Илинойс, се ражда един от най-влиятелните писатели на XX век – Ърнест Милър Хемингуей. Известен със своя изчистен стил, сурова искреност и живот, който често надминава художествената измислица, Хемингуей оставя трайна следа в литературата и културата на модерния свят.

Любопитни факти от живота на Ърнест Хемингуей

Журналист, военен кореспондент, писател

Хемингуей започва кариерата си като журналист във вестник Kansas City Star, където оформя характерния си лаконичен стил.

Участва като шофьор на линейка по време на Първата световна война, където е ранен и преживява тежка хоспитализация – преживявания, вдъхновили романа "Сбогом на оръжията".

Писател, който живее като приключенец

Живее в Париж през 20-те години и става част от т.нар. „изгубено поколение“, сред което са и Фицджералд, Джойс и Гъртруд Стайн.

Ловец в Африка, рибар в Куба, репортер по време на Гражданската война в Испания – животът му е непрекъсната серия от пътувания, конфликти и страсти.

Награди и признание

През 1953 г. печели "Пулицър" за "Старецът и морето", а година по-късно – Нобелова награда за литература.

Смята се за един от създателите на т.нар. „ледников стил“ – писане с повече подтекст, отколкото директни описания.

Тъмната страна на славата

Въпреки успехите, Хемингуей страда от депресия, травми и алкохолизъм. След поредица от здравословни и психически проблеми, отнема живота си през 1961 г. на 61-годишна възраст в Кечъм, Айдахо.

Няколко от най-известните цитати на Ърнест Хемингуей:

„Пиши пиян, редактирай трезвен.“

"Всичко, което е далече от морето, е провинция."

"Реалността е илюзия, породена от липсата на алкохол."

"Богатите не са като нас с вас, те имат повече пари."

"По-добре да обичате и да загубите, отколкото никога да не сте обичали."

„Щастието при интелигентните хора е най-рядкото нещо, което познавам.“

„Най-добрият начин да разбереш дали можеш да се довериш на някого, е да му се довериш.“

„Светът разбива всеки човек, но някои стават силни точно на местата, където са били счупени.“

„Всички мислим, че сме специални и неразбрани, докато не ни се случи истински живот.“

Сред най-известните му произведения са:

  • "Сбогом на оръжията"
  • "За кого бие камбаната"
  • "Старецът и морето"
  • "И изгрява слънце"
  • "Зелените хълмове на Африка"

Ърнест Хемингуей е много повече от писател – той е символ на сблъсъка между човека и неговата съдба, между словото и тишината след война, между мъжкото мълчание и дълбоката емоционалност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 16 Отговор
    "ВСИЧКО, КОЕТО Е ДАЛЕЧЕ ОТ МОРЕТО,
    Е ПРОВИНЦИЯ."

    Това е Реалността , драги ШОПИянци 🤣‼️

    Коментиран от #9, #10

    09:14 21.07.2025

  • 2 Механик

    27 0 Отговор
    Искрено и дълбоко съм изненадан от такава смислена и подредена статия.
    Това не може да е от журналиста подписал се под материала.
    В никакъв случай.

    Коментиран от #3, #7

    09:25 21.07.2025

  • 3 Да, така е

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Преписана от някъде.

    09:36 21.07.2025

  • 4 ШесПет

    19 1 Отговор
    Има още един роман, който на мен ми е любим - "Острови на течението". Почти биографичен. Много мъжкарски.

    Коментиран от #16

    09:39 21.07.2025

  • 5 Биско Чекмеджето

    8 0 Отговор
    Друга негова мисъл: Никой лов не е като този на хора. И, ако някой дълго време се е занимавал с преследване на въоръжени люде, след това нищо друго не го интересува.

    09:40 21.07.2025

  • 6 Идън

    6 4 Отговор
    Хемингуей страдал от хемохроматоза- генетично заболяване предадено от баба му на баща му- а от там на него.Това заболяване води до психическо и физическо влошаване- алкохолна зависимост- тревожност-депресии- диабет- цироза. и мн. др.

    09:49 21.07.2025

  • 7 Сусу Манарата

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Вярно е. Това момиченце знае да пише само за дупета, цици и членове на ТКЗС.

    10:41 21.07.2025

  • 8 Да имаш и да нямаш

    12 3 Отговор
    Алкохолик, женкар, пройдоха, побойник...
    Един от най добрите сред нас!
    Поклон!

    10:50 21.07.2025

  • 9 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НИКОГА И НИКЪДЕ НЕ ГО Е КАЗВАЛ ....ПО НИКАКЪВ ПОВОД !!! прочети , има специална статия по въпроса !!!

    11:18 21.07.2025

  • 10 Замени ти си морска сирена…

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    “В София са, братче, най-хараби момчетата …

    Във Варна са, братче, най-хараби момичетата … О, Варна, Варна, пристанище на Шумен “😘😘😘😘😘

    Коментиран от #12, #13, #14

    11:27 21.07.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 да знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Замени ти си морска сирена…":

    Не е „замени”, а ЗА МЕН ТИ СИ...

    Коментиран от #15

    12:42 21.07.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "да знаеш":

    От Ханку Брат и Ранбо с илек какво да очакваш
    🤣🤣🤣

    15:06 21.07.2025

  • 16 Моряка

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "ШесПет":

    Съгласен за Острови по течението.Не знам обаче защо не се споменава Безкраен празник.Автобиографичен за младите години в Париж.Художествена енциклопедия на европейската бохема по него време.(когато бяхме много бедни и много влюбени)

    18:10 21.07.2025

  • 17 Риа

    1 14 Отговор
    "великите цитати" са толкова "ВЕЛИКИ" че онемях от глупостта им! Депресар и пияница, търсещ внимание! Има много по - заслужили писатели от Хемингуей!!!

    Коментиран от #20

    08:27 22.07.2025

  • 18 Дзак

    3 0 Отговор
    Изгрява слънце е автопортрет! Острови по течението е равносметка. Накрая приключва със себе си.

    Коментиран от #22

    08:40 02.07.2026

  • 19 0407

    0 0 Отговор
    от най;големите писатели на 20 век.......една младежка компания в разговор ,мислеха,че е рап певец.........

    09:12 02.07.2026

  • 20 Бегай

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Риа":

    То и ти с тоя коментар търсиш внимание.
    Само и единствено...

    09:16 02.07.2026

  • 21 УСА боклук

    0 0 Отговор
    Бил съм в Ки Уест в дома му. Вълнение при влизане , а излизаш като пиян
    Велик!

    10:24 02.07.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дзак":

    За 4: Острови по течението са разкази!

    10:27 02.07.2026