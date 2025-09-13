ЕС планира да добива полезни изкопаеми на Луната

В бъдеще Европейският съюз (ЕС) планира да се занимава с добив полезни изкопаеми на Луната. Това съобщава RTVI, позовавайки се на доклад на Европейската комисия относно ключовите заплахи за сигурността на европейския просперитет.
„ЕС би могъл да засили фокуса си върху иновациите в кръговата икономика и напредналите технологии за добив, включително космическия добив, започвайки с Луната“, се казва в документа.
През март 2024 г. ArsTechnica съобщи как Агенцията за напреднали изследователски проекти на отбраната на САЩ е говорила за икономическата страна на американската стратегическа концепция за изследване на Луната.
През юли 2023 г. ръководителят на Космическото командване на Обединеното кралство Пол Годфри заяви, че Китай може да започне добив на полезни изкопаеми на Луната и астероиди през следващите десетилетия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бендида
Коментиран от #14
18:32 13.09.2025
2 УРАААААА
Коментиран от #20
18:32 13.09.2025
3 Да точно
18:32 13.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:33 13.09.2025
5 навярно ще ,
18:33 13.09.2025
6 Слафчу Сакатия
Коментиран от #18
18:34 13.09.2025
7 Ми то ес са тъй удрямани .....
Коментиран от #12
18:35 13.09.2025
8 Нашата урси утрепа рибата
До колкото си спомням те използват руски ракетни двигатели а руската федерация отдавна умря и няма възможност да им предостави такива.
18:36 13.09.2025
9 Европа умря както укрия
18:37 13.09.2025
10 Боже пази България !!!!!!!
18:38 13.09.2025
11 За размисъл
18:40 13.09.2025
12 милиард ще се намери вероятно,
До коментар #7 от "Ми то ес са тъй удрямани .....":ама кой ще я проектира тая идея?Инжинерите от Афганистан и Сомалия?Или пък върховната нам си кво на ЕС🤣🤣🤣
18:40 13.09.2025
13 Пич
18:42 13.09.2025
14 Пич
До коментар #1 от "Бендида":Не , най ценното от всичко е лунният прах ! Прочети си че е дълго да ти разказвам !
Коментиран от #22
18:44 13.09.2025
15 Дориана
18:45 13.09.2025
16 мьрсуль
18:46 13.09.2025
17 По-малкият професор
18:46 13.09.2025
18 Рускиня
До коментар #6 от "Слафчу Сакатия":Македонците ще разкопаят Луната, която им принадлежи!
18:46 13.09.2025
19 мдаа
18:49 13.09.2025
20 Рускиня
До коментар #2 от "УРАААААА":Коментар Ви е точен, аз само допълва, изброените капацитети разбират от всичко, най-вече от мушингии!
Коментиран от #34
18:50 13.09.2025
21 Предлагам
18:59 13.09.2025
22 Бендида
До коментар #14 от "Пич":Беше сарказъм, Пич, прочети си, че е дълго да ти разказвам.
Относно лунния прах.... за съжаление, Европа може само да диша прахта на Китай, САЩ, Русия... що не и на азерите.
Коментиран от #28
19:02 13.09.2025
23 Айсиктирикс
19:03 13.09.2025
24 хахаха
19:07 13.09.2025
25 ЕС по-добре
19:13 13.09.2025
26 Дали
19:14 13.09.2025
27 То и ракета ще трябва за тази работа...
Коментиран от #37
19:20 13.09.2025
28 Пич
До коментар #22 от "Бендида":Добре , но няма да е лошо да се поцивилизоваш и да не общуваш толкова грубо с опонентите ! Мога да ти върна в твоя стил , но няма да го направя !
19:22 13.09.2025
29 ганю
по добро от уран така ще се спаси планетата
19:23 13.09.2025
30 Стига бе
Коментиран от #32
19:23 13.09.2025
31 ганю
ще е чудесия
19:24 13.09.2025
32 ганю
До коментар #30 от "Стига бе":не много скъп щото е демократичен
а хаховците да си купуват евтиния и лош
Руски нефт и газ нали и да си карат колите до
припадък.
докато еуро умниците да мигат на парцали
19:27 13.09.2025
33 6135
19:28 13.09.2025
34 ганю
До коментар #20 от "Рускиня":засега това могат да са Русия,Сащ,Китай и Индия или по точно
Брикс и Сащ
19:31 13.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Баш Балък
19:37 13.09.2025
37 Българин
До коментар #27 от "То и ракета ще трябва за тази работа...":То и Трактор няма ,боико го уби.
19:41 13.09.2025