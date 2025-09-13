Новини
ЕС планира да добива полезни изкопаеми на Луната

13 Септември, 2025

„ЕС би могъл да засили фокуса си върху иновациите в кръговата икономика и напредналите технологии за добив, включително космическия добив, започвайки с Луната“, се казва в скорошен доклад

ЕС планира да добива полезни изкопаеми на Луната - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В бъдеще Европейският съюз (ЕС) планира да се занимава с добив полезни изкопаеми на Луната. Това съобщава RTVI, позовавайки се на доклад на Европейската комисия относно ключовите заплахи за сигурността на европейския просперитет.

„ЕС би могъл да засили фокуса си върху иновациите в кръговата икономика и напредналите технологии за добив, включително космическия добив, започвайки с Луната“, се казва в документа.

През март 2024 г. ArsTechnica съобщи как Агенцията за напреднали изследователски проекти на отбраната на САЩ е говорила за икономическата страна на американската стратегическа концепция за изследване на Луната.

През юли 2023 г. ръководителят на Космическото командване на Обединеното кралство Пол Годфри заяви, че Китай може да започне добив на полезни изкопаеми на Луната и астероиди през следващите десетилетия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    23 0 Отговор
    Въглища?! :)))

    Коментиран от #14

    18:32 13.09.2025

  • 2 УРАААААА

    15 0 Отговор
    Ще изпратим , боко , коко , шиши пиши......защото повече не искаме да ги виждаме в БЪЛГАРИЯ !!!!

    Коментиран от #20

    18:32 13.09.2025

  • 3 Да точно

    21 1 Отговор
    Хора нямащи една технологична фабрика, тръгнали за луната...явно бЕлото дето взиматже много силно...

    18:32 13.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 0 Отговор
    Може и от Слънцето🤣🤣🤣

    18:33 13.09.2025

  • 5 навярно ще ,

    14 0 Отговор
    ходят на автостоп...Путин иСи няма да ги вземат,Тръмп също...Останаха на Урсула и на Каята метлите...Ама я пробвай да им ги вземеш🤣🤣🤣

    18:33 13.09.2025

  • 6 Слафчу Сакатия

    16 0 Отговор
    "Луно, луно, земьо македонска..."

    Коментиран от #18

    18:34 13.09.2025

  • 7 Ми то ес са тъй удрямани .....

    11 0 Отговор
    Ще има ли някои милиард за да направи проект , ракета .....всичко отива за войната която те губят ??????

    Коментиран от #12

    18:35 13.09.2025

  • 8 Нашата урси утрепа рибата

    14 0 Отговор
    На кой носител е заложила да изведе европейската ракета със сондьорски колектив ръководен от Брус Уилис.
    До колкото си спомням те използват руски ракетни двигатели а руската федерация отдавна умря и няма възможност да им предостави такива.

    18:36 13.09.2025

  • 9 Европа умря както укрия

    11 0 Отговор
    Със тия управляващи се загроби и пада в пропастта !!!!!!!!!!

    18:37 13.09.2025

  • 10 Боже пази България !!!!!!!

    18 0 Отговор
    От лудите европейци и от некадърните ни управляващи !!!!!!!!

    18:38 13.09.2025

  • 11 За размисъл

    8 0 Отговор
    Елементарната физика показва , че променяйки теглото на едно движещо се тяло се променя и движението му. Като гледам алчността на неграмотните световни политиканстващи ми се струва, че един ден Земята ще се рее в Космоса без човешкия си товар.

    18:40 13.09.2025

  • 12 милиард ще се намери вероятно,

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ми то ес са тъй удрямани .....":

    ама кой ще я проектира тая идея?Инжинерите от Афганистан и Сомалия?Или пък върховната нам си кво на ЕС🤣🤣🤣

    18:40 13.09.2025

  • 13 Пич

    7 3 Отговор
    Ей там на Урсулианците ще са им полезни бутилките които вадят очите ! Защото като отвъртиш капачката тя няма да литне в космоса...... А...... ама то пък водата може да литне в космоса...... Абе както и да е , голям европейски напредък са тези бутилки...... заради тях и в Луната придобиха самочувствие да се прицелят...

    18:42 13.09.2025

  • 14 Пич

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бендида":

    Не , най ценното от всичко е лунният прах ! Прочети си че е дълго да ти разказвам !

    Коментиран от #22

    18:44 13.09.2025

  • 15 Дориана

    6 2 Отговор
    Поредното доказателство, че европейските лидери напълно са деградирали. Полезни изкопаеми ще добиват от Луната когато слънцето започне да изгрява от запад. Малко им дойде, че вкарват Европа във война , но тръгнали и с Космоса да се занимават.

    18:45 13.09.2025

  • 16 мьрсуль

    3 0 Отговор
    до 10 г европа ще е руска, а ес и нато ще е нещо с което ще плашат децата около самовара

    18:46 13.09.2025

  • 17 По-малкият професор

    10 0 Отговор
    Браво! Да не са намерили технологията за летене на Луната, която американците изгубиха? То европейски астронавт не се е качвал там, те полезни изкопаеми ще вадят.

    18:46 13.09.2025

  • 18 Рускиня

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Слафчу Сакатия":

    Македонците ще разкопаят Луната, която им принадлежи!

    18:46 13.09.2025

  • 19 мдаа

    6 0 Отговор
    А колко ще струват да ги докарат до Земята? ЕС е бита карта.

    18:49 13.09.2025

  • 20 Рускиня

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "УРАААААА":

    Коментар Ви е точен, аз само допълва, изброените капацитети разбират от всичко, най-вече от мушингии!

    Коментиран от #34

    18:50 13.09.2025

  • 21 Предлагам

    5 0 Отговор
    наш джилязку,който е по иновациите,да ни включи и нас българите,пък ние ще подарим находищата на дънди прешънс!Така сме имали повече изгода!

    18:59 13.09.2025

  • 22 Бендида

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Беше сарказъм, Пич, прочети си, че е дълго да ти разказвам.
    Относно лунния прах.... за съжаление, Европа може само да диша прахта на Китай, САЩ, Русия... що не и на азерите.

    Коментиран от #28

    19:02 13.09.2025

  • 23 Айсиктирикс

    4 0 Отговор
    Пращайте мигрантите на Луната.

    19:03 13.09.2025

  • 24 хахаха

    3 0 Отговор
    тоя съвсем изкукуригаха от напрежение, путин дай им почивка бе човек

    19:07 13.09.2025

  • 25 ЕС по-добре

    4 0 Отговор
    Да се фокусира върху културното обогатяване на българите, че нещо зациклят проектите, няма и за стартиращ бизнес, бабата Урсула е в преклонна възраст, да не разберат културно какви сме българите в скоро време.

    19:13 13.09.2025

  • 26 Дали

    1 0 Отговор
    защото ЕССР е със затихващи функции !

    19:14 13.09.2025

  • 27 То и ракета ще трябва за тази работа...

    2 0 Отговор
    А, багера с каква ракета ще го закарат до там?

    Коментиран от #37

    19:20 13.09.2025

  • 28 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бендида":

    Добре , но няма да е лошо да се поцивилизоваш и да не общуваш толкова грубо с опонентите ! Мога да ти върна в твоя стил , но няма да го направя !

    19:22 13.09.2025

  • 29 ганю

    0 0 Отговор
    Хелий 3 от луната това ще е горивото на бъдещето
    по добро от уран така ще се спаси планетата

    19:23 13.09.2025

  • 30 Стига бе

    0 0 Отговор
    Определено ще е по-евтино от свободния американски газ и петрол, който купуваме сега.

    Коментиран от #32

    19:23 13.09.2025

  • 31 ганю

    1 0 Отговор
    ще има и извънземни мацки барове и т.н
    ще е чудесия

    19:24 13.09.2025

  • 32 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Стига бе":

    не много скъп щото е демократичен
    а хаховците да си купуват евтиния и лош
    Руски нефт и газ нали и да си карат колите до
    припадък.
    докато еуро умниците да мигат на парцали

    19:27 13.09.2025

  • 33 6135

    1 0 Отговор
    Аз пък искам на Марс, където професионалистките са тригърди!

    19:28 13.09.2025

  • 34 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Рускиня":

    засега това могат да са Русия,Сащ,Китай и Индия или по точно
    Брикс и Сащ

    19:31 13.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Ама тия сериозно ли, хахаха. Кога правиха сондажи, пропуснал съм

    19:37 13.09.2025

  • 37 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "То и ракета ще трябва за тази работа...":

    То и Трактор няма ,боико го уби.

    19:41 13.09.2025