ЕС планира да добива полезни изкопаеми на Луната

В бъдеще Европейският съюз (ЕС) планира да се занимава с добив полезни изкопаеми на Луната. Това съобщава RTVI, позовавайки се на доклад на Европейската комисия относно ключовите заплахи за сигурността на европейския просперитет.

„ЕС би могъл да засили фокуса си върху иновациите в кръговата икономика и напредналите технологии за добив, включително космическия добив, започвайки с Луната“, се казва в документа.

През март 2024 г. ArsTechnica съобщи как Агенцията за напреднали изследователски проекти на отбраната на САЩ е говорила за икономическата страна на американската стратегическа концепция за изследване на Луната.

През юли 2023 г. ръководителят на Космическото командване на Обединеното кралство Пол Годфри заяви, че Китай може да започне добив на полезни изкопаеми на Луната и астероиди през следващите десетилетия.