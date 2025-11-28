Новини
Емили Тротинетката е във възторг от приемането на еднополовите бракове в ЕС

Емили Тротинетката е във възторг от приемането на еднополовите бракове в ЕС

28 Ноември, 2025 11:58

ЛГБТ активистите ликуват за решението на ЕС, но ще се спази ли то у нас?

Емили Тротинетката е във възторг от приемането на еднополовите бракове в ЕС - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Еднополовите бракове, сключени законно в чужбина, вече трябва да се признават и в България. Това реши Съдът на ЕС и хвърли в дива радост всички от ЛГБТИ общността у нас, пише Хот Арена.

"Най-сетне! В България чакаме от години това да се случи, тъй като отказът да се признае такъв брак нарушава не само закона - той нарушава човешкия живот. Като човек, който вече повече от десет години работи за ЛГБТИ равноправие, мога да кажа само едно - това решение е надежда. Надежда за всички, които години наред слушаха, че "не са семейство".

Това каза Симеон Василев от фондация "Глас", който също има брак с партньор, но сключен в друга държава. Той е наясно, че решението не задължава България да въведе еднополови бракове, но я задължава да признава тези, когато са сключени законно в друга държава от ЕС, по същия ред, както признава всички останали.

"Ами предстои да видим как страната ни ще изпълни това решение", каза Симеон.

За Емили Йорданова, позната по-добре като Емили Тротинетката, която се оперира и стана жена, това е възможност най-сетне хората като нея да се почувстват щастливи.

"Справедливостта възтържествува, само това ще кажа и съм в очакване да видим дали нещата ще се променят скоро или в поне в близко бъдеще", каза тя.

"Ако български граждани обаче сключи такъв брак в друга държава в ЕС, като например в Гърция, а впоследствие решат да се върнат и да се установят у нас, страната ни трябва да зачете брака им и той да бъде отразен в регистрите за гражданско състояние. Наследяването, свиждането при арест, правото на информирано съгласие, правото на съгласие в медицински случаи - би трябвало да се приравни хомосексуалното партньорство с легитимен брак", обясни какво следва от решението на Европейския съд адвокат Михаил Екимджиев.

По думите му вписването в регистрите би трябвало да стане автоматично след подаване на заявление от заинтересованите лица. "В българското право има възможност, дори задължение, в 6-месечен срок от сключването на такъв брак в друга страна - членка на ЕС, в който поне един от гражданите е българин, тогава в съответния регистър на общината по постоянното му местоживеене, това би трябвало да бъде регистрирано - ако щете, със съответните промени в имена, осигурителните права", каза още Михаил Екимджиев.

Новината се харесва и на една от водещите на "Преди обед" - Оля Малинова. Тя от години е обърнала гръб на мъжете и от известно време живее на семейни начала с друга жена. Оля не крие промяната в личния си живот, но и не парадира с това. Тя не се приема за лесбийка, а просто експериментира със сексуалността си. С партньорката си са щастливи заедно и са си дали лична свобода. Избрали са да не коментират публично отношенията си, но и не отричат връзката си. Запознали се преди около 2 години, тъй като Оля е активистка на ЛГБТ фондация и покрай тази си дейност срещнала новата си половинка.

"Всичко е прекрасно на хартия, да видим какво ще стане иначе в България", пък от своя страна сподели Елза Парини, която от години е жена, живее и се чувства прекрасно в този образ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Само през трупа ми!

    11:59 28.11.2025

  • 2 Амбреаж

    11 1 Отговор
    АК-47 и плитко заравяне…

    12:01 28.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киркоров

    5 0 Отговор
    И аз съм във възторг .

    Соловьов Младши и той .

    12:04 28.11.2025

  • 5 срамно е

    11 1 Отговор
    И защо вадите забравени боклуци от кофата !!!

    12:04 28.11.2025

  • 6 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР2

    1 2 Отговор
    по т.нар "празници" хиляди богаташки ссeмейcтвaa ще nyykkнатт от задушаване c гac, натрравяне и kkaттaccтppoфи! ьXppaна за чeppвеитe!!!

    12:05 28.11.2025

  • 7 Евродебил

    9 2 Отговор
    Единственно може да се молим руснаците да минат Дунава и да ни спасят от този содом и гомора.Сами няма да стане !Лошото е,че вместо руснаците може да преминат ракетите им с ядрени бойни глави и с това да сложат край на експеримента който си направиха с тази територия през март 1878.Всъшност,по добре да ни няма отколкото да сме членове на тази безумна и сатанинска пирамида ЕССР

    12:05 28.11.2025

  • 8 Джугашвили

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Гледай си Гей Баровете
    В МУСКАЛАБАД.

    Че са най много там .

    Коментиран от #14

    12:06 28.11.2025

  • 9 Отхвърля се

    5 0 Отговор
    Идеологията ви е скапана и пробита, безумци. Природата отхвърля всякакъв вид идеологии, не ги признава и толкова. Проверете си колко броя хромозоми имате? Издишате, издишате, хаха.

    12:07 28.11.2025

  • 10 Опааа

    6 0 Отговор
    Марооооо! Мисиркооооо! Как може да публикуваш това??? Марооооо! Ще те намеря!

    12:08 28.11.2025

  • 11 Новак

    2 0 Отговор
    Свършиха новините и стигнахме до този.

    12:08 28.11.2025

  • 12 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Ролята с каишка на врата в мола силно й/му липсва.
    И тази традиционна християнска традиция, утвърдена от държавата е атакувана с успех от псевдо демократите и така обезценена. Кой ще е горд със сключване на брак, като е със същата тежест като един хомо брак? Разбира се Емили, а останалите нормални, ще се разграничават от институцията на граждански брак, като им остава само църковния. Нова линия на разделение в обществото.

    Коментиран от #19

    12:10 28.11.2025

  • 13 Гост

    3 0 Отговор
    Е заради такива като тоя индивид вече ме дразнят тоя тип хора .. а преди ми беше все тая просто да не ни го набиват в очите …

    12:10 28.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Разхлабления

    3 0 Отговор
    Евроатлантизма и евроинтеграцията са по страшни от бяса.Нас отдавна ни заразиха с този бяс и вече сме в напреднал стадии в който и Господ не може да ни помогне..

    12:13 28.11.2025

  • 17 Боби

    1 0 Отговор
    Това България не трябва да го допуска, това е голям проблем и голям грях на Запада, който измисли това кощунство- еднополови бракове

    12:13 28.11.2025

  • 18 Силиций

    1 0 Отговор
    Сега всички п@@@си ще тичат да се Женят?!Омъжват?! някъде из евроблатото и гордо ще се навират в лицето на нормални българин в провинцията (София май се предаде) . Дано не случат на уморен отруден човек някъде в Северозапада или Родопите,щото ще трябва в травматологиите да се чудят как да ги разпределят - като мъж,жена или да има стаи и за "неща"

    12:15 28.11.2025

  • 19 абсурдистанци

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    Двама недоказани официално педофили сключват брак и имат право да си осиновят дете, подкрепени от съответната държава.

    12:16 28.11.2025

  • 20 Урсула от Брюксел

    1 0 Отговор
    Ако бяхме народ и държава това евроинтегрирано изчадие отдавна...ама много отдавна трябваше да получило остра манара забита в черепа му.

    12:16 28.11.2025

  • 21 гост

    0 0 Отговор
    Това същество трябва да бъде прието в психиатрия и да не я напуска.

    12:17 28.11.2025

  • 22 Дядо Гъдьо

    0 0 Отговор
    Той Емили и от 200 грама наденица изпада във възторг. Въпроса е нужно ли е тоя съединител да му се дава гласност. Щото ако го барне бай Ахмед Чобанина и го разцепи на две, тогава вече ще сензация, за жалост ще е в рубриката крими.

    12:19 28.11.2025

  • 23 В сутрешно шоу

    0 0 Отговор
    Умуваха, че това всъщност е много хуманно, защото ако нещо се случи с единия, другия да го придружи в болница, обаче никой не каза гък за придобиването на право на осиновяване на български деца.

    12:23 28.11.2025

  • 24 Роко

    0 0 Отговор
    Жалка история

    12:24 28.11.2025