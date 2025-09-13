Новини
Карлос Алкарас изненада феновете - вече е пепеляво рус (СНИМКА)

13 Септември, 2025 19:17

22-годишният спортист сподели снимка, на която по-големият му брат Алваро сменя имиджа му

Карлос Алкарас изненада феновете - вече е пепеляво рус (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Испанският тенисист Карлос Алкарас, който наскоро спечели Откритото първенство на САЩ, изненада с нов детайл във външния си вид, съобщава People.

22-годишният спортист сподели снимка, на която по-големият му брат Алваро сменя имиджа му. Публикуваната снимка показва, че Алкарас е решил да боядиса косата си и е станал пепеляво рус. Тенисистът публикува и снимка, на която позира с шапка от станиол на главата, докато изрусява косата си.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от VICTOR (@victorbarbers5)


Алкарас победи номер едно в света италианеца Яник Синер на финала на Откритото първенство на САЩ с резултат 6:2, 3:6. 6:1, 6:4. Така испанецът е получил шестата си титла в кариерата си на турнирите от Големия шлем.


  • 1 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Като тийн-мингяните се е избарал. 😂

    19:20 13.09.2025

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    у маалать сички са изрусени

    19:41 13.09.2025

  • 3 1488

    1 0 Отговор
    у маалать сички са изрусени
    ама крьвта вода не става, мангалачерен си остава

    19:43 13.09.2025