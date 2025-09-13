Карлос Алкарас изненада феновете - вече е пепеляво рус (СНИМКА)

Испанският тенисист Карлос Алкарас, който наскоро спечели Откритото първенство на САЩ, изненада с нов детайл във външния си вид, съобщава People.

22-годишният спортист сподели снимка, на която по-големият му брат Алваро сменя имиджа му. Публикуваната снимка показва, че Алкарас е решил да боядиса косата си и е станал пепеляво рус. Тенисистът публикува и снимка, на която позира с шапка от станиол на главата, докато изрусява косата си.

Алкарас победи номер едно в света италианеца Яник Синер на финала на Откритото първенство на САЩ с резултат 6:2, 3:6. 6:1, 6:4. Така испанецът е получил шестата си титла в кариерата си на турнирите от Големия шлем.