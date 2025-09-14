Новини
Любопитно »
Забавен гаф в родния ефир: Драго Чая и Георги Блажев с еднакви ризи по едно и също време в различни телевизии (СНИМКА)

14 Септември, 2025 09:16 693 8

Със своите шарени ризи в розово и лилаво двамата изглеждаха като копия

Забавен гаф в родния ефир: Драго Чая и Георги Блажев с еднакви ризи по едно и също време в различни телевизии (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Забавно модно съвпадение в ефира на родните телевизии развесели зрителите. Панелистът на "На кафе" Георги Блажев и гостуващият в "Преди обед" по bTV - Драго Чая, се появиха по едно и също време облечени по идентичен начин.

Със своите шарени ризи в розово и лилаво двамата изглеждаха като копия, макар да бяха на екран в конкуриращи се предавания. Острото око на зрителите бързо улови любопитната прилика и снимките започнаха да се въртят в социалните мрежи.

Самият Георги Блажев с чувство за хумор сподели колажа в своя профил с коментара: "Чай малко...", подчертавайки забавната ситуация, пише "България Днес".



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хм.....

    13 0 Отговор
    Чаластрят се с един и същи "моделиер"??

    09:19 14.09.2025

  • 2 завод

    1 0 Отговор
    Стара информация.

    09:22 14.09.2025

  • 3 глоги

    2 0 Отговор
    Драго Чая и Георги Блажев СА с еднакви ризи по едно и също време в различни телевизии.

    09:24 14.09.2025

  • 4 Симпатични розови.......

    5 0 Отговор
    ризки кой ви е облякъл.

    09:26 14.09.2025

  • 5 ост гост

    2 0 Отговор
    Супер дупер мега новина.

    09:29 14.09.2025

  • 6 глоги

    0 0 Отговор
    ОстрИтЕ оЧИ на зрителите бързо улови любопитната прилика. ХОРАТА ИМАТ ПО 2/ДВЕ/ОЧИ,БРЕ,АЛООУ!

    09:31 14.09.2025

  • 7 Кит

    1 0 Отговор
    Сензация няма, това се случва често в обществото на хората под дъгата.

    09:34 14.09.2025

  • 8 Два пядала

    1 0 Отговор
    по едно и също време облечени като клоуни тип розовата пунтера!

    09:35 14.09.2025