Забавен гаф в родния ефир: Драго Чая и Георги Блажев с еднакви ризи по едно и също време в различни телевизии (СНИМКА)

Забавно модно съвпадение в ефира на родните телевизии развесели зрителите. Панелистът на "На кафе" Георги Блажев и гостуващият в "Преди обед" по bTV - Драго Чая, се появиха по едно и също време облечени по идентичен начин.
Със своите шарени ризи в розово и лилаво двамата изглеждаха като копия, макар да бяха на екран в конкуриращи се предавания. Острото око на зрителите бързо улови любопитната прилика и снимките започнаха да се въртят в социалните мрежи.
Самият Георги Блажев с чувство за хумор сподели колажа в своя профил с коментара: "Чай малко...", подчертавайки забавната ситуация, пише "България Днес".
1 Хм.....
09:19 14.09.2025
2 завод
09:22 14.09.2025
3 глоги
09:24 14.09.2025
4 Симпатични розови.......
09:26 14.09.2025
5 ост гост
09:29 14.09.2025
6 глоги
09:31 14.09.2025
7 Кит
09:34 14.09.2025
8 Два пядала
09:35 14.09.2025