Актрисата Ива Папазова влезе по спешност в болница и предупреди мрежата (СНИМКИ)

13 Ноември, 2025 13:31 1 241 9

Жената на Георги Блажев предупреди последователите си да не отлагат до последно ходенето при лекар

Актрисата Ива Папазова влезе по спешност в болница и предупреди мрежата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Ива Папазова, която мрежата познава добре и като жената до панелиста в "На кафе" Георги Блажев, публикува стряскащи снимки от болницата снощи. Блондинката сподели кадри от болничната си стая, за да отправи предупреждение към всички, които са свикнали да се самолекуват при грипове и настинки и избягват посещението при лекаря, дори когато нещата стана по-сериозни.

Папазова разказа как е направила същото и в крайна сметка се е наложило да бъде хоспитализирана. Ето какво гласи и пълният ѝ разказ:

"Разказвам какво ми се случи, защото е важно — не се оставяйте като мен.

Миналата сряда ме заболя сливицата и много бързо се поду. Получих остра болка при преглъщане, не можех да ям и да спя добре. Бях отпаднала, но започнах да се самолекувам — таблетки за смучене, спрейове, чай, гаргари… общо взето всичко, което познати ми казваха, че при тях е помогнало. Не отидох на лекар. Не знам защо. И след пет дни нещата станаха много по-зле — говорът ми се промени. Жоро каза, че съм звучала като Марлон Брандо в „Кръстникът“, ама с повече тампони в бузите, и не ми се разбирало почти нищо.

Челюстта ми се схвана и тогава си казах, че е време да отида на лекар. Е, не беше „време“, защото вече бях прескочила етапите — оказа се абсцес и ме приеха по спешност в болница. Това е гной около сливица, която прави преглъщането почти невъзможно и крие доста опасности. Лекарите ми направиха процедура под пълна упойка, за да изчистят инфекцията. Не отлагайте и не си казвайте „ей сега ще ми мине“. Не се самолекувайте. В моя случай тези спрейчета само облекчаваха за кратко, но не лекуваха, и нещата се задълбочиха.

Фармацевтът, от когото си купих лекарствата, ме предупреди, че сливица не се самолекува и задължително трябва лекар да я види. Аз, разбира се, реших, че не е нещо сериозно — и преди ми се е подувала. Е, сто и двайсет пъти съм изкарала късмет, а този път — не. Обещах си след това да си направя всички изследвания — женски, кръвни, каквито отлагам отдавна. Тази случка ме заземи и ми напомни, че ако искам да давам най-доброто на семейството и приятелите си, първо трябва да се погрижа за себе си. Има нещо толкова смиряващо в това да си болен.

Благодаря на д-р Минков и целия екип в болница „Каспела“ – Пловдив.", завършва поучителния си разказ Ива.


  • 1 Дядо Митьоo

    12 1 Отговор
    Да се чудиш кой е е по-неприятен от туя двамата.

    13:34 13.11.2025

  • 2 И тръгнала ,

    15 1 Отговор
    която и да е тая госпожа , да занимава хората с кашлиците и сополите си !

    13:35 13.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Ф устата.

    13:39 13.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Един

    5 0 Отговор
    Гнойна ангина се лекува с антибиотик ама тъпанарите забраниха продажбата
    Заболи ли те гърлото трябва да проследиш дали ще се появи налеп - появи ли се отиваш да си губиш времето пред кабинета на ди-пито, колкото да ти изпише някой антибиотик на пеницилинова основа.

    По дефиниция трябва да се направи и намазка, да се види ква е бактерията... ама тва е за някои по-добри държави дето си държат на населението - тука ти изписват някъв широкоспектърен и те пускат ако оживееш

    13:51 13.11.2025

  • 6 Хе хей

    5 1 Отговор
    Добре че “предупреди мрежата” тази никумо неизвестна женица.

    13:56 13.11.2025

  • 7 Панелист в "На кафе"

    3 1 Отговор
    звучи нелепо, особено за мъж.

    14:03 13.11.2025

  • 8 хихи

    1 0 Отговор
    Аспирационна бронхопневмония

    14:06 13.11.2025

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА ГОВОРИ МНОГО СЕРИОЗНО ЗА НЕГЛИЖИРАНЕ НА СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ. АКО ТАКА СЕ ОТНАСЯ И КЪМ ДЕЦАТА, АКО ИМА ТАКИВА, ОЩЕ ПО- ЛОШО. 🙃🫖☕️🚑🚑

    14:26 13.11.2025