Актрисата Ива Папазова влезе по спешност в болница и предупреди мрежата (СНИМКИ)

Актрисата Ива Папазова, която мрежата познава добре и като жената до панелиста в "На кафе" Георги Блажев, публикува стряскащи снимки от болницата снощи. Блондинката сподели кадри от болничната си стая, за да отправи предупреждение към всички, които са свикнали да се самолекуват при грипове и настинки и избягват посещението при лекаря, дори когато нещата стана по-сериозни.

Папазова разказа как е направила същото и в крайна сметка се е наложило да бъде хоспитализирана. Ето какво гласи и пълният ѝ разказ:

"Разказвам какво ми се случи, защото е важно — не се оставяйте като мен.

Миналата сряда ме заболя сливицата и много бързо се поду. Получих остра болка при преглъщане, не можех да ям и да спя добре. Бях отпаднала, но започнах да се самолекувам — таблетки за смучене, спрейове, чай, гаргари… общо взето всичко, което познати ми казваха, че при тях е помогнало. Не отидох на лекар. Не знам защо. И след пет дни нещата станаха много по-зле — говорът ми се промени. Жоро каза, че съм звучала като Марлон Брандо в „Кръстникът“, ама с повече тампони в бузите, и не ми се разбирало почти нищо.

Челюстта ми се схвана и тогава си казах, че е време да отида на лекар. Е, не беше „време“, защото вече бях прескочила етапите — оказа се абсцес и ме приеха по спешност в болница. Това е гной около сливица, която прави преглъщането почти невъзможно и крие доста опасности. Лекарите ми направиха процедура под пълна упойка, за да изчистят инфекцията. Не отлагайте и не си казвайте „ей сега ще ми мине“. Не се самолекувайте. В моя случай тези спрейчета само облекчаваха за кратко, но не лекуваха, и нещата се задълбочиха.

Фармацевтът, от когото си купих лекарствата, ме предупреди, че сливица не се самолекува и задължително трябва лекар да я види. Аз, разбира се, реших, че не е нещо сериозно — и преди ми се е подувала. Е, сто и двайсет пъти съм изкарала късмет, а този път — не. Обещах си след това да си направя всички изследвания — женски, кръвни, каквито отлагам отдавна. Тази случка ме заземи и ми напомни, че ако искам да давам най-доброто на семейството и приятелите си, първо трябва да се погрижа за себе си. Има нещо толкова смиряващо в това да си болен.

Благодаря на д-р Минков и целия екип в болница „Каспела“ – Пловдив.", завършва поучителния си разказ Ива.