Шофьор на Лили Иванова бил порноактьор и участник във "Фермата"

Никога не е спирало да се шуми около кралицата на бг музиката Лили Иванова. Хората отдавна са наясно с величието на нейния талант и той сякаш вече не е чак толкова интересен, колкото забуленият ѝ почти в мистерия личен живот. Затова почитателите ѝ жадно попиват всяко късче информация, което се промъква иззад завесата.

Преди дни в интернет се появи интервю, което хвърли почитателите ѝ в ступор. Оттам излезе новината, че преди време личен шофьор на първата дама на естрадата е бил човек, който се занимава с интересна и определено не толкова популярна у нас дейност – снима се в порно филми. Той се казва Красимир Джунов и бил известен в Испания с еротичните филми, които се снима, пише retro.bg.

Кадър: bTV

С тази работа се уредил, след като се запознал в социалните мрежи с еротична актриса. Тя го поканила на един от най-големите порно фестивали в Торе Пачеко. Така започнала „свободната“ им връзка. След известно време го заглождило любопитство и решил и той да влезе в бранша. Трябвало да мине кастинг, в който да се съблече и да играе по написан сценарий. Първия си филм заснел именно с тази еротична актриса.

„Там е толкова уредено – плащат се годините стаж, имаш пенсионни осигуровки, можеш да се пенсионираш с такава професия“, разказва той в онлайн интервюто.

Джунов е известен и с любовта си към риалити предавания, като е участвал в доста от тях – и в Испания, и в България, едно от които е „Фермата“.

Въпросното лице се уредил като личен шофьор на Лили благодарение на Драго Чая:

„С Драго сме в страхотни отношения и сме много близки приятели. Чрез наши общи познати стана, едва ли не на майтап, да започна да го возя“, разказва той в интервюто. Такъв тип работа не му била непозната, защото преди това дълго време извършвал същата дейност за паркетния лъв Евгени Минчев.

„Драго имаше много участия, водеше събития и фестивали, с него сме обиколили цяла България. Благодарение на него се запознах и возих, макар и не за много дълго време, Лили Иванова. За мен това и до ден днешен е огромна чест, че съм имал достъп да се допра до толкова голям човек. Защото ние в България казваме, че имаме много випове, но за мен единственият ВИП е Лили Иванова“, споделя Джунов за работата си, преди да влезе в порно индустрията.

Признава, че първият път, в който трябвало да вози Лили, бил направо изтръпнал: „Не знаех какво да правя. Бях изкарал курс към НСО за личен шофьор. Там ни бяха учили на всякакви работи – как не трябва да слагаш тежък парфюм, никога не трябва да дъвчеш дъвка, как трябва да караш, как трябва да се държиш, всичко. И аз тръгнах да ги прилагам с нея, но бях изтръпнал, защото все пак това е Лили Иванова! Първите два пъти, като съм я возил, единствената ни комуникация е била: „Здравейте“, „Как сте?“, „Имате ли нужда от нещо?“.

Лили естествено си имала изисквания – каква да бъде температурата в колата, винаги да има на разположение любимите си напитки, предварително се уговаряла всяка спирка по пътя – включително и къде ще се храни.

„Впоследствие вече, след третия-четвъртия път, в който съм я возил, е било адско удоволствие, защото тогава вече сме имали комуникация, говорили сме си с нея. Дори имам една такава случка – бяхме в Несебър, искахме да се разходим. Бяхме двамата, имаше време. Тръгваме, вървим по Несебър, там са павета, а тя, милата, ходи на токчета, естествено. И каза: „Краска, ела да се хвана за тебе“ и сме се хванали под ръка и си ходим. Ходим си и си говорим.

Даже тогава бяха почнали да се шегуват, че Лили Иванова има ново гадже. А тя като човек е много готина. Много е резервирана и е нормално, защото тя няма толкова комуникация с нормални хора като нас. Тя си има нейния кръг с хора, който си ѝ е супер, тя си го е затворила този кръг и си комуникира в него. Като си с нея, трябва много да се съобразяваш за какви неща да говориш, но в момента, в който ти влезеш в този кръг и те почувства като близък, тогава можете да си говорите почти за всички теми“.

Джунов возил примата през 2002 г. като ангажимент по заместване.