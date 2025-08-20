Новини
Любопитно »
Георги Блажев претърпя инцидент в аквапарк (СНИМКА)

Георги Блажев претърпя инцидент в аквапарк (СНИМКА)

20 Август, 2025 08:42 1 469 19

  • георги блажев-
  • инцидент-
  • аквапарк-
  • рамо-
  • клиника-
  • несебър

От „Кобрата“ в клиниката

Георги Блажев претърпя инцидент в аквапарк (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Писателят и панелист в предаването „На кафе“, Георги Блажев, сподели какво е преживял в аквапарк. Забавлението за семейството му бързо се превърнало в „ходене по мъките“, пише woman.bg.

„Вчера си извадих рамото, а днес лека-полека си изваждам поуките. Разказвам ви тази история без настървение и размахване на пръст, а с надеждата, че тя ще ви направи по-внимателни и ще предпази вас или ваш близък от нараняване или нещо още по-страшно“, започва разказа си.

„С Ива, Боян и семейни приятели посетихме аквапарка в Несебър. За първи път влизам на такова място и не ме е срам да кажа, че съм неподготвен, смотан и явно имам ниска адреналинова култура. На първите 3 пързалки нямахме проблеми. Показваха ни как да заставаме и чак тогава ни разрешаваха да се пуснем. Стигаме до атракцион номер 2, „Кралска кобра“. Задължен съм да спомена, че навсякъде има разлепени табели, на които пише, че трябва да сте легнали в пояса при спускане. В последния момент обаче, Боян се отказва и иска да се върнем. Служителят (младо момче) му показва как да си пъхне краката под ръцете ми, а неговите ръце инстинктивно ме гушват около врата“, продължава историята си писателят.

„Питам момчето дали това ни разположение е нормално, защото не бях виждал такова, и той леко колебливо отвръща: „Може и така“. Тук аз съм за бой, защото не настоявам за по-категоричен отговор. Тоест – ние тръгваме в грешна, доста изправена позиция, която служителят не коригира. И тук идва страшното. Самото спускане не трае дълго, но точно преди кулминацията на Кобрата – почти отвесно падане надолу – рязко спираме на място за стотни от секундата. Явно заради грешно разпределената тежест заковаваме на място и от това рамото ми се изважда. За първи път ми се случва, но и без диплома по медицина, човек лесно се досеща какво се случва. Веднага си давам сметка, че не можем да се върнем назад и че колкото и да е опасно, трябва да ни избутам напред с лявата ръка, тъй като дясната е кашкавал“, Блажев продължава с подробности от нещастния случай.

„Не показвам на Боян колко ме боли, за да не се панира, и само го моля да ме държи здраво и да не ме пуска. Вече долу, продължавам да стискам зъби, за да не го уплаша, и дори Ива все така ни снима и се усмихва, без да разбере, че нещо не е наред. Останалото не е интересно – разходка до медицинския център на аквапарка, „абе, ти не си ли онзи от…“, „ей ти едно прахче да изпиеш“, „има една клиника наблизо, ама е платено“, „как така ще спреш на място, не е възможно“ и т.н.“.

Георги Блажев не пропусна и да си извади няколко извода от случилото се: „1)Лятото и морето носят усещане за непобедимост и човек лесно може да се подлъже по неоправдани рискове. Не се срамувайте да питате, питате, питате. Ако ще, да ви помислят за малоумни. 2) В разгара на сезона тези места са посещавани от хиляди, хиляди хора и служителите, често доста млади, явно не могат да обърнат 100-процентово внимание на всеки посетител. А всичко под 100 процента при такива скорости и съоръжения е твърде ниско. 3) Не разчитайте на колективната съвест, на системата, на нормалността, изберете си дума. Постоянно се случват най-немислими неща, знаете вече на детенцето с парашута пак над Несебър, лек път на душата му. Истината е, че живеем на място, на което трябва да се пазим от хората, на които им се плаща да ни пазят“, завършва разказа си Блажев.



Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 муцунка

    5 0 Отговор
    Ами внимавай,бе човеко!

    08:45 20.08.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 0 Отговор
    То не е като да плещиш глупости до обяд при Гала.....

    08:50 20.08.2025

  • 4 Играчка

    8 0 Отговор
    Плачка

    08:51 20.08.2025

  • 5 Тв критик

    7 1 Отговор
    А с какво друго е известен този субект,освен да участва в говорилнята с кафеджиката.

    09:03 20.08.2025

  • 6 ами,

    10 0 Отговор
    Възрастните понякога трябва да се вслушват и в децата.Щом синът му Боян е поискал да се върнат така е трябвало да стане.Детето е изпитало страх от съоръжението.Обаче не, бащата ербап ще го качва на гърба си след и чака одобрение от друг да мисли за безопастността им.За да може Ивка да направи снимка.Е, има спомен вече и обеца на ухото също Блажния Блажев.Добре,че детето не е пострадало.

    09:06 20.08.2025

  • 7 Епилирана русалка

    4 0 Отговор
    В аквапарковете обикновено не пускат с бради, щото филтрите се задръстват.

    09:08 20.08.2025

  • 8 НАСКО

    6 1 Отговор
    Пикльо!

    09:10 20.08.2025

  • 9 Сийка

    3 1 Отговор
    Като започне говорилнята на Гала, ще ни занимават 3-4 дни с рамото на този. Чичак, тренирай повече - с постоянен онанизъм към здрав и бодър организъм!

    09:12 20.08.2025

  • 10 Тия женски

    2 0 Отговор
    Мъж, каквото и мъжко да захване - все не му се получава! И уж не обвинявал, ама пак другите му виновни!

    09:36 20.08.2025

  • 11 Цъцъ

    1 1 Отговор
    Меки джендъpи😉

    09:36 20.08.2025

  • 12 инцидент

    2 0 Отговор
    може да осъди атракциона за 2 милиона лева . другия път какво ли ще му се случи . на лифта кат спря тока и висяха 2 часа в кабинките . неприятно . много начини има за разваляне на почивката . повечето ходят на едно място . после споделят как там нямало еди си какво . така по рахат изкарали .

    09:48 20.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бай Шиле

    1 1 Отговор
    Епилиран, но с брада? Много мъженствено!

    Коментиран от #16

    09:57 20.08.2025

  • 15 Варна

    2 1 Отговор
    И това е мъж хахахаааааааааааа,жалко подобие на мъж.Утре ако се задави в ресторант сервитьора ще му е виновен че не му е обяснил да дъвче по дълго пържолата.Нищо правещ и нищо можещ клюкар при Гана е този.

    09:58 20.08.2025

  • 16 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "бай Шиле":

    Интересно юуйя му с брада ли е.

    10:02 20.08.2025

  • 17 Буда

    1 1 Отговор
    Срам и позор и този клоун за българското мъжко съсловие.Как не извикаха за този "велик герой "оцелял в тежката битка с пързалката въздушна линейка да го транспортира до Пирогов ?

    10:02 20.08.2025

  • 18 Тиквата

    1 1 Отговор
    Гошо,Гошо ама много си жалък Бе !

    10:04 20.08.2025

  • 19 Гонзовица

    0 0 Отговор
    Не не мога вече. За какви хора пишете? Тях ги знаят само майка им и баба им на село. Падение за факти!

    10:21 20.08.2025