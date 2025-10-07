Новини
Драго Чая порази с тежка изповед: Работата ми е всичко

7 Октомври, 2025 12:01

  • драгомир драганов-
  • драго чая-
  • водещ-
  • шоумен-
  • работа-
  • телевизия-
  • изповед

Водещият сподели в профила си в мрежата, че няма нищо друго на света, освен работата

Драго Чая порази с тежка изповед: Работата ми е всичко - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емблематичният водещ и добре познат на българите шоумен Драго Драганов – Чая натъжи феновете си с дълбоко откровена и неочаквано мрачна публикация в социалните мрежи. Познат с вечната усмивка и позитивното си излъчване, през уикенда водещият разкри, че води невидими за публиката борби и то от години.

"За толкова години… само това! Работата ми. Нищо друго не успях да постигна, да спечеля, да обикна… Работа, работа, работа. Тя ме спасява. Тя ми е смисълът.", започва постът на Драго.

"Добър вечер, уважаеми зрители. Всичко, което имам в този живот, е щастието да се гледаме право в очите!
Храчките и потупванията по рамото са част от играта. От години не им обръщам никакво внимание. Живея заключен в собствения си свят и единственото, за което се моля, е да не преча на никого и някой ден, като ме няма, да липсвам поне на един-единствен човек.", споделя още той, като прави това признание, че е самотен не за пръв път. Още пред Мон Дьо Драго изплака болката си, че така и не е намерил голямата любов в живота си и не е създал семейство.

Постът му предизвика лавина от коментари и съчувствие. Стотици фенове, колеги и приятели се стекоха към реакциите и коментарите на публикацията, за да му засвидетелстват подкрепата си: „Драго, ти си сърцето на телевизията!“, „Без теб екранът нямаше да свети така!“, „Не си сам, ние те обичаме!“ Сред тях бяха и десетки знаменитости като Силвия Кацарова, Нели Хаджийска, Катя и Здравко от "Ритон", Йорданка Христова и още...

„Хората виждат усмивката, но не и битките, които водим, когато светлините угаснат“, сподели по-късно негов близък приятел.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    12 6 Отговор
    Тоя педpo що го показвате?

    12:03 07.10.2025

  • 2 Освалдо Риос

    9 4 Отговор
    Когато светлините угаснат, Драго Чая води титанична битка въоръжен със силиковнов меч.

    12:04 07.10.2025

  • 3 абсолютно

    14 4 Отговор
    Тоя е заприличал наМумия.

    12:08 07.10.2025

  • 4 п е д е р у н г е л

    5 1 Отговор
    при това нагъл

    12:37 07.10.2025

  • 5 Гуньо Простия

    3 1 Отговор
    Какво работи па тоя? В живота си няма 1 час работа. Потен вида не е пил.

    12:40 07.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бачо е баччо

    1 1 Отговор
    Егати и ,,работата"...да си наведен в буквата ,,Г" и държиш за палците на краката:)))

    12:47 07.10.2025

  • 8 Роза

    2 0 Отговор
    Драго е чудесен водещ!Но....всеки си знае себе си!Голям късмет е да ти върви хем в работата,хем в личния живот!А това,което си пропуснал да направиш на младите си години,вече не се връща!Съдба!Приятелите и колегите не могат да заменят това,да имаш любим човек до себе си!

    12:47 07.10.2025

  • 9 тиририрам

    2 0 Отговор
    Драго, къде са ти чорапите? Да не си излязъл набързо от вкъщи?

    12:58 07.10.2025