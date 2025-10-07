Драго Чая порази с тежка изповед: Работата ми е всичко

Емблематичният водещ и добре познат на българите шоумен Драго Драганов – Чая натъжи феновете си с дълбоко откровена и неочаквано мрачна публикация в социалните мрежи. Познат с вечната усмивка и позитивното си излъчване, през уикенда водещият разкри, че води невидими за публиката борби и то от години.

"За толкова години… само това! Работата ми. Нищо друго не успях да постигна, да спечеля, да обикна… Работа, работа, работа. Тя ме спасява. Тя ми е смисълът.", започва постът на Драго.

"Добър вечер, уважаеми зрители. Всичко, което имам в този живот, е щастието да се гледаме право в очите!

Храчките и потупванията по рамото са част от играта. От години не им обръщам никакво внимание. Живея заключен в собствения си свят и единственото, за което се моля, е да не преча на никого и някой ден, като ме няма, да липсвам поне на един-единствен човек.", споделя още той, като прави това признание, че е самотен не за пръв път. Още пред Мон Дьо Драго изплака болката си, че така и не е намерил голямата любов в живота си и не е създал семейство.

Постът му предизвика лавина от коментари и съчувствие. Стотици фенове, колеги и приятели се стекоха към реакциите и коментарите на публикацията, за да му засвидетелстват подкрепата си: „Драго, ти си сърцето на телевизията!“, „Без теб екранът нямаше да свети така!“, „Не си сам, ние те обичаме!“ Сред тях бяха и десетки знаменитости като Силвия Кацарова, Нели Хаджийска, Катя и Здравко от "Ритон", Йорданка Христова и още...

„Хората виждат усмивката, но не и битките, които водим, когато светлините угаснат“, сподели по-късно негов близък приятел.