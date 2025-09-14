Михаил Белчев вдига голяма сватба, разказа и подробности около събитието

Михаил Белчев потвърди една изключително радостна новина: пред "България Днес" бард №1 посочи и датата на щастливото събитие - 23 септември. Тогава синът му Константин вдига сватба с избраницата си.

"Ще ги ожени лично кметът на София Васил Терзиев в сградата на Столична община, но нито аз, нито съпругата ми Кристина имаме пръст в това. Това си е решение на младите", уточни естрадният ветеран.

Припомняме обаче, че самият певец, освен че е почетен гражданин на столицата, бе директор на Столична библиотека в периода 2008-2013 г., а майката на наследника му е главен експерт в отдел "Култура" на Столичната община, така че заслугите на родителите към градския парламент на София явно са изиграли роля бракосъчетанието да се проведе в сградата на "Московска" 5, пише show.blitz.bg.

Веднага след церемонията Белчев-младши и любимото му момиче ще се венчаят в църквата "Света София", а купонът ще бъде в предпочитан от фамилията столичен ресторант.

Белчев повдига още малко завесата над биографията на младоженката. "Кристина е дъщеря на писателя Валентин Пламенов, който си отиде рано за съжаление", доверява любимият певец на поколения българи. А половинката му Кристина Белчева добавя с гордост, че "дядото на Кристина е един от основателите на стоматологичния факултет".

Избраницата на Константин Белчев е и героиня в един от разказите в култовата книга на баща си "Разкази на едно софийско копеле". Михаил Белчев и покойният му сват Валентин Пламенов се сприятеляват още в младежките си години покрай първата съпруга на легендарния бард - телевизионерката Васа Ганчева, но запазват дружбата си и след като двамата се разделят. Затова и децата им се познават от съвсем малки.

Бъдещите младоженци са заедно от 11 години. Женихът навършва 30 години на 12 октомври, затова са решили да врекат във вечна вярност преди юбилея. Булчинската рокля е шита по поръчка по модел, който си е харесала Кристина. Костюмът на младоженеца пък е донесен от Берлин, където гостували на приятели - атрактивен, дизайнерски, от световна марка, в преливащи цветове. А халките Константин и Кристина си купили в Рим.

Кумове на младото семейство ще са Надя и Васил Панчеви, а Белчеви са поканили 70 гости на тържеството. "Първият сватбен танц ще е "Не остарявай, любов", издаде пред столична медия съпругата на Михаил Белчев.

Специално място на сватбената трапеза е отредено на Катя и Здравко от дует "Ритон", тъй като те били първите, видели бебето Константин в родилния дом, донесли са му първата играчка и са останали силно свързани с него и досега./