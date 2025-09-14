Армения премахна планината Арарат от граничния печат

Арменското правителство реши да премахне планината Арарат, която се намира в Турция, от печатите за преминаване на границата. Това съобщи съоснователят на арменската партия „Земя за живот“ Месроп Аракелян на страницата си във Facebook.

Решението беше взето на 11 септември. Сега печатът ще съдържа само данни за контролно-пропускателния пункт, където се осъществява преминаването на границата с Армения.

„Можеха ли да премахнат думата „Армения“ от печата? Не го направиха“, написа Аракелян.

Планината Арарат (турското име - Агридаг) се намира в Турция и е национален символ в Армения. Връх Арарат е най-високият връх в Арменското плато. Той се намира в Североизточна Турция, провинция Агръ, на 16 км западно от Иран и 32 км южно от Армения, която се намира на 32 километра от нея.

По-рано стана известно, че Анкара и Ереван планират да проведат разговори за отваряне на границата между двете страни.