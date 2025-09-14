Новини
Любопитно »
Армения премахна планината Арарат от граничния печат

14 Септември, 2025 15:18

Решението беше взето на 11 септември

Армения премахна планината Арарат от граничния печат - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Арменското правителство реши да премахне планината Арарат, която се намира в Турция, от печатите за преминаване на границата. Това съобщи съоснователят на арменската партия „Земя за живот“ Месроп Аракелян на страницата си във Facebook.

Решението беше взето на 11 септември. Сега печатът ще съдържа само данни за контролно-пропускателния пункт, където се осъществява преминаването на границата с Армения.

„Можеха ли да премахнат думата „Армения“ от печата? Не го направиха“, написа Аракелян.

Планината Арарат (турското име - Агридаг) се намира в Турция и е национален символ в Армения. Връх Арарат е най-високият връх в Арменското плато. Той се намира в Североизточна Турция, провинция Агръ, на 16 км западно от Иран и 32 км южно от Армения, която се намира на 32 километра от нея.

По-рано стана известно, че Анкара и Ереван планират да проведат разговори за отваряне на границата между двете страни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Армения

    0 2 Отговор
    Е турската Македония, както Украйна руската

    15:20 14.09.2025

  • 2 шишарка нашишкана

    1 1 Отговор
    Това не е наш проблем.

    15:24 14.09.2025

  • 3 Професор

    1 0 Отговор
    Все едно Шипка да е в турските печати или Пловдив в гръцките символи. Или пък Охридското езеро да се намира на наши печати или банкноти.

    15:36 14.09.2025

  • 4 ужас

    1 0 Отговор
    Това каква новина е и кого го интересува? Вие нямате ли някакъв филтър, това е просто спам? Арменските медии публикуват ли, че в село Долно Уйно са преброили три кози? Защото стойността на новината е същата. Тоест НУЛА. Наистина сте гулю-гулю.

    15:40 14.09.2025