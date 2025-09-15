Новини
Любопитно »
Водещ на Fox News призова: Да се отървем от клошарите с инжекции!

Водещ на Fox News призова: Да се отървем от клошарите с инжекции!

15 Септември, 2025 07:48 871 8

  • водещ-
  • fox news-
  • брайън килмийд-
  • бежанка-
  • ирина заруцкая-
  • клошари

След скандала Килмийд се извини публично

Водещ на Fox News призова: Да се отървем от клошарите с инжекции! - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Водещият на Fox News Брайън Килмийд се озова в центъра на скандал след скандално изявление в ефир. Коментирайки инцидента, при който психично болен бездомник уби украинската бежанка Ирина Заруцкая, той заяви, че "от такива хора трябва да се отървем", споменавайки „принудителна смъртоносна инжекция или нещо подобно“. Това съобщи Telegram каналът „Политика на страната“.

Думите на телевизионния водещ предизвикаха вълна от възмущение сред зрителите и остри критики онлайн.

След скандала Килмийд се извини публично, наричайки изявлението си „изключително безсърдечно“. Той подчерта, че разбира разликата между престъпниците и хората в трудни житейски ситуации и призна, че много бездомни хора заслужават помощ и състрадание.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 сащисан кравар

    4 0 Отговор
    Америка е една илюзия!

    07:58 15.09.2025

  • 3 Фон дер Миндер

    9 0 Отговор
    "...психично болен бездомник уби..." ??? Хайде стига вече с глупостите и да си кажем нещата каквито са наистина! Убиеца е рецидивист психопат, а причината за убийството е расизъм! И за всичко това са виновни либералните терористи! Тези факти , изглежда не ги забелязват само "правилните" медии

    07:59 15.09.2025

  • 4 Путин

    5 0 Отговор
    Няма по-долно нещо на света от "демократа".

    08:07 15.09.2025

  • 5 Сигурно е Прав !

    2 0 Отговор
    Сигурно е Прав !

    Не не и по отношение на Кой !

    Трябва !

    Да бъде приложена !

    Тази мярка !

    08:14 15.09.2025

  • 6 ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

    0 3 Отговор
    ТИПИЧЕН ПСИХО ПРОФИЛ
    НА ПУТИНОФИЛ И СССР.....

    08:18 15.09.2025

  • 7 влък

    0 0 Отговор
    Първо ще ги премахват с инжекции,а после ще ги подпомагат и състрадават.Тъпа история.

    08:20 15.09.2025

  • 8 Свободен

    0 0 Отговор
    Фашиско е! Да се отървем от клошарите. Едно време тровеха бездомните кучета! Неговото предложвние е същото обаче не за кучета а за хора!

    08:23 15.09.2025