Водещ на Fox News призова: Да се отървем от клошарите с инжекции!

Водещият на Fox News Брайън Килмийд се озова в центъра на скандал след скандално изявление в ефир. Коментирайки инцидента, при който психично болен бездомник уби украинската бежанка Ирина Заруцкая, той заяви, че "от такива хора трябва да се отървем", споменавайки „принудителна смъртоносна инжекция или нещо подобно“. Това съобщи Telegram каналът „Политика на страната“.
Думите на телевизионния водещ предизвикаха вълна от възмущение сред зрителите и остри критики онлайн.
След скандала Килмийд се извини публично, наричайки изявлението си „изключително безсърдечно“. Той подчерта, че разбира разликата между престъпниците и хората в трудни житейски ситуации и призна, че много бездомни хора заслужават помощ и състрадание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 сащисан кравар
07:58 15.09.2025
3 Фон дер Миндер
07:59 15.09.2025
4 Путин
08:07 15.09.2025
5 Сигурно е Прав !
Не не и по отношение на Кой !
Трябва !
Да бъде приложена !
Тази мярка !
08:14 15.09.2025
6 ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
НА ПУТИНОФИЛ И СССР.....
08:18 15.09.2025
7 влък
08:20 15.09.2025
8 Свободен
08:23 15.09.2025