Млад моторист се заби в крава на пътя и загина

В САЩ 18-годишен мотоциклетист не забелязал крава на пътя, блъснал се в нея и не оцелял след сблъсъка, съобщи 21 Alive News.
Гавин Патерсън шофирал по път в Охайо късно през нощта на 4 септември. В един момент младият шофьор най-вероятно се е разсеял и не е забелязал животното, стоящо на пътното платно.
Полицията пристигнала на мястото на River Styx Road около 3 часа сутринта. Кравата също не оцеляла след сблъсъка. Патрулните служители продължават да разследват обстоятелствата около инцидента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Настопроценти
Коментиран от #3
09:15 15.09.2025
2 Механик
Да се обяви веднага 3-дневен национален траур. Бащата на Сияна да излезе със становище! Да се организират вечерни бдения на свещи и по всички радио-канали да звучи тъжна музика.
Коментиран от #11
09:20 15.09.2025
3 Цеко
До коментар #1 от "Настопроценти":Не, била е от същото слузесто и меко вещество като теб.
09:21 15.09.2025
4 123456
09:22 15.09.2025
5 нощта на ужасът
09:22 15.09.2025
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Но той е кравар, не ми пука за него...
09:24 15.09.2025
7 Ивелин Михайлов
09:25 15.09.2025
8 Исторически парк
Коментиран от #14
09:26 15.09.2025
9 Сталин
09:28 15.09.2025
10 Вай
09:29 15.09.2025
11 Ути бъчвата
До коментар #2 от "Механик":А кравата на бургери и стекове.
09:32 15.09.2025
12 Гражданин.
09:34 15.09.2025
13 учителката
09:34 15.09.2025
14 атланта
До коментар #8 от "Исторически парк":Днес?Оше е много рано и деня сега започва.Рокерите още спят и изтрезняват.Все някой ще уцели самотно дърво.
09:39 15.09.2025
15 дядо поп
09:40 15.09.2025
16 Оооо
09:40 15.09.2025
17 Негър скиор
09:41 15.09.2025
18 A в Сингапур
09:48 15.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И защо?!
Сега щеше да има два спасени живота...!
На моториста и на кравата...!
10:14 15.09.2025