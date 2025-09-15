Новини
Млад моторист се заби в крава на пътя и загина

15 Септември, 2025 09:14 1 155 20

Кравата също не оцеляла след сблъсъка

Млад моторист се заби в крава на пътя и загина - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В САЩ 18-годишен мотоциклетист не забелязал крава на пътя, блъснал се в нея и не оцелял след сблъсъка, съобщи 21 Alive News.

Гавин Патерсън шофирал по път в Охайо късно през нощта на 4 септември. В един момент младият шофьор най-вероятно се е разсеял и не е забелязал животното, стоящо на пътното платно.

Полицията пристигнала на мястото на River Styx Road около 3 часа сутринта. Кравата също не оцеляла след сблъсъка. Патрулните служители продължават да разследват обстоятелствата около инцидента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Настопроценти

    2 1 Отговор
    Кравата била от стомана.

    Коментиран от #3

    09:15 15.09.2025

  • 2 Механик

    12 1 Отговор
    Тая новина беше от екзестиенциална важност за всички българи.
    Да се обяви веднага 3-дневен национален траур. Бащата на Сияна да излезе със становище! Да се организират вечерни бдения на свещи и по всички радио-канали да звучи тъжна музика.

    Коментиран от #11

    09:20 15.09.2025

  • 3 Цеко

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Настопроценти":

    Не, била е от същото слузесто и меко вещество като теб.

    09:21 15.09.2025

  • 4 123456

    4 1 Отговор
    Господ май почва да ги нарежда работите ! Ама не е лошо и в България да се завърти малко !

    09:22 15.09.2025

  • 5 нощта на ужасът

    2 3 Отговор
    защо кара в 3 през нощта . може и той да е бил джендър . тръмпи воюва с тях . когато може ги одумва . мотористите са като бандите . рокери . все са в нарушение .

    09:22 15.09.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Да караш мотор през нощта и да си гледаш телефона, е ОПАСНО за живота.
    Но той е кравар, не ми пука за него...

    09:24 15.09.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    Жалко за кравата :(

    09:25 15.09.2025

  • 8 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Днес няма умрели мотористи в България затова се налага да правим внос от сащ.. нали бе фактчета 😉

    Коментиран от #14

    09:26 15.09.2025

  • 9 Сталин

    4 0 Отговор
    Ели а сега ни напиши как Бонго са го изяли лъвовете в Конго,чи много ни интересува

    09:28 15.09.2025

  • 10 Вай

    3 1 Отговор
    Ми в Кравария,в камила ли да се блъсне???

    09:29 15.09.2025

  • 11 Ути бъчвата

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    А кравата на бургери и стекове.

    09:32 15.09.2025

  • 12 Гражданин.

    1 1 Отговор
    Те си имат бол крави и индианци.

    09:34 15.09.2025

  • 13 учителката

    3 0 Отговор
    Тоя де не би да е нашенец,и като такъв да е бързал за откриването на учебната година?

    09:34 15.09.2025

  • 14 атланта

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически парк":

    Днес?Оше е много рано и деня сега започва.Рокерите още спят и изтрезняват.Все някой ще уцели самотно дърво.

    09:39 15.09.2025

  • 15 дядо поп

    1 1 Отговор
    Краваристан!

    09:40 15.09.2025

  • 16 Оооо

    1 0 Отговор
    А кравата как е, не разбрахме?

    09:40 15.09.2025

  • 17 Негър скиор

    0 0 Отговор
    А кравата с жипка ли беше или с малолитражка?

    09:41 15.09.2025

  • 18 A в Сингапур

    1 0 Отговор
    Един се задавил, повърнал и оцелял!

    09:48 15.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И защо?!

    0 0 Отговор
    Кравата не е била със светлоотразителна жилетка...?!?!
    Сега щеше да има два спасени живота...!
    На моториста и на кравата...!

    10:14 15.09.2025