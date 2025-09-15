Новини
Рецепта на деня: Картофена салата с крема сирене, горчица и кисели краставички
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Картофена салата с крема сирене, горчица и кисели краставички

15 Септември, 2025

  • картофена салата-
  • сос-
  • горчица-
  • кисели краставички-
  • какво да сготвя

Може да се поднесе топла като основно ястие или студена като гарнитура към месо и пиле, но също и като плънка в сандвичи

Рецепта на деня: Картофена салата с крема сирене, горчица и кисели краставички - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • 500 г малки картофи;
  • 1 парче лимонова кора;
  • 1 опаковка крема сирене натурално;
  • 1 с.л. горчица;
  • 1/2 червен пипер;
  • 2 с.л. магданоз;
  • 1 с.л. копър;
  • 3 с.л. зехтин;
  • 2 с.л. лимонов сок;
  • 1 с.л. оцет;
  • 2 с.л. ситно нарязани кисели краставички;
  • 1/2 червен лук, нарязан на тънки филийки;
  • няколко филийки бекон
  • сол и черен пипер.

Начин на приготвяне:

1. Избираме малки картофи и ги измиваме много добре, защото ще използваме и кората. Добавяме сол и лимонова кора във врящата вода. По желание добавяме 2-3 стръкчета билки, за да ароматизираме картофите. Варим 15-20 минути, докато картофите станат меки. Времето за варене зависи от големината и свежестта на картофите.

2. Извадете картофите от врящата вода и докато са още горещи, ги нарежете на малки хапки.

3. Веднага добавете зехтин, сол, пипер и крема сиренето. Сега, когато са топли, те абсорбират всички съставки и аромати.

4. Добавете горчица, лимон, оцет, пипер, кисели краставички и лук.

5. Разбъркайте топлата картофена салата.

6. Накрая поръсете с нарязаните билки и малко чесън.

7. Нарежете на ситно 1 филийка бекон. Запечете бекона в гореща тиган без мазнина за 2-3 минути. Извадете го върху абсорбираща хартия и оставете да изстине. Поръсете картофената салата с хрупкавия бекон точно преди сервиране.

Сервираме картофената салата топла като основно ястие или студена като гарнитура към месо и пиле, но също и като плънка в сандвичи, пише woman.bg.


    Мяза на руска салата

    10:09 15.09.2025