Рецепта на деня: Картофена салата с крема сирене, горчица и кисели краставички

Необходими продукти:
- 500 г малки картофи;
- 1 парче лимонова кора;
- 1 опаковка крема сирене натурално;
- 1 с.л. горчица;
- 1/2 червен пипер;
- 2 с.л. магданоз;
- 1 с.л. копър;
- 3 с.л. зехтин;
- 2 с.л. лимонов сок;
- 1 с.л. оцет;
- 2 с.л. ситно нарязани кисели краставички;
- 1/2 червен лук, нарязан на тънки филийки;
- няколко филийки бекон
- сол и черен пипер.
Начин на приготвяне:
1. Избираме малки картофи и ги измиваме много добре, защото ще използваме и кората. Добавяме сол и лимонова кора във врящата вода. По желание добавяме 2-3 стръкчета билки, за да ароматизираме картофите. Варим 15-20 минути, докато картофите станат меки. Времето за варене зависи от големината и свежестта на картофите.
2. Извадете картофите от врящата вода и докато са още горещи, ги нарежете на малки хапки.
3. Веднага добавете зехтин, сол, пипер и крема сиренето. Сега, когато са топли, те абсорбират всички съставки и аромати.
4. Добавете горчица, лимон, оцет, пипер, кисели краставички и лук.
5. Разбъркайте топлата картофена салата.
6. Накрая поръсете с нарязаните билки и малко чесън.
7. Нарежете на ситно 1 филийка бекон. Запечете бекона в гореща тиган без мазнина за 2-3 минути. Извадете го върху абсорбираща хартия и оставете да изстине. Поръсете картофената салата с хрупкавия бекон точно преди сервиране.
Сервираме картофената салата топла като основно ястие или студена като гарнитура към месо и пиле, но също и като плънка в сандвичи, пише woman.bg.
