Принц Хари празнува рожден ден днес - вижте скандалната история на един "резервен" принц

Днес принц Хари става на 41 години. Той е по-малкият син на крал Чарлз III и първата му съпруга Даяна, принцеса на Уелс, пише woman.bg.

Принц Хенри Чарлз Албърт Дейвид от Уелс е роден през 1984 година. Въпреки това, родителите му решили да наричат принца с неформалното име "Хари". Когато Уилям и Хари са били деца, родителите им се разделят. Момчетата продължават да живеят с майка си. През 1997 г., когато Хари бил на 12 години, принцеса Даяна загива трагично в автомобилна катастрофа в Париж. По-малкият син на Чарлз и Даяна завършва най-престижното частно училище в Итън. Той е получил висше образование в Кралската военна академия Сандхърст. В края на 2007 и началото на 2008 г. е на служба в Афганистан, където координира нападенията срещу талибанските позиции.

Синът на принц Чарлз и принцеса Даяна стана известен с шумните си партита, които привлякоха вниманието на жълтата преса. Поведението на принц Хари не веднъж е поставяло кралския двор в неудобно положение. Това продължи до 2016 г., когато заклетият ерген се запознава с настоящата си съпруга Меган Маркъл. На 19 май 2018 г. се провежда брачната церемония в параклис „Сейнт Джордж“ на замъка Уиндзор. Близо година по-късно на 6 май 2019 г. се ражда синът им Арчи Маунтбатън-Уиндзор. През януари 2020 г. херцогът и херцогинята обявяват, че се оттеглят от ролята си на старши членове на семейството и ще балансират времето си между Обединеното кралство и Северна Америка. На 4 юни 2021 г. се ражда дъщеря им Лилибет Маунтбатън-Уиндзор.

Снимкa: Shutterstock

През 2021 г. семейството даде откровено интервю пред Опра. Разговорът е разделен на две части. В първата Меган сама разказва за стъпването си в кралското семейство и всички промени, дошли след това – брака, майчинството, благотворителната си дейност и живота под натиска на засиления интерес към нея. Във втората част Хари се присъединява към двете дами и тогава херцозите разказват за решението да напуснат кралското семейство.

В началото на 2023 г. Хари издава книга – „Резервен“. Експертите забелязват нови и нови факти, за които принцът разказва в нея. От написаното може да се каже, че нещастието му е можело да бъде забелязано много преди появата на настоящата му съпруга. Според кралски експерти, херцогът на Съсекс се е изказвал негативно срещу роднините си години преди да се влюби в Меган Маркъл. Той споделя, че мечтае да напусне фамилията и да има „нормален живот“. В отдавнашно интервю Хари говори за трудностите, които среща, докато прави опити да намери мястото си и смислена роля в „купата със златни рибки“, както нарича кралското семейство.

"Аз бях на 12, Уилям на 14. Никога няма да забравя как двамата трябваше да ходим бавно и продължително след ковчега на майка ми, докато ни гледат хиляди хора по пътя и ни гледат милиони зрители по телевизията. Мисля, че това беше жестоко и нито едно дете не заслужава да бъде принудено да изживее подобно нещо, точно в най-болезнения момент от живота му. Не трябваше да става така, не трябваше да ни карат да правим това", споделя Хари с намек, че кралското семейство отново се е отнесло по суров начин с него.

Принцът продължава с изповедта си с признанието, че единственото нещо, което е успяло да го измъкне от мрачните мисли, е службата му в армията. Той споменава, че там се е чувствал не като принц, а просто като Хари и в този период се е чувствал значим, като човек с мисия.

Херцогът на Съсекс посочва още тогава, че много би искал кралското семейство да не бъде просто "група знаменитости", а наистина всички членове да използват ролята си във фамилията за добро. В името на човечеството и в името на монархията.

През последните години в медийното пространство упорито се носеше мълвата, че Меган и Хари са на прага на развод. Но изглежда, че това или не е истина, или херцозите на Съсекс правят всичко по силите си, за да запазят брака си, макар и да са обмисляли възможността да се разделят.

Последните им публични появи заедно доказват, че Хари и Меган все още са двойка, а също така и заявиха, че слагат край на злословенето срещу останалите членове на монархията.